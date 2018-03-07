İşlenmiş etle marketlerde



Firma, 4 bin metrekaresi kapalı 12 bin metrekarelik bu yatırımla kapasitesini 3 kat artıracakmış.





16 Mart’ta devreye girecek tesisle 60 olan istihdam sayısı 100’e ulaşacakmış.

Firma, artan kapasite doğrultusunda yeni iş alanlarına da girecekmiş.

Sucuk, sosis, salam, jambon gibi işlenmiş et ürünleriyle marketlerde yer almak hedefleniyormuş.

Ramiz’in projeleri bununla da sınırlı değilmiş.

İlki geçen yıl Akhisar’da açılan ‘Kilogram’ adlı markayla 2019 sonuna kadar 15 şubeye ulaşılması planlanıyormuş.

Yeni mağazalar ilk etapta İzmir ve Antalya’da hizmete girecekmiş.

Halen yurtdışında KKTC ve Azerbaycan’da birer şubesi bulunan şirket, bu yıl içinde Rusya’ya da açılacakmış.

Benden duyurması!

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Eğitimde yeni bir renk





SERKAN Asil, son dönemde İzmir’de eğitim alanında yaptığı yatırımlarıyla adını duyuran bir girişimci.

Yönetim kurulu başkanı olduğu Mavi Ege Okulları birkaç yıl önce kurulmasına rağmen emin adımlarla büyüyor.

Torbalı’da anaokulundan liseye kadar eğitim veren kolej ve sağlık meslek lisesinin ardından Pancar OSB’de mesleki eğitim veren Pancar OSB Mavi Teknik Koleji’ni eğitime kazandırdı.





Kısa bir süre önce Selçuk’ta anaokulu ve ortaokulu olan bir koleji daha bünyesine katan Mavi Ege Eğitim Grubu şimdi de Buca Giyim OSB’de mesleki teknik eğitim lisesi kurmayı planlıyormuş.

Duydum ki, son olarak mesleki eğitim verdiği öğrencilerine staj imkanı sağladığı Almanya’da konaklamaları için de yeni bir tesis kuran Serkan Bey, eğitimde İzmir’in yeni markası olmayı hedefliyormuş.

Bütün eğitim tesisleri faaliyete geçtiğinde toplamda 4 bin öğrenciye ulaşacak olan Mavi Ege Eğitim Grubu’nu Ege’nin en büyük eğitim kurumları arasına sokmayı planlıyormuş.

Biz de Serkan Asil’in cesur girişimlerini merakla izleyecek ve yeni gelişmeleri bu köşeden sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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Egeliler de çok sevdi

EFENDİM, kadın emeğinin en güzel örneklerinden biri olan ‘Göçmen Börekçisi’, Egeliler tarafından da çok sevilmiş.

İzmir’de Aliağa, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova, Çiğli, Torbalı ve Buca olmak üzere 7, Denizli’de 1 şubesi olan Göçmen Börekçisi, Ege’deki 8’inci mağazasını çok yakında Aydın Söke’de açacakmış.

2015’te Kocaeli’de küçücük bir dükkanda ‘Anne Böreği’ ile başlayan serüvenüne halen ülke genelinde 82 franchising ile günde 3 bin tonun üzerinde üretimle devam eden ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girmeyi başaran Göçmen Börekçisi’nin hedefinde 2018 sonuna kadar 90 şube, 2020’ye kadar Ege’de her sene 4 şube ve Avrupa varmış.

Kurduğu vakıf sayesinde eşinden ayrılmış, dul veya çocuğu üniversite okuyan kadınlara istihdam yaratan Gönül Dönmez, Taner Dönmez ve İlker Can Dönmez yönetimindeki firmanın hedefi öncelikle ulusal, sonra da uluslararası bir marka olmakmış.

Yurtdışı açılımında Almanya, Hırvatistan ve İngiltere anlaşmalarını yapan Göçmen Börekçisi, çok yakın zamanda yeni markası ‘Tegtat Bakery’ olarak Avrupa’da hizmet verecekmiş.

Hayatında hiç çalışmamış kadınlara bile kapılarını açan firmalarımızın çoğaldığını görmek gurur veriyor!



İlker Can Dönmez, Gönül Dönmez, Taner Dönmez

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Dört madalya birden





BİR duyum da tutkunu olduğum zeytinyağı sektöründen...

Kulağıma gelen bilgiye göre, genç girişimci Bahar Alan tarafından sadece 2 yıl önce yaratılan ‘Nova Vera’ markası uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini eklemiş.

Nova Vera, Ayvalık ve Salihli’deki kendi bahçelerinden sadece erken hasat ve soğuk sıkım tekniği ile ürettiği ürünleriyle dünyanın en önemli zeytinyağı yarışmalarından biri olan ve bu yıl 19’uncu kez düzenlenen Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition’da 3’ü altın, 1’i bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanmış.





Yarışmaya bu yıl ilk kez katılan Nova Vera ürünleri uzman tadımcılardan oluşan uluslararası jüri tarafından 21 ülkeden 371 üreticinin 658 farklı zeytinyağı arasından seçilerek ödüle layık görülmüş.

Nova Vera bu sene natürel sızma zeytinyağları arasında Türkiye’den altın madalya alan tek üretici marka olmuş.

Türk zeytinyağının yurtdışında fiyatıyla değil, kalitesiyle seçkin bir yere gelmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını, üst üste aldıkları ödüllerin bu yolda kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Bahar Hanım...

“Ödülle onurlandırılmamızı sadece kendi markamız için değil, Türk zeytinyağı için bir kazanım olarak görüyoruz” diyormuş.

Ömrünü, enerjisini bu mucize meyveye adayıp ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden üreticilerin artması dileğiyle...