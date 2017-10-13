O istila çoktan başladı



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da önerilerde bulunmuş, “Birleşin” demiş.

“İzmir’in rantını İstanbullu, Ankaralı ya da Arap müteahhitlere bırakmayalım” diye konuşmuş.

“İzmir’in sermayesi, parası, güzellikleri İzmir’de kalsın” diye de eklemiş.

İzmir’deki müteahhitlerin büyüyemediğini kaydeden Karabağ, bu nedenle büyük işleri dışarıdan gelecek firmaların kapacağını ima etmiş.

Çözüm yolu olarak da birleşmeyi önermiş.

Başkan Karabağ’ın ardından söz alan Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır ise aynen şöyle demiş:

“Diyoruz ki, müteahhit arkadaşlar lütfen birleşin!

Çünkü öyle bir sürece giriyoruz ki, bizlerin mücadele ve rekabet etme gücü bitebilir.

Eğer bu işi devam ettirip çocuklarımıza bırakacaksak birleşmemiz gerekir.”

“Geç, artık çok geç...”

Bu sözler de İzmirli müteahhitlere ait.

Bugüne kadar çok konuşulduğunu ama hiçbir şey yapılmadığını fısıldıyorlar.

Zira İstanbullu firmalar, İzmir planlarını, projelerini çoktan yapmış.

Şimdi yavaş yavaş uygulama aşamasına geçiyorlar.

Örneğin, Karabağlar’daki en büyük kentsel dönüşüm projesinin kaymağını Nuhoğlu İnşaat kapmış durumda.

Firma İzmir’e sadece Karabağlar için gelmedi, Çeşme’de de varlar.

Dap Yapı, 350 - 400 milyon liralık projesi için geri sayıyor.

Aslında liste çok uzun...

Başkanın ilçesi Bayraklı’daki onlarca gökdeleni kimler yapacak?

İstanbullu firmalar.

İzmir’in yekün tutan kentsel dönüşümü için kimler devrede?

İstanbullu firmalar.

Genel kanı şu ki, birkaç istisna dışında İzmirliler inşaat sektöründe ne yazık ki başarılı olamıyor.

Acı ama gerçek...

Tabii gelecek vaat eden, ortaklık kültürüyle büyüyen ve vizyoner bakışlarıyla iş yapan gençleri ayrı bir yere koymakta fayda var.

Sözüm, sürekli medya kanalıyla demeç verenlere...

Artık şapkanın çıkartılıp ‘durum analizi’ yapılması şart.

Ama, ‘Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti’ bile...

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DEMEK Kİ

Adaylık ‘çöp’ün ucunda

2019’DA adaylığıyla ilgili sorulara hep, “Seçime 6 ay kala karar vereceğim” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Rotary Kulubü’nde bombayı patlattı.

Aday olmayı düşünürse bunun nedeninin tamamlanamayan katı atık tesisi olacağını söyledi.

“Evsel atık tesisi yeri arayışı sürüyor.

İki avukat arkadaşımızın açtığı dava var, bilirkişi aşamasında.

Yeri bulduğumuz zaman yapacağım.

Zaten gelecek dönem aday olmayı düşünürsem bu çöplük işini halledemediğim için olacak” dedi.

Nihayet artık her şey netleşti.

Demek ki, Aziz Başkan bu söylemiyle çöplük işini çözdüğü anda CHP kendisine yeni bir aday bulacak.

Bakalım AK Parti cephesi bu gelişme karşısında ne yapacak?

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YİNE HEYKEL

Çal çal

nereye

kadar?

İZMİR Urla’da geçen temmuzda Cumhuriyet Meydanı’na konulan ünlü Yunan doğa filozofu Anaksagoras’ın mermer bankta oturur durumda tasvir edilen heykeli ikinci kez saldırıya uğradı.

‘Gökbilimlerin atası’ kabul edilen Anaksagoras’ın elindeki küre yine çalındı.

Heykel polyesterden, maddi bir değeri yok.

Ve ne yazık ki, Anaksagoras, şehir eşkıyalarının zarar verdiği ilk heykel de değil.

Korkarım ki, son heykel de olmayacak.

İzmir’in heykelle imtihanı sürüp gidecek!