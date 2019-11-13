‘Mış’ gibi yapmasak

YERLİ ya da ata tohumları...
Binlerce yıl değişen onlarca koşula uyum sağlasalar da bugün yok olma tehlikesi yaşıyorlar.
Belediyesinden derneğine birçok kurum ve kuruluş da sürdürülebilir tarım için genetik birer hazine olan bu tohumları korumak için yoğun mücadele içerisinde.
Bulundukları yörenin çevre, iklim, toprak koşullarına uyum yetenekleri gelişmiş bu tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi için çeşitliliğinin korunması, ekilerek çoğaltılması ve paylaşılması şart.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu hassasiyetle önemli bir adım attı.
İzmir’de bir çiftçinin evinde sakladığı Anadolu’nun en eski buğday çeşitlerinden ‘karakılçık’ın çimlendirilerek çoğaltılması sonucu elde edilen tohumlar yaklaşık 500 dönümlük araziye ekildi.
Bunun için de Menemen Tarımsal Araştırma Merkezi’nde ‘Yeniden Karakılçık’ sloganıyla ekim şenliği düzenlendi.
Başkan Tunç Soyer, beraberindekilerle birlikte temsili bir ekim yaptı.
Buraya kadar her şey normal.
Ama bu kadar değerli bir tohumu temsili de olsa sürülmemiş bir tarlaya serpmek ne kadar doğru?
Amaç güzel ama ‘mış’ gibi yapmamak gerek diye düşünüyorum, ne dersiniz?
(Not: Toprakla çok haşır neşir olduğum söylenemez. Bu nedenle yukarıdaki fotoğrafı birçok kişiye gösterdim. Söz konusu arazinin sürülmemiş olduğunda hemfikirler.)
***
O fidanlar
ağaç olsun
PAZARTESİ günü, Türkiye’nin 81 kentinde eş zamanlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında, ‘11 milyon fidan toprakla buluşuyor’ temasıyla saat tam 11.11’de fidan dikim töreni yapıldı.
Bakan Bekir Pakdemirli, ‘daha yeşil bir Türkiye’ için düzenlenen seferberliğin her yıl 11 Kasım’da tekrarlanacağını, hedeflerinin 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.
Aklıma, hasat şenliklerinde dikilen zeytinler geldi.
Malum, Ege birçok tarımsal üründe Türkiye’nin başkenti konumunda.
Bunlardan biri de zeytin...
Öyle ki, bu ürün için yıllardır bölgenin birçok noktasında hasat şenlikleri düzenleniyor.
Ve bu etkinliklerde zeytin fidanları da toprakla buluşturuluyor.
25-27 Ekim 2013’te, 5’incisi düzenlenen Akhisar Zeytin Hasat Şenlikleri’nde diktiğimiz fidanların son durumunu merak ettim.
Öğrendiğime göre, belediyeye ait Gölet bölgesine diktiğimiz o fidanların büyük kısmı kurumuş, kalanlarda da sıkıntı varmış.
Daha önceki yıllarda toprakla buluşturulanlar ise ne yazık ki sökülmüş.
Eğer doğru ise yine ‘mış’ gibi yapılma hali.
Hiç yapmayın daha iyi, yazıktır!
Bakanlık, ilçe ve ilçelerdeki müdürlükleri kanalıyla bu tür organizasyonlarda yapılan dikimleri sonrasında takip etse de fidanlar ve emekler boşa gitmese!
***
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.
‘Mış’ gibi yapmasak
YERLİ ya da ata tohumları...
Binlerce yıl değişen onlarca koşula uyum sağlasalar da bugün yok olma tehlikesi yaşıyorlar.
Belediyesinden derneğine birçok kurum ve kuruluş da sürdürülebilir tarım için genetik birer hazine olan bu tohumları korumak için yoğun mücadele içerisinde.
Bulundukları yörenin çevre, iklim, toprak koşullarına uyum yetenekleri gelişmiş bu tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi için çeşitliliğinin korunması, ekilerek çoğaltılması ve paylaşılması şart.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu hassasiyetle önemli bir adım attı.
İzmir’de bir çiftçinin evinde sakladığı Anadolu’nun en eski buğday çeşitlerinden ‘karakılçık’ın çimlendirilerek çoğaltılması sonucu elde edilen tohumlar yaklaşık 500 dönümlük araziye ekildi.
Bunun için de Menemen Tarımsal Araştırma Merkezi’nde ‘Yeniden Karakılçık’ sloganıyla ekim şenliği düzenlendi.
Başkan Tunç Soyer, beraberindekilerle birlikte temsili bir ekim yaptı.
Buraya kadar her şey normal.
Ama bu kadar değerli bir tohumu temsili de olsa sürülmemiş bir tarlaya serpmek ne kadar doğru?
Amaç güzel ama ‘mış’ gibi yapmamak gerek diye düşünüyorum, ne dersiniz?
(Not: Toprakla çok haşır neşir olduğum söylenemez. Bu nedenle yukarıdaki fotoğrafı birçok kişiye gösterdim. Söz konusu arazinin sürülmemiş olduğunda hemfikirler.)
***
O fidanlar
ağaç olsun
PAZARTESİ günü, Türkiye’nin 81 kentinde eş zamanlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında, ‘11 milyon fidan toprakla buluşuyor’ temasıyla saat tam 11.11’de fidan dikim töreni yapıldı.
Bakan Bekir Pakdemirli, ‘daha yeşil bir Türkiye’ için düzenlenen seferberliğin her yıl 11 Kasım’da tekrarlanacağını, hedeflerinin 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.
Aklıma, hasat şenliklerinde dikilen zeytinler geldi.
Malum, Ege birçok tarımsal üründe Türkiye’nin başkenti konumunda.
Bunlardan biri de zeytin...
Öyle ki, bu ürün için yıllardır bölgenin birçok noktasında hasat şenlikleri düzenleniyor.
Ve bu etkinliklerde zeytin fidanları da toprakla buluşturuluyor.
25-27 Ekim 2013’te, 5’incisi düzenlenen Akhisar Zeytin Hasat Şenlikleri’nde diktiğimiz fidanların son durumunu merak ettim.
Öğrendiğime göre, belediyeye ait Gölet bölgesine diktiğimiz o fidanların büyük kısmı kurumuş, kalanlarda da sıkıntı varmış.
Daha önceki yıllarda toprakla buluşturulanlar ise ne yazık ki sökülmüş.
Eğer doğru ise yine ‘mış’ gibi yapılma hali.
Hiç yapmayın daha iyi, yazıktır!
Bakanlık, ilçe ve ilçelerdeki müdürlükleri kanalıyla bu tür organizasyonlarda yapılan dikimleri sonrasında takip etse de fidanlar ve emekler boşa gitmese!
***
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.