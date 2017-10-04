O da bıraktı



İzmirli ünlü sanayici ve gurme Haluk Özyavuz, gevrekandginger adlı instagram hesabında paylaşım yapmayı bıraktı.

2014’te ‘Paylaşmak Güzeldir’ diyerek yola çıkan...

40 yıldır çantasında biriktirdiği sayısız ülkeyi, kültürü, mutfağı başkalarının da sofralarına taşımayı, fikir alışverişinde bulunmayı, objektif rehber oluşturmayı ve sektörde yanlış ya da eksik gördüklerine naçizane bir kılavuz sunmayı amaçlayan Özyavuz veda mesajında özetle diyor ki:

“Gastronomi alanında bilgisine saygı duyduğum birkaç dostumu tenzih ederek, içi boş popülerliğin galip geldiği bir mecrada efor sarf edip işadamı ve sanayici kimliğimi daha fazla gölgelemek istemedim.

Hesabı kapatmıyorum, zira hatırı sayılır bir arşiv var. İleride gastronomi sektöründe olursam dönmeyi düşünebilirim. O zamana dek buradaki kalemi bırakıyorum, yalnızca enteresan bulduğum yerlerde hikâye/story aracılığıyla sizlere selâm edeceğim.

Araştırıp öğrenmeye değer veren, kendine bilinçli şekilde rehber arayan dostlarla, yenileyip zenginleştireceğim internet sitem www.gevrekandginger.com’da veya köşe yazılarında görüşmek dileğiyle...”

“Aramızda kalmasın” diyor, hayırlı olmasını diliyorum.

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Lezzete gel

İZMİR son dönemde lezzet mekanlarıyla da dikkat çekiyor.

Kulağıma gelenlere göre damak tutkunlarına bir müjde de Bornova Evka - 3’ten geliyor.

Bill’s Food & Drink ismiyle çok yakın zamanda açılacak olan mekan, İtalyan, İspanyol, Amerikan ve Türk mutfağının eşsiz tatlarını bir arada sunacakmış.

Ve Türkiye’de bu konseptteki ilklerden biri olacakmış.

Üç katlı işletme dekoruyla da konuklarına güzel anlar yaşatacakmış.

VIP salonu da bulunan Bill’s Food & Drink, şirket, dernek ve kurumların her türlü organizasyonuna da hizmet verebilecekmiş.

Sıcak ve soğuk içecek seçenekleriyle de iddialı olan mekanın pasta & tatlı bölümü ise misafirlerini rejimlerinden edecek gibiymiş.

Benden duyurması, takdir sizin!

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Yerinde duramıyor

DEVRİM Aydın, İzmir’de 15 yıldır mimar olarak çalışıyor.

Bornova’da kendisine ait ofisi bulunuyor.

Ağırlıklı olarak, eğitim ve sağlık sektöründeki firma ve kurumlara danışmanlık, proje, müteahhitlik hizmetleri veriyor.

Dostların fısıldadığına göre, sadece mimarlıkla yetinmiyormuş, 10 parmağında 10 marifet varmış.

Son dönemde aldığı sertifikalarla A sınıfı iş güvenliği, gayrimenkul değerleme, enerji verimliliği ve kamu alımları eğitimi uzmanlığı yapıyormuş.

Mimarlar Odası Denetleme Kurulu Üyesi de olan Devrim Hanım, ayrıca engelli çocukların topluma kazandırılmasına yönelik çalışan sivil toplum kuruluşlarında da gönüllü olarak görev yapıyormuş.

Şimdi de gayrimenkul ve organizasyon alanlarında iki yeni şirket oluşumunun içindeymiş.

Kendisini alkışlıyorum.

Zira; meslek sahibi, girişimci, kendisini sürekli geliştiren, toplumsal duyarlılık sahibi kadınlara bugünlerde daha çok ihtiyacımız var.

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Sosyal

medyalı

kutlama

BİR kulis de sağlık sektöründen...

Fizyoterapist olarak 27’nci yılını kutlayan Hülya Özlem Şener, geçen yıl İzmir Alsancak’ta açtığı ve Ege Bölgesi’nde ilk olan Fisioterapia Egzersiz Danışma Merkezi’nde de 1’inci senesini doldurmuş.

‘Egzersiz tüm hastalıkların düşmanı’ sloganıyla hizmet veren Şener aynı zamanda sıkı bir sosyal medya kullanıcısıymış.

Danışanlarına Fisioterapia hesabıyla sosyal medya üzerinden de ulaşan Hülya Özlem Şener, kurduğu merkezin birinci yıl kutlamasını da yine sosyal medya üzerinden yapacakmış.

Canlı yayında takipçilerine özellikle omurga sağlığı, duruş bozuklukları gibi konularda bilgilendirme yapıp egzersizleri uygulamalı olarak gösterecek olan Şener, kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayacakmış.

Duyanlar duymayanlara duyursun...