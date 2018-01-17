Sahalara hızlı döndü



Alman Becker firmasının genç ve başarılı CEO’su olarak hizmet verdi.

Becker Türkiye CEO’luğunun yanı sarı kurucu başkanı olduğu Alüminyum Koruma, Kapatma, Gölgelendirme, Üreticileri ve İşadamları Derneği (AKGİAD), EGİAD, İZSİAD ve BASİFED gibi sivil toplum örgütlerinde görev alarak kısa sürede İzmir iş dünyasına kendisini kabul ettirmeyi başardı.

Daha sonra Becker’den kendi işini kurmak için ayrıldı.

Duydum ki Kebir şimdilerde Fransa’da 1950’den beri faaliyet gösteren ve şemsiye pazarının yüzde 70’ine sahip Wongleon Group’la ortaklık için el sıkışmış.

Fransa’nın devi, Volkan Kebir’in Volks Keller firmasının yüzde 50’sini alacakmış.

Bu anlaşmayla Volks Keller, hem Atatürk OSB’de, hem de Fransa’da birer fabrika kuracakmış.

Kulağıma gelenler bununla sınırlı değil...

Kebir ayrıca Türk ortağı Gürsel Kaya ve Sauber Glass’la birlikte yine Atatürk OSB’de ciddi makine yatırımıyla bir de cam işleme fabrikası kurmuş.

Tesisin kapasitesinin kısa sürede artırılması planlanıyormuş.

Volkan Kebir bunlarla da yetinmemiş.

Mart ayında faaliyete geçecek olan e-ticaret sitesi www.gardny.com ile bahçe mobilyalarını dünyaya pazarlamayı planlıyormuş.

Kebir’in hızına yetişmek mümkün değil.

Ama şu da bir gerçek ki, bu devirde yabancı sermayeyi Türkiye’ye getirip taşın altına elini koydurmak, istihdam ve ihracat yaratmak da her babayiğidin harcı değil!

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Baba mirasını

zirveye taşıdı







IŞIN Akın, uzun yıllar şehir ve bölge plancısı olarak İzmir Büyükşehir, Kemalpaşa ve Bornova belediyelerinde görev yaptı.

Konak, Karşıyaka, Güzelbahçe gibi bölgelerin yanı sıra İzmir’deki raylı sistemin planlanmasında da görev aldı.

2015’te babasının vefatından sonra devraldığı İzmir Nif Planlama ve Mimarlık şirketini 3 yılın sonunda daha da büyüttü.

Daha önce sadece fabrika inşaatları yapan firma bugün konut da yapıyor.

Ayrıca; mimarlık, harita ve planlama hizmetleri veriyor.

Öğrendiğime göre Işın Hanım, ekibini de büyütmüş.

Proje ekibinde 9, inşaatlarında ise kadrolu 21 kişi çalışıyormuş.

3 yıl içinde 200’e yakın konut inşa ederek sahipleriyle buluşturmuş.

9 fabrika, 6 da depo yapmış.

Bugünlerde ise Manisa, Aydın ve Balıkesir’de hem yatırım, hem de imar planları yaparak işini daha da büyütmeyi hedefliyormuş.

Kadınların azimleri ve çalışkanlıklarıyla neler yapabileceğinin göstergesi olan Işın Akın’a nazar değmesin!

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Başkanlar da

‘Müdavim’i!





CENGİZ Yavaş’ı iş dünyasında tanımayan yoktur.

Kimya sektöründeki deneyimlerini aslanlar gibi iki oğlu Cem ve Can’la gıda ve inşaata da aktararak ‘Yavaşlar Grup’ adı altında birlikte yürütüyorlar.

Özellikle işletmesini üstlendikleri ‘Alsancak Müdavim Pide’yi adı gibi müdavimi çok olan bir yer haline getirdiler.

Duyduğuma göre mekanın siyaset ve iş dünyasından da çok sayıda müdavimi olmuş.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Tarkem Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, Yaşar Holding CEO’su Mehmet Aktaş çok sık geliyormuş.

Servis saatlerinde baba veya oğullarından biri mutlaka işin başında durarak konuklarla birebir ilgileniyormuş.

İş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini görmek isteyenler Alsancak Müdavim’in müdavimi olacak gibi görünüyor!

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‘Altın Çapa’ Bodrum’a





EFENDİM, Yalıkavak’taki Palmarina Bodrum, inovatif çalışmaları nedeniyle İngiliz Yat ve Liman İşletmecileri Birliği tarafından ‘Gold Anchor (Altın Çapa) Süper Yat Marinası’ kategorisinde ödüle layık görülmüş.

Her yıl dünyanın en iyi marinalarına verilen ödülü Londra’daki törende teslim alan Genel Müdür Akbulut Kahraman...

“Bu değerli ödül sunduğumuz kaliteli hizmetin dünya çapında tescili anlamına geliyor.

Bu nedenle sektörümüzün en önemli ödülü olan Altın’ya layık görülmek bizim için büyük bir onur” demiş.

İnanıyorum ki, Palmarina Bodrum, Türkiye, Ege ve Akdeniz’deki süper yatlar için vazgeçilmez merkez olmaya devam edecek!