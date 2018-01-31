Pizzaya yeni lezzet



Öğle vaktiydi, karnım da açıkmıştı, tam köşede bir pizza dükkanı dikkatimi çekti.

Daha önce nasıl fark etmediğimi düşünürken, öğrendim ki, açılalı zaten 1 ay olmuş.

Adı, ‘The Pizza’.

Butik bir mekan.

Sordum, 24 çeşit pizzaları varmış.

Ayrıca, salata çeşitleri ve atıştırmalıklar.

Hemen siparişimi verdim.

Şeffaf mutfak olduğu için tezgahta pizzamı hazırlayan kişi dikkatimi çekti.

Şimdilik adı bende saklı ama inanın çok tanıdık bir sima.

Öğrendim ki, bir arkadaşıyla birlikte açmışlar burayı.

Ve tamamen lezzet odaklı planlamışlar.

Benzerlerinden farkları hamurda ekşi maya ve sızma zeytinyağı kullanmaları imiş.

Ayrıca, malzemelerin tamamı günlükmüş.

Endüstriyel hiçbir ürün mutfağa girmiyormuş.

Büyümek, zincir olmak gibi bir hedefleri de yokmuş.

Sadece İzmir’de ‘pizza’ dendiğinde akla gelecek niş bir mekan olmayı amaçlıyorlarmış.

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First Class hizmet





İZMİR’de gayrimenkul alanında 360 derece kapsamlı hizmet veren First Class Trust Union, çalışmalarına ticari gayrimenkul kiralama ve satış hizmetini de eklemiş.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, sadece Amerika ve Kanada’da eğitimi verilen Uluslararası Akredite Ticari Gayrimenkul Profesyoneli (ACP) unvanına sahip olmuş.

Günün getirdiği ihtiyaçlara göre kendini sürekli güncelleyen firma hizmet ağını da genişleterek İzmir’deki OSB’lerin yanı sıra Aydın, Manisa ve Denizli gibi illerde de faaliyetlerini sürdürme kararı almış.

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Dünyaya örnek proje





LOJİSTİK sektörünün güçlü aktörlerinden İzmir merkezli Günaydın Group, New World Travel ortaklığıyla geliştirdiği kişisel ulaşım asistanı uygulaması ‘Progo’ ile kurumsal alandaki dijital ulaşım açığını kapatmaya hazırlanıyormuş.

Hedeflerinin yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada dijital taşımacılığın lideri olmak olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, “İlk dijital ürünümüz olan Progo ile vip taşıma, ulaşım, seyahat, yasal seyahat, havalimanı transfer ve şehirler arası ulaşım gibi birçok kavramı yeniden tanımladık” diyormuş.

Bu arada, yaklaşık 10 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Progo, hem mobil aplikasyon, hem web, hem de call center aracılığıyla bireysel ve kurumsal yedi bölgede şehir içi ve şehir dışı ulaşım hizmeti sağlayan Türkiye’deki tek ürün imiş.

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Bosna’dan sonra Fas





DUYDUM ki, İzmir markası Waffle’cı Akın, Bosna Hersek’in ardından ikinci yurtdışı şubesini Fas’ta açacakmış.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren ile Kazablanka’daki şubeyi işletecek Ayşe Bilgin geçtiğimiz günlerde İzmir’de sözleşme imzalamış.

Geren, bir dünya lezzeti olduklarını belirterek, “Hedefimiz franchise yatırımcıları ile şube sayımızı 50’ye çıkarmak.

Anadolu’da yayılma hamlemiz devam ederken yurtdışı odaklı büyümemizi de sürdürüyoruz” diyormuş.

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Çok yakında İzmir’de

EFENDİM, Türkiye’nin ilk ve tek ikinci el mobilya odaklı pazar yeri Dekopasaj, 2018’i atılım yılı ilan etmiş.

Halen İstanbul’da faaliyet gösteren şirket çok yakında İzmir ve Ankara’da da olacakmış.

Dekopasaj bu yılın sonunda Avrupa’da, 2019’da ise BAE’de olmayı planlıyormuş.

Bugüne kadar şahıslardan 785 bin dolar yatırım alan firma, yılda 5 milyon TL satış hacmine, 8 binden fazla satışa hazır ilana, 100 bini aşkın da üyeye sahipmiş.

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Urla’yı yeniden kuracak





TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Kurucu Üyesi olan, aynı zamanda genel sekreterliğini de yürüten Arda Işık, sahibi olduğu XL Mimarlık & Mühendislik firmasıyla Urla’yı yeniden kuracakmış.

Işık, ‘Yeni Urla Kuruluyor’ sloganıyla ilçenin çehresini değiştirecek vizyoner bir projeye imza atıyormuş.

ARON Müteahhitlik adına ‘Nea Vourla’ adıyla hazırlanan proje, Urla İskele’ye ayrı bir renk katacakmış.

2016’da dünyanın en büyük gayrimenkul buluşması olan MIPIM Fransa’da ‘İZKA Arena’ projesi ile finale kalan, ‘Atlantis Kentsel Gelişim Projesi’ Dünya Mimarlık Festivali dahil pek çok organizasyondan davet alan XL Mimarlık & Mühendislik, İzmir için yeni projeler geliştirmeyi de sürdürecekmiş.