BİR
Fetullahçı çetenin elemanlarının fırsatını bulduklarında nasıl zalimleştiklerini görüyor ve biliyorduk. Ancak milletin üzerine bombalar yağdıracak kadar alçalabildiklerini 15 Temmuz’da fark ettik.
İKİ
Körü körüne itaatin, sınırsız bağlılığın, şahsiyeti bir cemaatte eritmenin insanı alıklaştırdığını biliyorduk. Ancak haşhaş çekmiş kanlı katillere dönüştürebileceğini 15 Temmuz’da fark ettik.
ÜÇ
Milletimizin yeri ve zamanı geldiğinde bütün farklılıkları bir tarafa bırakıp en sağlam şekilde kenetleneceğine dair nutuklar atıyorduk... Ancak bunun nutuklarda kalmayıp hayata geçebildiğini 15 Temmuz’da fark ettik.
DÖRT
Fetullahçı çetenin zorbalığına karşı milletimizin en hasbi ve en özverili kesiminin bir direnç göstereceğini düşünüyorduk. Ancak söz konusu direncin bu denli şanlı, bu denli efsanevi, bu denli muhteşem olabileceğini 15 Temmuz’da fark ettik.
BEŞ
Kırk yıllık sinsi, takiyyeci ve gizli ajandalı bir örgütlenmenin bir gün milletin başına olmaz belalar açabileceğini biliyorduk. Ancak açabileceği belanın ne kadar büyük olabileceğini 15 Temmuz’da fark edebildik.
ALTI
Arkasına Amerika’yı alan sinsi bir yapının işlerinin hep iyi gideceğini sanıyorduk. Ancak arkasına Amerika’yı alan yapının karşısına millet dikildiğinde hiçbir şey yapamadığını 15 Temmuz’da fark ettik.
YEDİ
Alnı secdeye değen herkese anında sonsuz kredi açıyorduk. Ancak alnı secdeye değenler arasından da uluslararası güçlerin ajanlığına soyunan en azılı hainlerin çıkabildiğini 15 Temmuz’da fark ettik.
15 Temmuz’da fark ettiğimiz 7 şey
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BİR
Fetullahçı çetenin elemanlarının fırsatını bulduklarında nasıl zalimleştiklerini görüyor ve biliyorduk. Ancak milletin üzerine bombalar yağdıracak kadar alçalabildiklerini 15 Temmuz’da fark ettik.
İKİ
Körü körüne itaatin, sınırsız bağlılığın, şahsiyeti bir cemaatte eritmenin insanı alıklaştırdığını biliyorduk. Ancak haşhaş çekmiş kanlı katillere dönüştürebileceğini 15 Temmuz’da fark ettik.
ÜÇ
Milletimizin yeri ve zamanı geldiğinde bütün farklılıkları bir tarafa bırakıp en sağlam şekilde kenetleneceğine dair nutuklar atıyorduk... Ancak bunun nutuklarda kalmayıp hayata geçebildiğini 15 Temmuz’da fark ettik.
DÖRT
Fetullahçı çetenin zorbalığına karşı milletimizin en hasbi ve en özverili kesiminin bir direnç göstereceğini düşünüyorduk. Ancak söz konusu direncin bu denli şanlı, bu denli efsanevi, bu denli muhteşem olabileceğini 15 Temmuz’da fark ettik.
BEŞ
Kırk yıllık sinsi, takiyyeci ve gizli ajandalı bir örgütlenmenin bir gün milletin başına olmaz belalar açabileceğini biliyorduk. Ancak açabileceği belanın ne kadar büyük olabileceğini 15 Temmuz’da fark edebildik.
ALTI
Arkasına Amerika’yı alan sinsi bir yapının işlerinin hep iyi gideceğini sanıyorduk. Ancak arkasına Amerika’yı alan yapının karşısına millet dikildiğinde hiçbir şey yapamadığını 15 Temmuz’da fark ettik.
YEDİ
Alnı secdeye değen herkese anında sonsuz kredi açıyorduk. Ancak alnı secdeye değenler arasından da uluslararası güçlerin ajanlığına soyunan en azılı hainlerin çıkabildiğini 15 Temmuz’da fark ettik.