Şimdi de yüksekokul

Salihli’de başlayan girişimcilik yolculuğunu bugün dünya devlerine bağlantı elemanı üreten, 2 bin 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan büyük bir holdinge ulaştırmış bir isim...

İş hayatıyla birlikte sosyal sorumluluğunu da hiç ihmal etmedi.

Yıllar önce Atatürk OSB’deki bir tesisini galeriye dönüştürerek sanata destek oldu.

Memleketi Salihli’ye meslek lisesi kazandırdı.

Ve son olarak yine onun katkılarıyla kurulan Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı törenle açıldı.

Duydum ki, Nedim Bey’in bir sonraki hedefi bir meslek yüksekokulu kurmakmış.

83 yaşındaki duayen sanayicinin en çok ihtiyaç duyulan mesleki eğitim alanındaki duyarlılığının herkese örnek olmasını diliyorum.

***

Dünyaya açılıyor

EFENDİM, İzmir Kemeraltı’nda 16 metrekarelik bir dükkanda başlayan tatlı serüveninde 80’inci yılına ulaşan Özsüt, hedef büyütmüş.

Halen yurtiçinde 46 ilde 180’in üzerinde, yurtdışında ise Azerbaycan’da 3 mağazasıyla hizmet veren firma 2018’de 200’ü aşkın şubeye ulaşmayı ve yüzde 30 büyümeyi planlıyormuş.

İzmir markası olarak çıktıkları yolda Türkiye’nin markası olarak devam etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Genel Müdür Güçlü Şeneler...

“Cumhuriyet’imizin 100’üncü, bizim de 85’inci yaşımızı kutlayacağımız 2023’te en az 10 ülkeye ulaşmak istiyoruz. Bunun için şimdiden var gücümüzle çalışıyoruz. İçimize sinen bir ortak bulduğumuzda Kuzey Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’daki ülkelere de Özsüt markasıyla ulaşmak istiyoruz” diyormuş.

Lezzet tutkunlarına duyurulur!

***

Üçüncü fabrika İzmir’e

EKONOMİST’in haberine göre, inşaat malzemeleri sektöründe ‘yalıtım’ ana başlığı altında üretim yapan Teknopanel, İzmir’den dünyaya yelken açmaya hazırlanıyormuş.

Firma, Tarsus ve Sakarya’dan sonra üçüncü fabrikasını 40 milyon TL yatırımla İzmir’e kuruyormuş.

Bu yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan 11 bin metrekaresi kapalı toplam 46 bin metrekare alana kurulu tesiste 110 kişi çalışacakmış.

Teknopanel, İzmir fabrikasının devreye girmesiyle sandviç panel üretimini yüzde 35’lik artışla 13.5 milyon metrekareye, EPS ısı yalıtım ürünleri kapasitesini de yine yüzde 35’lik artışla 1.2 milyon metreküpe çıkaracakmış.

Tesisin ciroya ilk etapta yüzde 20 oranında katkı sağlaması da öngörülüyormuş.

Paylaşayım, aramızda kalmasın!

***

O da Bodrum’u seçti

GAYRİMENKUL ve inşaat yapım, geliştirme ve işletme konusunda 50 yıllık geçmişe sahip BESA Grup, deneyimlerini Bodrum’a taşıyormuş.

Sektörden duyduğum kadarıyla Türkbükü-Gündoğan arasındaki Küçükbük Koyu’nda ‘The BO Viera’ projesini geliştiren firma, 200 milyon dolarlık yatırım yapacakmış.

Proje 150 dönüm arazi üzerine inşa edilecekmiş.

330 villa ve rezidans, 7 işyeri, 85 odalı The BO Vue-Curio a Collection by Hilton’dan oluşacakmış.

Satışa çıkacak ilk etabın 2019 sonunda teslim edilmesi planlanıyormuş.

Bu etapta 54 adet 5+1 dubleks, 40 adet 3+1 ve 5 adet 2+1 flat rezidans satışa sunulacakmış.

Bodrum’da yer arayanlar bir kenara not alsın derim!