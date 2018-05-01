28 Şubat’ın sivil ayağı operasyonu mu geliyor?

Uzun yazıda daha çok muhalefeti suçlayan siyasal analizler yapılıyordu.

Fakat yazıda geçen iki cümle dikkatimi fazlasıyla çekti.

Gözlerim fal taşı gibi açıldı.

İşte o iki cümle:

- BİRİNCİ CÜMLE: 28 Şubat’ın sivil ayaklarına yapılacağı neredeyse kesinleşmiş operasyon...

- İKİNCİ CÜMLE: 28 Şubat operasyonlarının seçimden önce yapılması bir hayli önemli...

Gözlerim niye mi fal taşı gibi açıldı bu iki cümleyi okuyunca?

Birkaç gün önce bambaşka bir kaynaktan işitmiştim bu fısıltıyı da ondan...

Fısıltı aşağı yukarı şöyleydi:

Seçim öncesi büyük, kapsamlı bir 28 Şubat sivil ayak operasyonu geliyor. Bu öyle bir operasyon olacak ki... Hiç akla gelmeyen isimler bu operasyonda gözaltına alınacak. Gündem sarsılacak. Herkes şaşıracak.

Bunu kulağıma fısıldayanlar hem isimler veriyorlar, hem de “çok kesin, olacak bu iş” diye bastırıyorlardı.

Kendi kendime...

- “Gerçekten de olabilir mi böyle bir şey” demiştim.

- “Hakikaten de var mıdır böyle bir plan” demiştim.

Ve pek de ihtimal vermemiştim.

Bülent Orakoğlu’nun Yeni Şafak’taki dünkü yazısında geçen iki cümleyi okuyunca...

“Galiba var bir şey” demeye başladım.

Dur, bakalım ne olacak?

CHP’DEKİ ADAYLIK BORSASINDA SON DURUM

- HAFTA SONU: İlhan Kesici yükselişe geçti... Kemal Bey’in yanında görülmüş. Baş başa iki saat görüşmüşler falan.

- DÜN BİR ARA: “Yılmaz Büyükerşen olmayacak” denmeye başladı. Eskişehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ile MHP’li üyelerin sayısı CHP’yi geçiyormuş... Büyükerşen aday olursa Eskişehir, CHP’nin elinden gidermiş falan...

- PAZAR GÜNÜ: Ali Babacan ismi dolaşmaya başladı ortalıkta... Bir dayanağı yoktu bu dedikodunun... Ama nedense yine de konuşuluyordu.

- YİNE HAFTA SONU: CHP’yi iyi bilen biri, “Çok şaşırtıcı, içe sinecek, bu zamana kadar adı duyulmamış bir aday çıkacak” dedi. Ama kim olduğunu ifşa ederim diye bana söylemedi. Haklıydı. Ederdim.

MALTEPE BELEDİYESİ, ‘AİLE SİGORTASI’ FALAN...

BİR partinin iktidara gelebilmesi için şunu yapması şart:

Ülke için ortaya koyduğu vaatlerini yerel yönetimlerde uygulamaya sokarak somutlaştırmak!

*

Maltepe Belediyesi, işte böyle bir çaba içine girmiş:

CHP’nin geçen seçim en büyük vaadi olan “AİLE SİGORTASI” vaadini, Maltepe çapında hayata geçiren bir adım atmış.

*

Böylece CHP’nin elinde “Maltepe’de yaptık, Türkiye’de de yaparız” deme imkânı ortaya çıkmış oldu.

Hiç küçümsemeyin!

Refah’tan AK Parti’ye...

İktidara yolculuk böyle başladı.

GÜZEL FOTOĞRAFTI AMA





15 Temmuz’un simge fotoğrafıydı:

Çarşaflı Şerife Hanım ile başı açık bir hanımın kamyonla Taksim’e çıkma fotoğrafı.

15 Temmuz şehitlerinden gazeteci dostumuz Mustafa Canbaz’ın oğlu, Şerife Hanım’la ilgili...

“Bu hanım kendisini 15 Temmuz kahramanı diye pazarlıyor. Halbuki alakası yok” dedi.

Ardından da Şerife Hanım’la ilgili türlü çeşitli iddialar geldi çeşitli çevrelerden...

Şerife Hanım ise bunlara cevap olarak, “Beni çekemiyorlar” dedi.

Kendini böyle savundu.

Kısacası...

Kafamız karıştı, canımız sıkıldı, ruhumuz daraldı.

Ve olan son dayanak noktamız olan şu güzelim fotoğrafa oldu.

HA KİLİSEYE SALDIRI, HA CAMİYE SALDIRI

KADIKÖY’de Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısına çöp boşaltmışlar.

Duvarına da “Bu vatan bizim” diye yazmışlar.

Bunun ne anlama geldiğini anlatmak için empati şart!

O zaman gelin, bu tür konularda zerre empati kuramayanlara iki maddede yardımcı olalım:

- MADDE BİR: Almanya’da ya da Avusturya’da camilere yönelik saldırı neyse... Bu da odur, hiçbir farkı yoktur.

- MADDE İKİ: Almanya’da ya da Avusturya’da camiye saldıran faşist ile kiliseye yönelik bu saldırıyı yapan faşist arasında zerre fark yoktur.

ACABA?

- BURHAN KUZU: Çok öfkelendirecek şeyler söylüyor ama insan yine de kızamıyor... Neden acaba?

- AZİZ YILDIRIM: Üç gündür kafamdaki hain soru: Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen aday olabilir mi acaba?

SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR UYARIM VAR

HİÇ ama hiç hile, desise, sahtekârlık, alavere olmayacakmış gibi...

Seçmenine itimat telkin et, umutsuzluğa kaptırma!

Her an hile, desise, sahtekârlık, alavere, dalavere olacakmış gibi...

Uyanık ol, sandık başlarını tut, gözünü dört aç!

HAVA DÖNMEDİ

CAN Yücel, yıllar yıllar önce şöyle yazmış “İşçi Marşı”nda:

*

“Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel / Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı / Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel / Bahar yakın demek ki, mevsim böyle kışladı / Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yel”

*

Şu 1 Mayıs günü...

Karamsarlığa karamsarlık, umutsuzluğa umutsuzluk katmak istemem ama...

Ne motorlar maviliklere sürüldü, sürülebildi...

Ne de hava döndü.