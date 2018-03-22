10 maddede Afrin Komutanı Metin Temel

- İKİ: Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı.

- ÜÇ: Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi.

- DÖRT: Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı.

- BEŞ: Çayını elinden hiç bırakmadı.

- ALTI: Askerlere babalık yaptı.

- YEDİ: Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı.

- SEKİZ: Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi.

- DOKUZ: Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti.

- ON: Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı.

SALİM USLU’NUN DURUŞUNA KURBAN

BİR parti bünyesi içinde kalıp da aykırı ses çıkarılmamasına öyle alışmışız ki...

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun...

“Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yanlıştır” çıkışı karşısında...

“Senin duruşuna kurban Salim Uslu” diyoruz.

SARI TAKSİCİLER, UBER REKLAMINDA OYNADILAR

Uber’in işleri açılmış.

O kadar ki...

10 günde 5’e katlanmış.

*

Nasıl oldu bu iş?

Şöyle oldu:

Uber reklamlarında sarı taksiciler oynadılar.

EN SEVDİĞİM AŞIK VEYSEL TÜRKÜSÜ

Beni hor görme kardaşım / Sen altınsın ben tunç muyum / Aynı vardan var olmuşuz / Sen gümüşsün ben saç mıyım

*

Ne var ise sende bende / Aynı varlık her bedende / Yarın mezara girende / Sen toksun da ben aç mıyım

*

Kimi molla kimi derviş / Allah bize neler vermiş / Kimi arı, çiçek dermiş / Sel balsın da ben çeç miyim

*

Topraktandır cümle beden / Nefsini öldür ölmeden / Böyle etmiş yaradan / Sen kalemsin ben uç muyum

*

Tabiata Veysel aşık / Topraktan olduk kardaşık / Aynı yolcuyuz yoldaşık / Sen yolcusun ben baç mıyım

KILIÇLI, MEGAFONLU VALİ BEY





KIRŞEHİR Valisi, yaş haddinden emekli olmadan önce...

Son gösterisini yaptı.

*

Bir elinde Zülfikar kılıcı, bir elinde megafon...

“Kudüs’ü de alacağız, Musul’u da alacağız” diye haykırdı ahalinin önünde.

*

İnsan sormadan edemiyor:

Nasıl vali olmuş bu arkadaş?

“Fazla uçuk kaçar” falan diyerek...

Haylaz bir imam-hatip ortaokulu öğrencisi bile yapmaz bunun yaptığını...

FATİH DİZİSİNİ SEVMEMİN NEDENLERİ

- Yaşını başını falan bir tarafa bırakarak baktığımda... Kenan İmirzalıoğlu’nun Fatih rolünü gayet büyük bir başarıyla canlandırdığını gördüm.

*

- Çandarlı Paşa rolünde Çetin Tekindor, o kadar inandırıcıydı ki... Cengiz Çandar görse, “Ah benim paşa dedem” diye eline yapışırdı.

*

- Yabancı diziler var ya... Ayılarak bayılarak izlediğimiz... Savaş sahneleri, onları aratmayacak kadar iyi ve kaliteliydi.

*

- Atmosferi, kurgusu falan... Hepsi çok ama çok iyiydi... Ve gelecek vaat ediyordu.

*

- Fatih Sultan Mehmet’in bazı kişisel hususiyetlerinin altını çizme konusunda bir gayret vardı.

POŞE DEĞİL ÇILBIR

Sosyetik kafelerde bir ‘poşe’ modasıdır almış başını gidiyor.

Nereye gitsek ‘poşe’, nereye baksak ‘poşe’.

*

Yahu sizin bu ‘poşe’ dediğiniz...

Bizim bin yıllık çılbırımız be!

*

Lütfen kendinize gelin.

Özünüze dönün.

NEWROZ PİROZ BE

BİR ara Türkiye’de hemen herkes...

“Newroz Piroz Be” diye mesaj yazardı.

*

Artık kalmadı pek “Newroz Piroz Be” yazanlar.

Hepsi arazi oldu.

Neden acaba?

FERRARİ VE TOSUN

‘FERRARİ’sini satan bilge’ dönemi sona erdi.

‘Ferrari’sini alıp da kaçan Tosun’ dönemi başladı.