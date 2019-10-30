Hasat günleri festival oldu Google amcada tavan yaptı

GEÇEN hafta Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın davetlisi olarak Ayvalık’taydım.
Bu yıl ‘Her hasat bir barış çağrısı’ temasıyla 15’incisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali’ne katıldım.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birleştirilip 5 güne yayılan etkinliğin ilk 3 gününde zeytin dostlarıyla birlikte ben de o coşkuyu yaşadım.
Benim yazı günümden önce Genel Yayın Yönetmenimiz Vahap Munyar ve Ege Bölge Temsilcimiz Deniz Sipahi, festivalle ilgili gözlemlerini köşelerinde paylaştıkları için tekrara kaçmamak adına dikkatimi çeken bazı notları aktarmak istiyorum.
- Ayvalık (havanın da etkisiyle) her zamanki gibi yine muhteşemdi, cıvıl cıvıl, kıpır kıpırdı.
- Başkan Büyükçıvgın, gerek açılış günü, gerek sembolik hasat töreninde, gerek ‘Ayvalık Zeytinyağını AB Tescilleyecek, Dünya Tüketecek’ başlıklı panelde ısrarla bazı noktaların altını kalın çizgilerle çizdi.
- Zeytinyağının başkentiyiz. Türkiye’de zeytinyağında ilk coğrafi işareti biz aldık. Şimdi sıra Avrupa’ya geldi. Ülkemizden AB’den tescil almak üzere 20 ürün için başvuru var. Bunlar arasında Ayvalık zeytinyağı da yer alıyor. En kısa zamanda AB coğrafi işareti de alacağız, kararlıyız.
- AB tarafından tescillenmesi Ayvalık zeytinyağının değerini katlayacak. Avrupa’da daha yüksek fiyata satılabilecek.
- Her konuda yolu ilk biz açtık, açmaya da devam edeceğiz.
- Bundan önce bu organizasyonun adı ‘Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Günleri’ydi. Ama özellikle yurtdışında çok bilinmiyor, tanınmıyordu. Bu sene ilk kez adını ‘gün-şenlik’ten ‘festival’e çevirdik. Etkisini de hemen gördük. Google amca bile hemen ilk sıralara çıkardı.
- Sadece zeytin ve zeytinyağımızı değil, Ayvalık’ın bütün değerlerini en üste taşıyacağız. Ürünlerimize yeni pazarlar kazandıracağız.
- Çiftçiye verilen prim AB standartlarına çıkarılsın. Ki, uluslararası pazarda rekabet gücümüz kırılmasın. Zira, üreticimiz daha en başta 50 cent geriden başlıyor.
- Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir de Ayvalıklı üreticilerin yanında olduklarını vurguladı, “Ayvalık zeytinyağlarını bütün dünyaya tanıtmak ve pazarlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Tek hedefimiz en iyisi olmak. Ayvalık’a yakışan budur. Üreticilerimiz bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Bizler de onların arkasındayız” sözünü verdi.
- Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ve Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, üreticileri de unutmadı: “İnşallah zeytin ve zeytinyağımız bu yıl hak ettiği değeri bulur ve herkesin cebine de bereket girer. Aldığı ürün çiftçimizi mutlu eder. Çiftçilerimiz zeytin ağacına, bahçesine baktığına pişman olmaz. ‘Uğraşmaya değmez’ noktasına gelmez. Bunun yolu da kooperatifleşmeden geçiyor.”
- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ne yazık ki zeytin ve zeytinyağının kıymetini tam olarak bilmediğimizi vurgularken, kamudan da bir talepte bulundu, “Ayvalık zeytinyağı en çok taklit edilen ürünlerden biri. Denetimle bu sahtekarlıklar önlenmezse hem çiftçi, hem de tüketici aldatılmış ve zarara uğratılmış olur” dedi.
- Son birkaç yıldır olduğu gibi yerel üreticilerin stantları yine sokak arasındaydı. Bence buna artık çözüm bulunmalı. O dar alanda ne firmaların, ne de tüketicilerin beklentilerine kavuştuğunu söylemek mümkün değil. Ayvalık, Ayvalıklılar, konuklar daha geniş alanda ürünlerini tanıtıp/alabileceği bir etkinlik alanını hak ediyor diye düşünüyorum.
- Pazar günü düzenlenen panele katılım bence daha çok olmalıydı. Üreticilerin çoğu hasat telaşındaydı, o nedenle gelememişti. Ama ya zeytin dostları neredeydi?
- Gözlerim, bu yıl 15’incisi kutlanan organizasyonun fitilini ateşleyen, etkin görev alan ve bugünlere ulaşmasına aracılık eden simaları aradı ama hiçbiri yoktu (ya da ben göremedim).
- AK Parti etkinliklerde iki vekille temsil edilirken CHP’den katılım olmamasını da anlayamadım.
- Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve organizasyon komitesi üyeleri festivalin kusursuz olması için ellerinden geleni yaparken, ev sahiplikleri de hani derler ya 10 numara 5 yıldızdı.
***
Sırada Milas var
AYVALIK’ın benim için yeri ne kadar özel ise bu durum Milas için de geçerli.
Milas, Muğla’nın nüfus açısından üçüncü büyük ilçesi.
235 bin 224 hektar yüzölçümüne sahip.
Bunun yüzde 34.09’u ‘zeytinlik’lerle kaplı.
Bu da Milas’ın yaklaşık dörtte birlik alanının ‘zeytinlik’ olduğu anlamına geliyor.
İlçede 9 milyon 300 bini ürün veren yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı var.
Ürünün bol olduğu var yılında 18 bin ton civarı zeytinyağı elde ediliyor.
90 bin ton tane zeytinin 10 bin tonu da sofralık olarak değerlendiriliyor.
Milas ekonomisine var yılında zeytinyağından yaklaşık 216 milyon TL girdi sağlanıyor.
Milas zeytinyağının kalitesi 2014’ten bu yana coğrafi işaretle tescilli.
İlçede 10’u coğrafi işaretli 53 zeytinyağı markası var.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağına AB’den de coğrafi işaret almak için başvurularını yaptıklarını söylüyor.
“Milas zeytinyağı, AB’den coğrafi işaret almayı başarmış ilk Türk zeytinyağı olacak. Ayrıca, Milas yağlı zeytinine de coğrafi işareti almak için AB’ye başvuruda bulunacağız” diyor.
Bunlar hepimize gurur veren haber ve gelişmeler.
Malum, geçen hafta sonu Ayvalık’taydık, bu cumartesi-pazar da Milas’ta olacağız.
“Tane tane lezzet, damla damla sağlık” sloganıyla 6’ncısı düzenlenen zeytin hasat şenliğinde tüm bu gelişmeleri yerinde gözlemleyeceğiz.
Bu ve benzeri etkinliklere sadece yiyip-içip eğlenilen bir ‘şenlik’ gözüyle bakmamak gerek.
Zira, bu tarz organizasyonlar sadece ürün tanıtımını sağlamıyor.
Aynı zamanda üreticilerimizin de daha kaliteli zeytin&zeytinyağı üretmesini ve markalaşmayı teşvik ediyor.
***
Benden duyurması
PROF. Dr. Günnur Tunçel, “İzmir mi pis, yaşayanlar mı?” başlıklı yazım için mail göndermiş.
Özetle şöyle diyor:
“İnsanların özen göstermediği konusunda haklı olmanıza rağmen, belediyeler de temizlik, düzen ve denetim konusunda hassas davranmıyor.
Başkan Tunç Soyer seçildiğinde kenar mahallelerden işe başlayacağını söyledi.
Şimdiye kadar ihmal edildiği için, Bornova merkez, Hükümet Konağı civarı, Vergi Dairesi’nin arkasındaki otopark, Zafer Caddesi ve Küçükpark kenar mahallelerden de beter durumda.”
Etkilisine, yetkilisine duyurulur!
***
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.
Hasat günleri festival oldu Google amcada tavan yaptı
GEÇEN hafta Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın davetlisi olarak Ayvalık’taydım.
Bu yıl ‘Her hasat bir barış çağrısı’ temasıyla 15’incisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali’ne katıldım.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birleştirilip 5 güne yayılan etkinliğin ilk 3 gününde zeytin dostlarıyla birlikte ben de o coşkuyu yaşadım.
Benim yazı günümden önce Genel Yayın Yönetmenimiz Vahap Munyar ve Ege Bölge Temsilcimiz Deniz Sipahi, festivalle ilgili gözlemlerini köşelerinde paylaştıkları için tekrara kaçmamak adına dikkatimi çeken bazı notları aktarmak istiyorum.
- Ayvalık (havanın da etkisiyle) her zamanki gibi yine muhteşemdi, cıvıl cıvıl, kıpır kıpırdı.
- Başkan Büyükçıvgın, gerek açılış günü, gerek sembolik hasat töreninde, gerek ‘Ayvalık Zeytinyağını AB Tescilleyecek, Dünya Tüketecek’ başlıklı panelde ısrarla bazı noktaların altını kalın çizgilerle çizdi.
- Zeytinyağının başkentiyiz. Türkiye’de zeytinyağında ilk coğrafi işareti biz aldık. Şimdi sıra Avrupa’ya geldi. Ülkemizden AB’den tescil almak üzere 20 ürün için başvuru var. Bunlar arasında Ayvalık zeytinyağı da yer alıyor. En kısa zamanda AB coğrafi işareti de alacağız, kararlıyız.
- AB tarafından tescillenmesi Ayvalık zeytinyağının değerini katlayacak. Avrupa’da daha yüksek fiyata satılabilecek.
- Her konuda yolu ilk biz açtık, açmaya da devam edeceğiz.
- Bundan önce bu organizasyonun adı ‘Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Günleri’ydi. Ama özellikle yurtdışında çok bilinmiyor, tanınmıyordu. Bu sene ilk kez adını ‘gün-şenlik’ten ‘festival’e çevirdik. Etkisini de hemen gördük. Google amca bile hemen ilk sıralara çıkardı.
- Sadece zeytin ve zeytinyağımızı değil, Ayvalık’ın bütün değerlerini en üste taşıyacağız. Ürünlerimize yeni pazarlar kazandıracağız.
- Çiftçiye verilen prim AB standartlarına çıkarılsın. Ki, uluslararası pazarda rekabet gücümüz kırılmasın. Zira, üreticimiz daha en başta 50 cent geriden başlıyor.
- Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir de Ayvalıklı üreticilerin yanında olduklarını vurguladı, “Ayvalık zeytinyağlarını bütün dünyaya tanıtmak ve pazarlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Tek hedefimiz en iyisi olmak. Ayvalık’a yakışan budur. Üreticilerimiz bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Bizler de onların arkasındayız” sözünü verdi.
- Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ve Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, üreticileri de unutmadı: “İnşallah zeytin ve zeytinyağımız bu yıl hak ettiği değeri bulur ve herkesin cebine de bereket girer. Aldığı ürün çiftçimizi mutlu eder. Çiftçilerimiz zeytin ağacına, bahçesine baktığına pişman olmaz. ‘Uğraşmaya değmez’ noktasına gelmez. Bunun yolu da kooperatifleşmeden geçiyor.”
- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ne yazık ki zeytin ve zeytinyağının kıymetini tam olarak bilmediğimizi vurgularken, kamudan da bir talepte bulundu, “Ayvalık zeytinyağı en çok taklit edilen ürünlerden biri. Denetimle bu sahtekarlıklar önlenmezse hem çiftçi, hem de tüketici aldatılmış ve zarara uğratılmış olur” dedi.
- Son birkaç yıldır olduğu gibi yerel üreticilerin stantları yine sokak arasındaydı. Bence buna artık çözüm bulunmalı. O dar alanda ne firmaların, ne de tüketicilerin beklentilerine kavuştuğunu söylemek mümkün değil. Ayvalık, Ayvalıklılar, konuklar daha geniş alanda ürünlerini tanıtıp/alabileceği bir etkinlik alanını hak ediyor diye düşünüyorum.
- Pazar günü düzenlenen panele katılım bence daha çok olmalıydı. Üreticilerin çoğu hasat telaşındaydı, o nedenle gelememişti. Ama ya zeytin dostları neredeydi?
- Gözlerim, bu yıl 15’incisi kutlanan organizasyonun fitilini ateşleyen, etkin görev alan ve bugünlere ulaşmasına aracılık eden simaları aradı ama hiçbiri yoktu (ya da ben göremedim).
- AK Parti etkinliklerde iki vekille temsil edilirken CHP’den katılım olmamasını da anlayamadım.
- Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve organizasyon komitesi üyeleri festivalin kusursuz olması için ellerinden geleni yaparken, ev sahiplikleri de hani derler ya 10 numara 5 yıldızdı.
***
Sırada Milas var
AYVALIK’ın benim için yeri ne kadar özel ise bu durum Milas için de geçerli.
Milas, Muğla’nın nüfus açısından üçüncü büyük ilçesi.
235 bin 224 hektar yüzölçümüne sahip.
Bunun yüzde 34.09’u ‘zeytinlik’lerle kaplı.
Bu da Milas’ın yaklaşık dörtte birlik alanının ‘zeytinlik’ olduğu anlamına geliyor.
İlçede 9 milyon 300 bini ürün veren yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı var.
Ürünün bol olduğu var yılında 18 bin ton civarı zeytinyağı elde ediliyor.
90 bin ton tane zeytinin 10 bin tonu da sofralık olarak değerlendiriliyor.
Milas ekonomisine var yılında zeytinyağından yaklaşık 216 milyon TL girdi sağlanıyor.
Milas zeytinyağının kalitesi 2014’ten bu yana coğrafi işaretle tescilli.
İlçede 10’u coğrafi işaretli 53 zeytinyağı markası var.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağına AB’den de coğrafi işaret almak için başvurularını yaptıklarını söylüyor.
“Milas zeytinyağı, AB’den coğrafi işaret almayı başarmış ilk Türk zeytinyağı olacak. Ayrıca, Milas yağlı zeytinine de coğrafi işareti almak için AB’ye başvuruda bulunacağız” diyor.
Bunlar hepimize gurur veren haber ve gelişmeler.
Malum, geçen hafta sonu Ayvalık’taydık, bu cumartesi-pazar da Milas’ta olacağız.
“Tane tane lezzet, damla damla sağlık” sloganıyla 6’ncısı düzenlenen zeytin hasat şenliğinde tüm bu gelişmeleri yerinde gözlemleyeceğiz.
Bu ve benzeri etkinliklere sadece yiyip-içip eğlenilen bir ‘şenlik’ gözüyle bakmamak gerek.
Zira, bu tarz organizasyonlar sadece ürün tanıtımını sağlamıyor.
Aynı zamanda üreticilerimizin de daha kaliteli zeytin&zeytinyağı üretmesini ve markalaşmayı teşvik ediyor.
***
Benden duyurması
PROF. Dr. Günnur Tunçel, “İzmir mi pis, yaşayanlar mı?” başlıklı yazım için mail göndermiş.
Özetle şöyle diyor:
“İnsanların özen göstermediği konusunda haklı olmanıza rağmen, belediyeler de temizlik, düzen ve denetim konusunda hassas davranmıyor.
Başkan Tunç Soyer seçildiğinde kenar mahallelerden işe başlayacağını söyledi.
Şimdiye kadar ihmal edildiği için, Bornova merkez, Hükümet Konağı civarı, Vergi Dairesi’nin arkasındaki otopark, Zafer Caddesi ve Küçükpark kenar mahallelerden de beter durumda.”
Etkilisine, yetkilisine duyurulur!
***
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.