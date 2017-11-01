Küllerinden doğdu



Bir dönem otomotiv, inşaat ve yazılım sektöründe başarılı işlere imza attı.





Sonrasında, yaşadığı bazı talihsizlikler nedeniyle işlerini bırakmak zorunda kaldı.

Gönen, uzun süredir çeşitli firmalara danışmanlık yapıyordu.

Duydum ki, son dönemde yatırımlarını İzmir’e kaydıran Türkiye’nin önde gelen inşaat firmaları da Nafiz Gönen’den destek alıyormuş.

Gayrimenkulde uzun yıllara dayanan tecrübesi olan Gönen, arsa bulunması, kente uygun projeler üretmeleri, bürokratik işlemler konusunda bilgi aktarımında bulunuyormuş.

Ayrıca, inşaat sektörüne yatırım yapmak isteyen İzmirli firmalara da hizmet veriyormuş.

İzmir’de büyük bir seferberlik başlatan dev inşaat firmaları gibi Nafiz Gönen’in de adını bundan sonra daha çok duyacağız gibi...

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4/4’lük destek

TÜRKİYE’de son günlerde bir erken seçim tartışmasıdır aldı başını gidiyor.

Siyasetçilerin ağzından seçim kelimesi hiç düşmüyor.

İş dünyasında da TOBB’a bağlı odalarda seçimler Nisan 2018’e ertelenmiş olsa da çalışmalarını aralıksız sürdüren adaylar var.

Bunlardan biri de Zeki Yöndem...

KESİAD Başkanı olan Yöndem, İzmir Ticaret Odası başkan adayı olarak çalışmaya devam ediyor.

Kulağıma gelen bilgiye göre Zeki Yöndem’in bu zorlu yarışta en büyük yardımcıları kızlarıymış.

Hepsi üniversite mezunu ve aktif iş yaşamında olan 4 kızı da seçim çalışmalarında babalarının adeta her şeyi durumundaymış.

Asistanlığını yapıyor, günlük programlarını ayarlıyor, sosyal medyasını yönetiyorlarmış.

Yani attığı her adımda yanındalarmış.

Eee, ne demişler:

“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.”

Eşini de eklersek, Yöndem’in arkasında 1 değil tam 5 kadın var.

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O da ‘Balıkesir’ dedi

HEP diyorum ya, son dönemde yıldızı parlayan yerlerden biri de Balıkesir...

İstanbul - İzmir Otoyolu ile kente adeta yatırımcı yağıyor.

Öğrendim ki, son gelen Teleperformance olmuş.

Firma, 5.5 milyon TL yatırım yaptığı çağrı merkezini hayata geçirmiş.

Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok şirkete hizmet verecek merkez bini aşkın kişiye de istihdam sağlayacakmış.

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Vietnam yolcusu

İZMİR merkezli Sun Grup, teknik tekstilden sonra geleneksel tekstil alanında da iddialı bir adım atmaya hazırlanıyormuş.

Firma bunun için de Asya’yı hedef seçmiş.

Kaynaklarım, fabrikanın Vietnam’da kurulacağını ve Asya Pasifik ülkelerine yönelik kumaş üreteceğini fısıldadı.

Ardından da ekledi:

Vietnam’dan sonra sırada Bangladeş var.

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Şirket avına çıktı

SERAMİK sektörünün İzmirli güçlü oyuncularından Graniser, 20’nci yılında hedef büyütmüş.

Ekonomist’in haberine göre firma, hem organik, hem de inorganik olarak büyüyecekmiş.

60 milyon TL yatırımla Akhisar’daki fabrikasının yıllık üretim kapasitesini 22 milyon metrekareye çıkaran Graniser, 2018’de 50 milyon TL yatırımla kapasitesine 3 milyon metrekare ek yapacakmış.

İnorganik büyüme planları arasında şirket ve/ya marka satın alma da gündemdeymiş.

Biri yerli, diğeri yabancı olmak üzere 3 yıl içinde iki şirket satın alması gerçekleştirmeyi hedefliyormuş.