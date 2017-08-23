Hedef 5 yılda tüm Türkiye



Marka yaratmak, bütün fırtınalara rağmen ayakta tutabilmek, sevgi - bilgi - emekle büyütebilmek insanüstü bir özveri ve çabayı da zorunlu kılıyor.

Duydum ki, 1924’te Torbalı Tepeköy’de başlayan, günümüzde dördüncü kuşaktan Levent ve Deniz Doğanoğlu kardeşlerin yönetiminde yoluna devam eden Alsancak Unlu Mamuller (AUM), sessiz ama derinden hamleler peşindeymiş.



Şu anda İzmir, Aydın, Balıkesir, Manisa ve Trabzon olmak üzere 5 şehirde hizmet veren firma, 2017’nin ilk yarısı hedefi olan 32 mağazaya ulaşmış.

Yeni marka yüzüyle ve franchising sistemiyle öncelikle Ege’de büyümeye devam eden AUM...

İzmir’in yanı sıra Çanakkale, Denizli, Kuşadası, Söke ve Uşak için de görüşmelerini sürdürüyormuş.

Bir sonraki hedef ise Güney Ege imiş. Burada da öncelikli olarak Bodrum, Fethiye, Marmaris düşünülüyormuş.

Önümüzdeki bir yıl boyunca Karadeniz’de de büyümesini sürdürmeyi hedefleyen firma, 2018 stratejisini ise çoktan belirlemiş:

Bir İzmir markası olarak İstanbul ve Ankara’da da yer almak.

32 olan şube sayısını 60’a çıkarmak.

Bu yılın başında yeni konseptleri ‘Mutfak’ın hayata geçmesiyle günün tüm saatlerine hitap edebilecek bir konsepte dönüşen AUM’da bu noktalarda alışılmış lezzetlerine (ki, 400’ün üzerinde) ek olarak pizzadan salataya, burgerlerden ızgara ve makarna çeşitlerine 40’tan fazla çeşit yemeği de menüye eklenmiş.

Mağaza dekorasyonları -onların deyimiyle- misafirleri evlerindeymiş gibi rahat hissettirecek şekilde hazırlanmış, bir kısmında da tadilatlar devam ediyormuş.

Doğanoğlu kardeşler, ‘Mutfak’la ilgili çok güzel geri dönüşler almışlar.

Şu an sayısı 7 olan bu konsepti, lokasyonlar uygun olduğu ve metrekareler el verdiği sürece büyüteceklermiş.

Öğrendiklerim bununla da sınırlı değil!

Bu büyümeyle birlikte 2017 bitmeden, Çiğli Atatürk OSB’de 3 bini kapalı toplam 5 bin metrekarelik yeni üretim tesislerine geçeceklermiş.

Halen Yunanistan, Azerbaycan ve Arabistan’da mağazaları olmasa da ürünleri satılıyormuş.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 81 ilin büyük bölümünde olmak istiyorlarmış.

Yılın ilk yarısında fabrika ve yeni açılan mağazalarda 250 kişiye iş imkanı sunmuşlar, bu artarak devam edecekmiş.

8 - 12 dakikada hazır olacak ‘donuk kurabiye’ üzerinde çalışıyorlarmış.

Son bir bilgi daha:

Yılda 1.5 milyon simit, 1 milyon dilim pasta, 200 ton kurabiye, sadece yaz döneminde 65 ton limonata satışları varmış.

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İzmir’in geleceğine

5 milyar TL yatırdı





KULAĞIMA gelen bilgiye göre, Türkerler Holding, İzmir’in geleceğine 5 milyar TL yatırmış.

Bunun 900 milyon doları şehir hastanesi, 350 milyon doları Mahall Bomonti İzmir, 100 milyon doları da rüzgar enerji santrali projesini kapsıyormuş.

Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “İstanbul - İzmir Otoyolu’nun devreye girmesiyle İzmir’in çok hızlı bir şekilde göç alacağını ve kent ekonomisinin güçleneceğini öngörüyorum” diyormuş.

Önümüzdeki günlerde başka hangi firmaların İzmir’in geleceğine kaç lira yatırmayı planladığını da yazacağım.

Dediğim gibi, aramızda kalmasın, duyduklarımızı paylaşalım.

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Katarlıların

gözü Essi’de





BİR duyum da güzellik sektöründen...

Türkiye genelinde 31 şubesiyle hizmet veren İzmir merkezli Essi Güzellik, Estetik, Kozmetik ve Eğitim Merkezi’ne İngiliz - Katar ortaklığı bir firma talip olmuş.

Kulağıma gelen, Essi’nin kurucusu Zübeyde Nacar’ın satışa sıcak bakmadığı, franchise ise yeşil ışık yaktığı yönünde.

Hedefte önce İngiltere’ye, ardından Almanya’ya açılma planının olduğunu da duydum.

Zübeyde Hanım, “Neden Türkiye’den de bir güzellik, estetik markası çıkmasın. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bu konuda da bir ilki gerçekleştireceğiz” diyormuş.

Sahi, neden olmasın!

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Dünyanın zirvesinde

ÖMRÜNÜ ‘en yüksek polifenol değerlerini taşıyan zeytin çeşidi’ olarak bilinen ‘memecik’e adayan eczacı Atilla Totoş’a ait ‘Tuay’, dünyadaki en iyi zeytinyağlarını sıralayan ‘Evoo World Ranking’ internet sitesine girmeyi başarmış.

172.75 puan alan Yatağanlı ‘Tuay’, iyi doğal sızma zeytinyağı sıralamasında, Türkiye’den 160 puanı geçip listeye girebilen tek marka olmuş.

Aramızda kalmasın!