İlk ihracat Agrobay’dan



Dünyanın en büyük seralarından Agrobay’da hasat edilen domatesler TIR’lara yüklenerek St. Petersburg’a gönderilmiş.

Rusya’nın önde gelen perakende zincirine yollanan domatesler ülke genelindeki 750 markete ulaştırılacakmış.

Firma, uçak krizi öncesi 10 bin ton domates gönderdikleri Rusya ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yapmış.

Ama fiyat odaklı olarak bu rakam 7 bin tona çıkabilirmiş.

Agrobay, Rusya pazarına bağımlılığı azaltma konusundaki politikayı gelecekte de devam ettirip Ortadoğu ve ABD’de büyüyecekmiş.

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Fast food’a girdiler

GEÇTİĞİMİZ haftalarda bu köşede Keskinoğlu’nun marka imajında büyük bir değişime hazırlandığını yazmış...

Gruptan ayrılan üçüncü kuşak aile üyelerinden eski yönetim kurulu üyesi Keskin Keskinoğlu’nun ‘Dünya Food’ isminde bir şirket kurup ‘byKeskin’ markasıyla hindi ve yumurta, ‘Assos’la da zeytin, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun ve kozmetik üretimine başladığını paylaşmıştım.

Şimdi de öğrendim ki, aynı jenerasyondan diğer iki yönetim kurulu üyesi İsmail Keskinoğlu ile Hamit Keskinoğlu ortak oldukları kahve zincirinden ayrılıp yeni bir alana yelken açmışlar.

İzmir’in yeni alışveriş ve yaşam merkezi Ege Perla’da ‘Burqers’ markasıyla fast food sektörüne adım atmışlar.

Kulağıma gelen bilgiler şimdilik bu kadar, ayrıntılara ulaştıkça paylaşmayı sürdüreceğim.

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‘Afacan’lara özel

DUYDUM ki, ‘Zeytinyağı Kraliçesi’ unvanlı Dr. Dilşen Oktay, bu kez bu ‘sihirli iksir’i miniklere de sevdirmek için kolları sıvamış.

Ve ziraat profesörü babası Erdoğan Oktay’la birlikte, adını Türk zeytinciliğine ‘İmparator’ lakabıyla yazdırmış dedesi İbrahim Ethem Tolun’un bir hayalini daha hayata geçirmiş.

Gömeç Karaağaç’ta aileye ait zeytinliklerden elde ettikleri ürünleri 3 yıl önce ‘Ethem Bey Zeytinyağları’ adıyla markalaştıran Dilşen Hanım, şimdi buna ‘Afacan’lara Özel’i eklemiş.

Her fırsatta, “İmparator’un adına yakışır şekilde üretime devam edip zeytincilik adına elimizden geleni yapmaya var gücümüzle çalışacağız” diyen Dr. Dilşen Oktay, bu yeni girişimi yakın çevresine bakın nasıl anlatıyormuş:

“Dedem Ethem Bey torunlarını çok sever ve onların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için en kaliteli zeytinyağlarını üretmek isterdi.

Biz de onun mirasını yerine getirmek ve BM’nin sürdürülebilir kalkınma için öne sürdüğü küresel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Afacanlar’a Özel serisini çıkardık.

Kendi küçük, lezzeti büyük bu özel zeytinyağını afacanlara en iyi şekilde sunmak için çok çalıştık.

Güneş zeytinleri bronzlaştırmadan önce topladık ve hemen soğuk sıkarak yağını çıkardık.

Afacanların minik ellerine özel 175 ml’lik minik kutuda en taze yağımızı doldurduk.

Afiyetle yesinler, mutlu mutlu büyüsünler diye...”

Zeytinyağı tutkunlarına duyurulur!

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Yılın transferi

HEM üzüldüm, hem de sevindim.

Kolin Grubu’na bağlı İzmirgaz’da 12.5 yıl genel müdürlük yapan Burçin Yandımata dünyanın en büyük doğalgaz boru hattı projesi kabul edilen TANAP’a transfer olmuş.

Görevde bulunduğu süreçte İzmir’de doğalgaz abone sayısını 0’dan 1 milyon seviyesine ulaştıran Yandımata, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP’ın proje müdürlüğüne getirilmiş.

Eskişehir’deki görevine başlayan Burçin Yandımata, “İzmir’de uzun yıllar görev yaptım. İnanıyorum ki, başarılı işlere imza attık. Kent genelinde tek doğalgaz abonesi yokken şimdi sayı milyona ulaştı. İzmir’den gurur ve mutlulukla ayrıldım” diyormuş.

İzmir için kayıp olduğunu düşünüyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum!

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Şimdi de Patron Lounge

HAZİRAN ortasında, kulağıma gelen bir bilgiyi paylaşmış...

“Erkek egemen gübre sektöründe hizmet veren genç kadın girişimci Simay Şenkalyoncu ‘Tavukçu Simo’ markasıyla yeme içme işine de giriyormuş” diye yazmıştım.

Duyduğum kadarıyla Simay Hanım bu sektörü çok sevmiş.

Öyle ki, İzmir Bayraklı’daki Lider Centrio’da açtığı ‘Tavukçu Simo’nun bir bölümünde bu kez ‘Patron Lounge’yi hayata geçirmiş.

‘Eğlence, yemek, alkol, nargile’ konseptli mekanda fasıl da varmış.

Genç yaşında müthiş bir başarı öyküsüne imza atan Simay Şenkalyoncu böyle giderse tarımın yerine ‘eğlencenin leydisi’ olmaya aday!

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Özgener sürprizi

MAHMUT Özgener, İzmir’in yakından tanıdığı saygın bir iş insanı.

Tütünden sonra otomotivde de başarısını kanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde koltuğun hakkını da verdi.

‘Asfalt Osman’ lakabıyla İzmir’in efsanevi belediye başkanları arasında yer alan Osman Kibar’ın da torunu olan Özgener’in her seçim döneminde milletvekilliğinden tutun da belediye başkanlığına kadar adaylığı konuşulur.

Mahmut Özgener’in ismi şimdi de İzmir Ticaret Odası için geçiyor.

Kulislerde hızla yayılan haberlere göre Özgener bu konuda kentin kimi kanaat önderleri, kimi gazetecilerle görüşmüş ve adaylığına yeşil ışık yakılmış.

Mahmut Özgener azimli, başarılı, ikna kabiliyeti yüksek bir isim.

İyi bir ekip kurması halinde seçimin kıran kırana geçme olasılığı yüksek.

Ama kimilerinin düşündüğünün aksine öyle çantada keklik de değil.

Zira, çeyrek asırdır İTO’yu yöneten Ekrem Demirtaş daha sahaya çıkmadı.

Ekrem Bey’in tavrı, izleyeceği yol, takınacağı tavır dengeleri bir anda değiştirebilir.

Nisana epey bir zaman var.

Biz de gelişmeleri izleyerek göreceğiz.