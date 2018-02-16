Kısır döngü

BAZI okurlarımın dikkatini çekmiş olacak ki...

“Birkaç haftadır köşenizde kaya düşürmüyorsunuz, hayırdır?” diye mesaj atmışlar.

“Hayırdır, hayır”, yok bir sorun!

İzmir ve Ege’de kısır bir gündem olunca dolap beygiri gibi aynı konuların peşine takılıp kendinizi tekrardan öteye geçemiyorsunuz ne yazık ki!

Dolayısıyla kaya düşürmememizin en temel nedeni bu...

Ama haydi hatırlar kırılmasın, yazalım birkaç satır...

İZBAN’da dün başlayan ‘Artı Para’ uygulamasında eleştirilerin hedefinde neden sadece Büyükşehir Belediyesi var?

Bu proje merkezi hükümet ve yerel yönetimin yüzde 50 ortaklığıyla kurulmadı mı?

Bir STK’mız, “Uygulamadan hemen vazgeçilsin” çağrısı yaparken, gerekçe olarak, “Sosyal belediyecilikle bağdaşmıyor” diyor.

İyi de, sosyal devletle bağdaşıyor mu?

Ki, dar gelirli bir kesime artı yük sağlayacağı kesin bu uygulamada ben tarafları çok da haksız bulmuyorum.

Sanırım 136 kilometrelik mesafenin tek biletle gidildiği dünyanın hiçbir kenti yoktur.

Burada önemli olan vatandaşın bloke edilen parasını zaman kaybı yaşamadan ve zorlanmadan alıp alamayacağıdır.

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PORTRE

Gazi dede kurdu, asker

torun bayrağı devraldı

MİLAS’ın tescilli zeytinyağı markalarından biri de Beçin...

Beçin Doğal Ürünler’in temeli 1920 yılına dayanıyor.

Kurucusu, ‘Paçalı Kara Hasan’ lakaplı Kurtuluş Savaşı gazisi Hasan Avcı.

Ailenin adını taşıyan 150 dekarlık çiftlik, Çamköy-İkizköy-Kayaderesi üçgenindeki Marçal Dağı’nın eteklerinde, çam ormanlarının içinde kurulu.

Yörük olan Hasan Avcı buraya hayvanlarını otlatmak için gelmiş.

Yaylada su kaynağı bulunmasından ve doğal klimatik havaya sahip olmasından çok etkilenmiş.

Yerleşik hayata geçtikten sonra, 1930 yılından itibaren makilik alanları temizleyerek kendiliğinden yetişmiş delice fidanlarına memecik ve domat cinsi zeytin aşılamış.

Sonuçta ortaya büyük bir zeytin ormanı çıkmış.

Hasan Avcı’dan sonra bayrağı oğulları devralmış.

YÜZBAŞI RÜTBESİYLE EMEKLİ OLDU

Onlar hala işe devam etseler de işin işletme kısmı üçüncü kuşaktan Ertaş Avcı’da...

Ertaş Avcı, 1980, Milas Çamköy doğumlu.

İlk ve orta okulu memleketinde okumuş.

Liseyi Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu’nda tamamlamış.

1998 yılında piyade astsubay çavuş olarak TSK’da göreve başlamış.

2005 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuş.

Açılan sınavlarda başarılı olarak 2006 yılında piyade teğmen rütbesine yükselmiş.

Sırasıyla Kilis, Hakkari, Sivas, Aydın Söke, Ağrı, KKTC Değirmenlik, Manisa’da değişik kadro ve görevlerde hizmet vermiş.

TSK’de 20 yılı doldurunca kendi isteğiyle yüzbaşı rütbesiyle emekli olup özlediği baba topraklarına dönmüş.

Diyor ki:

“İlkokula giderken köyümüzde zeytinler taş değirmenlerde öğütülür, keten çuvallara konur ve baskı ile sıkılırdı.

O zeytinyağının kokusuna hayran kalırdım.

Kokusu burnumdan hiç gitmezdi.

Çalıştığım zamanlarda yasal izinlerimi hep zeytin toplama dönemlerinde kullanırdım.

Ürettiğimiz zeytinyağlarını görev yerlerindeki arkadaşlarıma satardım.

Özetle, zeytin yaşamım boyunca hep benimleydi.”

DOĞAYA SAYGIDA KUSUR ETMİYORLAR

Ailenin ürünleri 2011 yılına kadar sofralara ya markasız olarak ulaşmış.

Ya da farklı markalar adıyla aracı firmalar tarafından ulaştırılmış.

O yıl, “Neden kendi markamızla tüketiciye ulaşmıyoruz?” denilmiş ve ‘Beçin2011’ markasında karar kılınıp tescillenmiş.

Avcı Çiftliği’nde kapsamlı tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Ama doğaya saygıda asla kusur edilmiyor.

Her yıl çoğalan zeytin ağaçlarının dışında mevsime ve iklime uygun çeşitli meyve sebze yetiştiriliyor.

Zeytinliğin bir kısmının etrafı örme tellerle çevrilerek içine adaçayı, karabaş otu, kekik gibi aromatik bitkiler ekiliyor.

Bu hem organik aromatik bitkiler yetiştirmek, hem de kovanlardaki arıların faydalanması için yapılıyor.

Sulama çiftliğe ait kuyulardan sağlanıyor.

Şişeleme ve paketleme ise Milas-Ören Karayolu’ndaki, Menteşe Beyliği’nin başkenti Beçin’deki tesislerde gerçekleştiriliyor.

Organik tarım belgesi almak için başvuruda bulunduklarını...

BAĞ KENDİLİĞİNDEN ZEYTİN DEDEDEN

Türkiye’nin en büyük organik tarım işletmelerinden biri haline gelmek için çalıştıklarını paylaşan Ertaş Avcı, şöyle devam ediyor:

“Bir Ege atasözünün dediği gibi, ‘Bağ kendinden, zeytin dededen olur’ mantığıyla her sene bizden sonraki nesiller için yüzlerce yeni zeytin fidanı dikiyoruz.

Bize emanet edilmiş olan on binlerce zeytin ağacımıza da sevgiyle bakıyoruz.

Doğal olmasının yanı sıra çiftliğin kendi eko sistemi içinde dönmesini önemsiyoruz.

Sözün özü, doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz.”