7 maddede özetledim: Davutoğlu niye tutmaz?

MADDE İKİ: Köprüde intihardan vazgeçirme gibi “tartışmalı” bir hikâyeden başka sıcak bir hikâyesi yoktur.
*
MADDE ÜÇ: Suriye’nin perişan hali ve mülteci sorunu dendiğinde akla hemen onun adı gelmektedir.
*
MADDE DÖRT: Millete umut olacak bir lider değil de milleti analiz eden bir akademisyen edasından kurtulamamaktadır.
*
MADDE BEŞ: En iddialı olduğu alan dış politika... O alanı da ne hale getirdiği ortadadır.
*
MADDE ALTI: Hakkında yapılan kişisel tanıklıkların çoğunun ana konsepti şudur: Kibir!
*
MADDE YEDİ: Daha hoşgörülü, daha demokrat, daha uzlaşmacı, daha ortak akılcı olacağının bir garantisi yoktur.
PEKİ YA ALİ BABACAN?
DAVUTOĞLU, Gül, Babacan falan...
Bunlar kendilerini, AK Parti’nin alternatifi olarak görüyorlar.
Sanıyorlar ki...
AK Parti giderse...
Top bunların olacak.
*
Oysa hakikat şudur:
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’nin biraz daha farklısı falan gelmez.
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’den çok farklı bir şey gelir.
7 HAZİRAN/1 KASIM ARASININ KISA ÖYKÜSÜ
7 Haziran 2015 seçimi: AK Parti’nin oyları geriledi!
*
1 Kasım 2015 seçimi: AK Parti’nin oyları şaha kalktı.
*
“7 Haziran ile 1 Kasım arasında ne oldu da böyle oldu?” sorusunun cevabı, çok basit ve çok kısadır:
*
Muhalefet bir araya gelip koalisyon kuramadı, bir...
İstikrarsızlık tehlikesi baş gösterdi, iki...
Terör fena halde azdı, üç...
İşte bu üç temel nedenden dolayı 1 Kasım’da milletimiz, “Yandım Allah” diyerek AK Parti’ye oy yağdırdı.
ABD ARTIK İSTEDİĞİ YERDE DARBE YAPTIRAMIYOR!
BİZİM kuşak, “Amerika istediği yerde darbe yaptırır arkadaş” cümlesiyle büyüdü.
Farkında mısınız?
İkidir bu cümle, çöpe dönmüş durumda.
İlkinde...
Türkiye’de FETÖ denilen çete eliyle darbe yapmak istedi, başaramadı.
İkincisinde...
Venezuela’da Guaido adlı gıcık oğlana darbe yaptırmak istedi, yine başaramadı.
Hep diyorum yine diyeceğim:
Abartmayın şunları!
YENİ KISIRDÖNGÜMÜZ
TERBİYESİZİN teki terbiyesizlik yapar/Hep beraber terbiyesizin üzerine çullanırız/En sonunda hepimiz birden “Tamam, vurmayın artık, öldü” deriz.
BU TEZLER BAYATLADI
“Türkiye’de sağ soldur, sol sağdır” tezi...
“Rejimin iki kurumu vardır: CHP ve Cumhuriyet gazetesi” tezi...
GAZLI İÇECEK FİRMASININ RAMAZAN REKLAMI
“MEMLEKET apartmanı” diye bir apartman tasarlamışlar reklamda.
Birbirinden farklı, birbirinden renkli, birbirinden değişik tiplemeler, bu apartmanın ortak bölümünde iftar yapıyorlar...
*
Huzur ve barış içinde ve birbirlerini hiç yadırgamadan yaşayan apartman sakinleri!
Mesela...
Saçlarını yeşile boyamış bir kadın ile başörtülü bir kadın, bir anda hemen kaynaşıveriyor.
Bu arada...
Başörtülü kadının eşi Üsküdar’da nargile kafelere takılan bir tipi andırırken... Saçlarını yeşile boyamış kadının eşi ise daha çok bir Cihangir enteli gibi...
*
İzlediğimizin bir gazlı içecek firmasının reklamı olduğunu bilmesek...
“Aha! Türkiye ittifakının reklam filmini çekmişler” falan diyerek izleriz.
*
Acaba bu gazlı içecek firması...
Bu reklam filmiyle bize...
“Hiçbir konuda ittifak yapamasanız da bizim gazlı içeceğimizi içmek konusunda kesin müttefiksiniz” mesajını mı vermek istiyor?
LABORATUVARLARDA BİLE ÜRETİLEMEZ
EN yeni Atatürk düşmanımızın profili şöyle:
Yunan asıllı İngiliz vatandaşı...
*
“Laboratuvarlarda öyle bir Atatürk düşmanı üretelim ki... Bir tarafı Yunan, bir tarafı İngiliz olsun ve bu ürettiğimiz Atatürk düşmanı gelip Türkiye’de nutuk atsın...” falan dense...
Böyle bir şey başarılamaz.
BENDE MEDİTASYON ETKİSİ YAPAN ŞEYLER
Ortada temasın t’si bile yokken “Temas yok, temas yok” diye bağırmak.
Gün içinde en az üç kez “Kesinlikle bir şey oldu, kesinlikle bir şey oldu” demek.
7 maddede özetledim: Davutoğlu niye tutmaz?
MADDE BİR: Bizim ahali açısından biraz fazla entel, biraz fazla soyut, biraz fazla soğuk kaçmaktadır.
MADDE İKİ: Köprüde intihardan vazgeçirme gibi “tartışmalı” bir hikâyeden başka sıcak bir hikâyesi yoktur.
*
MADDE ÜÇ: Suriye’nin perişan hali ve mülteci sorunu dendiğinde akla hemen onun adı gelmektedir.
*
MADDE DÖRT: Millete umut olacak bir lider değil de milleti analiz eden bir akademisyen edasından kurtulamamaktadır.
*
MADDE BEŞ: En iddialı olduğu alan dış politika... O alanı da ne hale getirdiği ortadadır.
*
MADDE ALTI: Hakkında yapılan kişisel tanıklıkların çoğunun ana konsepti şudur: Kibir!
*
MADDE YEDİ: Daha hoşgörülü, daha demokrat, daha uzlaşmacı, daha ortak akılcı olacağının bir garantisi yoktur.
PEKİ YA ALİ BABACAN?
DAVUTOĞLU, Gül, Babacan falan...
Bunlar kendilerini, AK Parti’nin alternatifi olarak görüyorlar.
Sanıyorlar ki...
AK Parti giderse...
Top bunların olacak.
*
Oysa hakikat şudur:
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’nin biraz daha farklısı falan gelmez.
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’den çok farklı bir şey gelir.
7 HAZİRAN/1 KASIM ARASININ KISA ÖYKÜSÜ
7 Haziran 2015 seçimi: AK Parti’nin oyları geriledi!
*
1 Kasım 2015 seçimi: AK Parti’nin oyları şaha kalktı.
*
“7 Haziran ile 1 Kasım arasında ne oldu da böyle oldu?” sorusunun cevabı, çok basit ve çok kısadır:
*
Muhalefet bir araya gelip koalisyon kuramadı, bir...
İstikrarsızlık tehlikesi baş gösterdi, iki...
Terör fena halde azdı, üç...
İşte bu üç temel nedenden dolayı 1 Kasım’da milletimiz, “Yandım Allah” diyerek AK Parti’ye oy yağdırdı.
ABD ARTIK İSTEDİĞİ YERDE DARBE YAPTIRAMIYOR!
BİZİM kuşak, “Amerika istediği yerde darbe yaptırır arkadaş” cümlesiyle büyüdü.
Farkında mısınız?
İkidir bu cümle, çöpe dönmüş durumda.
İlkinde...
Türkiye’de FETÖ denilen çete eliyle darbe yapmak istedi, başaramadı.
İkincisinde...
Venezuela’da Guaido adlı gıcık oğlana darbe yaptırmak istedi, yine başaramadı.
Hep diyorum yine diyeceğim:
Abartmayın şunları!
YENİ KISIRDÖNGÜMÜZ
TERBİYESİZİN teki terbiyesizlik yapar/Hep beraber terbiyesizin üzerine çullanırız/En sonunda hepimiz birden “Tamam, vurmayın artık, öldü” deriz.
BU TEZLER BAYATLADI
“Türkiye’de sağ soldur, sol sağdır” tezi...
“Rejimin iki kurumu vardır: CHP ve Cumhuriyet gazetesi” tezi...
GAZLI İÇECEK FİRMASININ RAMAZAN REKLAMI
“MEMLEKET apartmanı” diye bir apartman tasarlamışlar reklamda.
Birbirinden farklı, birbirinden renkli, birbirinden değişik tiplemeler, bu apartmanın ortak bölümünde iftar yapıyorlar...
*
Huzur ve barış içinde ve birbirlerini hiç yadırgamadan yaşayan apartman sakinleri!
Mesela...
Saçlarını yeşile boyamış bir kadın ile başörtülü bir kadın, bir anda hemen kaynaşıveriyor.
Bu arada...
Başörtülü kadının eşi Üsküdar’da nargile kafelere takılan bir tipi andırırken... Saçlarını yeşile boyamış kadının eşi ise daha çok bir Cihangir enteli gibi...
*
İzlediğimizin bir gazlı içecek firmasının reklamı olduğunu bilmesek...
“Aha! Türkiye ittifakının reklam filmini çekmişler” falan diyerek izleriz.
*
Acaba bu gazlı içecek firması...
Bu reklam filmiyle bize...
“Hiçbir konuda ittifak yapamasanız da bizim gazlı içeceğimizi içmek konusunda kesin müttefiksiniz” mesajını mı vermek istiyor?
LABORATUVARLARDA BİLE ÜRETİLEMEZ
EN yeni Atatürk düşmanımızın profili şöyle:
Yunan asıllı İngiliz vatandaşı...
*
“Laboratuvarlarda öyle bir Atatürk düşmanı üretelim ki... Bir tarafı Yunan, bir tarafı İngiliz olsun ve bu ürettiğimiz Atatürk düşmanı gelip Türkiye’de nutuk atsın...” falan dense...
Böyle bir şey başarılamaz.
BENDE MEDİTASYON ETKİSİ YAPAN ŞEYLER
Ortada temasın t’si bile yokken “Temas yok, temas yok” diye bağırmak.
Gün içinde en az üç kez “Kesinlikle bir şey oldu, kesinlikle bir şey oldu” demek.