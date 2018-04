Abdullah Gül'ün 10 temel yanlışı

İKİ: Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi.



ÜÇ: Bir projenin adamı olmadığını kanıtlayacak herhangi bir atılım yapmaktan ısrarla kaçınması.



DÖRT: Temel derdinin ne olduğunu bir türlü ifade etmemesi...



BEŞ: Herkesler hakkında “asla risk almaz” hükmünü verirken bu hükmü yerlere çalmak için kılını bile kıpırdatmaması.



ALTI: Milleti ikna etmeye çalışan bir aday olmak yerine liderlerin tercih ettiği bir aday olmaya çalışması.



YEDİ: Bir meselesi, bir davası, bir derdi, bir siyaset anlayışı, bir projesi, bir gelecek tahayyülü olup olmadığını bile söylemekten imtina etmesi.



SEKİZ: 15 Temmuz gecesi herkes bir tarafa saklanırken sağına soluna bakmadan ortaya çıktığı gerçeğini bile ifade etmekten kaçınması.



DOKUZ: Ortaya çıkacaksa ne için çıkacağını, ortaya çıkmayacaksa ne için çıkmayacağını bir türlü söylememesi.



ON: “Hem başım derde girmesin hem de baş olayım” cümlesini şiar edinmesi.





REZA KİTABI

SEÇİME falan dalınca Reza’yı unutmuştuk ya...



Reza olayını derli toplu anlatan enfes bir kitap çıktı.







Gazeteciler Serdar Cebe ve Can Kamiloğlu’nun yazdığı, Yeşim Demir’in derlediği kitabın adı: “Yetenekli Bay Zarrab / Çikinova”



Yayınevi: Siyah Beyaz Yayınları.



Reza’nın tüm serüvenini derli toplu okumak için bulunmaz bir fırsat.



Üstelik Serdar Cebe ve Can Kamiloğlu gibi işi tam da kaynağında izleyen iki önemli gazetecinin kaleminden.



Önümüzdeki hafta raflarda olacak bu kitabı hararetle tavsiye ederim yani.





FETÖ'NÜN REZİLLERİ BİRİNE DESTEK ÇIKIYORSA

BİLİN ki...



Onu gömmek istiyorlardır.

Onu engellemek istiyorlardır.

Onun adını “FETÖ’cü”ye çıkarmak istiyorlardır.

“Onun arkasında FETÖ var” sözüne ağırlık kazandırmak istiyorlardır.





İŞTE CHP'DE ADI GEÇENLER

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: An itibariyle adı acayip önde... Şansı yüzde 60’lara yükselmiş durumda...



ÖZGÜR ÖZEL: Giriştiği son polemikler, ona yaradı. Bugün itibarıyla atağa kalkmış gibi... Yüzde 20’lerde...



İLHAN KESİCİ: İlk günlerdeki gibi rüzgârlar ondan yana esmiyor. Adını söyleyen pek yok... Yüzde 5’lerde...



KEMAL DERVİŞ: Ne zaman adı geçecek falan diyordum ki... Ve bingo! Adını zikredenler çıktı ama şansı yüzde 3’ü geçmez.



ABDÜLLATİF ŞENER: Demedi demeyin. Not almayı ihmal etmeyin. Son anda ibre kendisini gösterebilir. Şimdilik yüzde 10’un altında.



MUHARREM İNCE: Bir ara yüzde 90’ları bulmuştu şansı. Ama son iki günde çok ama çok geriledi... Yüzde 10’un altına kadar.



ABDULLAH GÜL: Parti içinde yükselen isyan dalgasıyla artık herkes biliyor ki şansı yüzde sıfır.





EN İYİSİ NE?

MUHALEFET AÇISINDAN:

Her parti kendi adayıyla çıkar.

İkinci tura kimin kalacağına millet karar verir.



İKTİDAR AÇISINDAN:

İYİ Parti’yi asla ve kata hedef almama stratejisine devam etme.

Abdullah Gül’ü tahrik edecek söz ve davranışlardan kaçınma.





BÜLENT ARINÇ'IN KISIR DÖNGÜSÜ

ABDULLAH Gül cenahında hareketlenme olur / Bülent Arınç kıymete biner / Abdullah Gül cenahında durulma olur / Bülent Arınç unutulur / Abdullah Gül cenahından yeniden kıpırdanma haberleri gelir / Bülent Arınç yeniden kıymete biner...





GÜL'Ü İSTEYENLER... SIRASIZ EKSİK LİSTE

“Ay ne olur olsun” diyerek Aslı Aydıntaşbaş...



“O olmazsa geçmiş olsun” diyerek Fehmi Koru.



“Saçmalamayın, Gül’de birleşin” diyerek Metin Münir.



“Matematikle dövüş olmaz” diyerek Mehmet Bekaroğlu.



Destansı Gül övgüleriyle Hasan Cemal.





YAYLALAR YAYLALAR

BU zamana kadar hep Urfa’dan adaylık başvurusu yapan İbrahim Tatlıses, bu kez AK Parti İzmir adayı olmak için başvuruda bulunmuş.



Haberi duyan bir arkadaşım espriyi patlattı:



“Baktı Urfa hoş değil / İzmir’i dolaş da gel”