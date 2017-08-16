İzmir’e ‘Dap’ıyor!



İstanbul’da hayata geçirdiği ‘Yelken Kule’, ‘Burgu Kule’, ‘Adam Kule’ gibi farklı tasarımlarıyla tanınan Dap Yapı’nın rotasını İzmir’e çevirdiğini yazmıştım.

İlk kez İstanbul dışına çıkan firmanın, kentin genel mimari yapısına uygun balkonlu, teraslı, 30 - 32 katlı iki kule ve 700 civarında konut yapmayı planladığını paylaşmıştım.





Duydum ki, yapımına yıl sonunda başlanacak projeye geçen cuma itibariyle tam 11 bin 200 talep gelmiş.

Projeye İzmirliler kadar İstanbullular da büyük ilgi gösteriyormuş.

Bu arada, Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz bu projeden kendisine bir daire alıp, İstanbul’la birlikte İzmir’de de yaşamayı düşünüyormuş.

Yılmaz, yakın dostlarına, “Bilenler bilir, İzmir’i çok seviyorum. İzmir’in vizyoner bir insan kitlesi var. İzmir, Dap olarak kalıcı olacağımız bir şehir olacak. Zaten İzmirli arsa sahiplerinden de inanılmaz talep var. Her gün İzmir’le arsa konuşuyoruz. Yıl sonuna kadar bu halkaya birkaç arazi daha eklemek istiyoruz” diyormuş.

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‘Velinimet’ geliyor





SON dönemde İzmir’de yarattığı markalarla adından oldukça sık söz ettiren bir isim var: Eren Kurt...

Tam bir marka canavarı.

Ankara merkezli bir şirkette yurt içi ve dışında 7 - 8 marka yarattıktan sonra doğduğu topraklara yani İzmir’e dönen Kurt, üniversite arkadaşı Cihan Dernek’le ‘Pizza Local’le iddialı bir başlangıç yapmıştı.

Boş durmaya Eren Kurt, sonra ‘LKM Köfte’, ardından ‘Müdavim Pide’ye hayat vermişti.

Her üç markada da büyüyerek yoluna devam eden Kurt, yeni bir markanın daha hazırlığı içindeymiş.

Kulağıma fısıldanan bilgiye göre, ‘pizza, köfte, pide’ üçlüsüne ‘döner’i ekleyecekmiş.

2018’in ilk çeyreğinde açılması planlanan ‘Velinimet’ için şimdiden beş şubenin imzası atılmış bile...

İlk başlangıç İzmir olsa da hedefler büyükmüş. Öyle ki, rotada Çin bile varmış.

Profesyonel olarak çalıştığı dönemde Şanghay’da bir Türk restoranı açan Eren Kurt, buradaki boşluğu görerek hareket ediyormuş ve ilk etapta iki şube planlanıyormuş.

Kurt, ‘Velinimet’te hem ‘Pizza Local’, hem de ‘Müdavim Pide’deki ortaklarıyla birlikte hareket edecekmiş.

Bunun için 500 bin dolar sermayeyle yeni bir şirket kurulacakmış.

Benden duyurması...

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40’ıncı yıl sürprizi

EFENDİM; İzmir Kemalpaşa’da kurulu Viking Temizlik, 40’ıncı yılını kutlayacağı 2018’e yeni ürünlerle hızlı girecekmiş.

İç piyasanın yanı sıra 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapan firmanın en büyük sürprizi ise kozmetik sektöründe piyasaya çıkacak yeni marka olacakmış.

53 bin metrekarelik fabrikasında yıllık 214 bin ton üretim kapasitesine sahip Viking Temizlik, temizlik grubunda tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak yepyeni inovatif ürünlerin yanı sıra kozmetikte de fark yaratacakmış.

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Adını İtalya’nın cam adası Murano’dan alan lezzet durağı

YAŞAR Holding’te uzun yıllar gıda pazarlama üzerine çalışan Fulya Perçin Yonuk, hayalinin peşinden giderek İzmir’e İtalyan lezzetini getiriyormuş.

Yonuk, ‘Muraono’s Kitchen’ adını verdiği mekanını bu ay sonu kapılarını açmaya hazırlanan Ege Perla AVM’de hayata geçirecekmiş.

Fulya Perçin Yonuk ve deneyimli şef ortağı Gökçen Yıldırım, menüyü 1 yılı aşkın özenli çalışma ile ve İtalya’nın başlıca şehirlerini gezerek hazırlamış.

Geniş pizza menüsü haricinde İtalya’nın yöresel makarna, et, balık, başlangıç ve salata çeşitlerine de yer verilmiş.

Servis edilen her tabağın bir öyküsü olacakmış.

Adını İtalya’nın ‘cam adası’ olarak da Murano’dan alan restoranda küçük bir market de bulunacakmış ve konuklar isterlerse menüde kullanılan tüm malzemeleri buradan satın da alabileceklermiş.

Murano’s’un dekorasyonu da özenle dizayn edilmiş. İtalyan sokak havasından esinlenilen mekan, içeride urban bahçe, balkon terasında ise limon ağaçları etrafına konumlanan oturma düzenine sahipmiş.