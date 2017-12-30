2017 onlar için nasıl geçti?

- TAYYİP ERDOĞAN: 2017’de diğer yıllara oranla daha az “sen kimsin be” dedi.

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- FATİH TERİM: 2017’nin ikinci yarısı çiğköfte, Adana kebap ve şalgamdan azıcık uzak durmak zorunda kaldı.

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- İLBER ORTAYLI: Sayesinde 2017 daha az cahillik yaptı.

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- CÜBBELİ AHMET: 2017’de de Cem Yılmaz’ı geçmesi mümkün olamadı.

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- CANAN KARATAY: 2017’de de insanda tencere yemeğini ekmekle sıyırma arzusu uyandırdı.

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- ALİ KOÇ: 2017’ye “Ya Ali Koç başa / Ya kuzgun leşe” sloganını armağan etti.

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- ALİ AĞAOĞLU: Görgü konusunda 2017’de de tersten yol gösterici oldu.

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- ŞEYMA SUBAŞI: 2037’de Acun’u geçebileceğinin işaretlerini verdi.

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- RIDVAN DİLMEN: 2017’de Deniz Gezmiş’e ve parkaya tövbe etti.

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- NİHAT HATİPOĞLU: 2017’de de Asrı Saadet’i anlatarak saadetine saadet kattı.

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- KEMAL KILIÇDAROĞLU: 2017’de tam 24 kez masaya yumruk vurdu.

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- MELİH GÖKÇEK: 2017 onun için bir iç çekme, bir gözyaşı, bir dışa vurulamamış öfke yılı oldu.

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- KEDİM SEKTER: 2017’yi de ödül maması peşinde geçirdi.

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- BURHAN KUZU: 2017 onun için bıyık yılı oldu.

*

- MERAL AKŞENER: 2017’de henüz “kurtar bizi Meral Abla” noktasına gelemedi.

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- AZİZ YILDIRIM: 2017’de de “olay adam vesselam” dedirtmeyi başardı.

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- MAHMUT TANAL: 2017’de de rahmetli Kamer Genç’i geçmeyi başaramadı.

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- METİN KÜLÜNK: 2017’de 43 polemiğin tam göbeğinde yer almayı başarabildi.

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- CELAL ŞENGÖR: 2017’de “bilim aslında çok eğlenceli bir iştir” anlayışına bayağı bir hizmet etti.

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- SEMİH YALÇIN: 2017’de eski bir hatırayı yâd edercesine hep yazılı açıklama yaptı.

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- DEVLET BAHÇELİ: 2017’de bir CHP’ye, bir de Suudi Arabistan’ın vatandaşlık verdiği robota verdi veriştirdi.

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- BÜLENT ERSOY: 2017’de hep devlet katlarında göründü.

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- BÜLENT ARINÇ: 2017’ye bir barışmayı, bir de yeniden küsmeyi sığdırdı.

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- SÜLEYMAN SOYLU: 2017’yi CHP burçlarına sürekli bayrak dikmeye çalışan bir Ulubatlı Hasan gibi geçirdi.

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- MELTEM CUMBUL: Evlilik yüzüğünü göstererek zafer kazanmış kahraman edasındayken... 2017’de resmen devrimci önder oldu.

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- AHMET EŞREF FAKIBABA: 2017’de rüyasında bile ucuz et gördü.

*

- ÖMER ÇELİK: Avrupa Birliği Bakanı olarak 2017’de “bize pek iş düşmedi yahu” demek durumunda kaldı.

*

- ÖZGÜR ÖZEL: 2017’de “AK Parti sıralarını en gıcık eden CHP’li” unvanını kimselere kaptırmadı.

*

- BÜLENT TURAN: 2017’de “Muhalefet sıralarını en fazla hoplatan AK Partili” unvanını kimselere kaptırmadı.

*

- MUHARREM İNCE: 2017’de kendisine münasip koltuk aranan CHP’li olmaktan bir türlü kurtulamadı.

*

- ALİŞAN: 2017’de de bir nişanlılık sürecini heba etmeyi başardı.

*

- ERTUĞRUL ÖZKÖK: 2017’de de “dikkat çekmezsem öleceğim” şeklinde bir hastalığın pençesinde kıvrandı.

ABDULLAH GÜL 3. EVREYE GEÇTİ

ABDULLAH Gül’ün birinci evresi:

PASİF BEKLEYİŞ EVRESİ.

*

Abdullah Gül’ün ikinci evresi:

AKTİF BEKLEYİŞ EVRESİ.

*

Ve Abdullah Gül’ün üçüncü evresi:

DİKLENMEDEN DİK DURMA EVRESİ.





BU İŞİN KAZANANI ABDULLAH GÜL OLDU

EĞER Abdullah Gül...

Tepkiyi gerektirecek, öfkeyi çekecek, muazzam bir itirazı hak edecek, ortalığı karıştıracak, kızgınlığa neden olacak...

Bir şey söylemiş olsaydı...

Kaybeden Abdullah Gül olurdu.

*

Ama Abdullah Gül...

Tepkiyi gerektirecek, öfkeyi çekecek, muazzam bir itirazı hak edecek, ortalığı karıştıracak, kızgınlığa neden olacak...

Bir şey söylemediği halde tepkilere maruz kaldı.

Ve kazanan Abdullah Gül oldu.

AK PARTİ’NİN ÇOKTANDIR UNUTTUĞU CÜMLELER

- Tamam, uyarılar doğrultusunda bir daha bakalım.

*

- İtiraz edenler haklı olabilirler mi acaba?

*

- Hiç değilse dostça eleştirilere kulak versek mi acaba?

*

- Yahu hakikaten ileride bir sorun çıkartmasın bu iş?

SEREN/HANDE KAVGASI ANCAK BÖYLE İZLENİR





YARIM torba ayçekirdeğini çitleyerek izlenecek kavgalar vardır ya...

Bence onların başında...

Seren/Hande kavgası geliyor.