Dünya liginde biz de varız

BİLİYORUM, yazmakta biraz geç kaldım.
‘Dünya Natural Sızma Zeytinyağı Şampiyonlar Ligi’ olarak anılan ‘EVOO World Ranking 2019’ sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen kalite yarışmalarına katılan 12 bin 92 sızma zeytinyağından değerlendirilmeye alınan 4 bin 965 ürün ve üreticisini aldıkları ödül toplamlarına göre sıralayan organizasyonda Türkiye, büyük başarıya imza attı.
134 ödülle 34 ülke arasında 8’incilik kürsününe yerleşti.
Yarışmanın en önemli kategorisi kabul edilen “En İyi Natural Sızma Zeytinyağı Üreticileri İlk 100” listesinde ülkemizden 3 üretici yer aldı.
Manisa’dan Hermus 24’üncü, Ayvalık’tan Nova Vera 27’nci, Gömeç’ten Öz-Em 97’nci oldu.
“En İyi Natural Sızma Zeytinyağları İlk 100”de de 4 üreticinin 5 ürünü kendisine yer buldu.
Nova Vera Erken Hasat Premium (Trilye) 27’nci, Hermus Arbequina 37’nci, Hermus Ayvalık 44’üncü, Koştürk Fresh Future Edremit 52’nci, Öz-Em Kisthene 0.2 (Domat) 57’nciliğe yerleşti.
Dünya devlerinin de rağbet gösterdiği zeytinyağı kalite yarışmalarına ülkemizden katılım her geçen gün artıyor.
2017’de ülkemiz 34 ödül almışken, geçen yıl bu sayı 99’a, bu sene de 134’e yükseldi.
İnanıyorum ki, bu rakamlar ileriki dönemde daha da artacak.
Türkiye, 8’incilikten ilk 3’e yükselecek.
Ödül alan firma ve ürün sayısı çoğalacak.
Zira bu ödüller, Türk zeytinyağının uluslararası pazarda tanınması ve itibarı açısından son derece önemli.
Artık tüm dünya kalitemizin farkında.
Ah bir de ülke olarak biz bu mucize meyve ve suyunun değerini bilebilsek!
Göstermelik
iş yapmayın
TÜM Türkiye’de olduğu gibi İzmir ve Ege’de de belediyeler sokakta yaşayan can dostlar için uygun yerlere su ve mama kapları koyuyor.
Ne yazık ki, sadece koyuyor!
Sonrasında içlerini doldurmak ve temizliğini yapmak çevrede yaşayanların ve esnafın insafına bırakılıyor.
Herkes iyi niyetli ondan şüphem yok.
Ama çoğu kez suluklar ya boş ya da içlerinde sudan başka ne ararsan var.
Mama kapları deseniz yemek artığı dolu ve pislik içinde.
Belediyelerden ricam; göstermelik iş yapmayın, yasak savmayın, sorumluluğunuzu hakkıyla yerine getirin.
O kaplar mikrop saçıyor, görsel kirlilik yaratıyor.
Şu çöp kutuları
hiç yıkanmaz mı?
BİR de çöp konteynerleri meselesi var.
Yer üstündekiler de, yer altındakiler de deyim yerindeyse leş gibi!
Hem kendileri, hem de çevreleri yağ, kir ve ürün kalıntılarından geçilmiyor.
Geçtim yaz sıcaklarını, şu soğuk günlerde bile burun kemiklerini sızlatacak derecede kokuyor.
İnsan içlerine çöp atmaya korkuyor.
Belediyelerimizin hiçbirinde mi konteyner yıkama aracı yok?
Çöp bidonlarını özel kimsayallarla basınçlı suyla yıkayıp dezenfekte etmek bu kadar zor mu?
Bizler bu kadarını da mı hak etmiyoruz?
Dünya liginde biz de varız
BİLİYORUM, yazmakta biraz geç kaldım.
‘Dünya Natural Sızma Zeytinyağı Şampiyonlar Ligi’ olarak anılan ‘EVOO World Ranking 2019’ sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen kalite yarışmalarına katılan 12 bin 92 sızma zeytinyağından değerlendirilmeye alınan 4 bin 965 ürün ve üreticisini aldıkları ödül toplamlarına göre sıralayan organizasyonda Türkiye, büyük başarıya imza attı.
134 ödülle 34 ülke arasında 8’incilik kürsününe yerleşti.
Yarışmanın en önemli kategorisi kabul edilen “En İyi Natural Sızma Zeytinyağı Üreticileri İlk 100” listesinde ülkemizden 3 üretici yer aldı.
Manisa’dan Hermus 24’üncü, Ayvalık’tan Nova Vera 27’nci, Gömeç’ten Öz-Em 97’nci oldu.
“En İyi Natural Sızma Zeytinyağları İlk 100”de de 4 üreticinin 5 ürünü kendisine yer buldu.
Nova Vera Erken Hasat Premium (Trilye) 27’nci, Hermus Arbequina 37’nci, Hermus Ayvalık 44’üncü, Koştürk Fresh Future Edremit 52’nci, Öz-Em Kisthene 0.2 (Domat) 57’nciliğe yerleşti.
Dünya devlerinin de rağbet gösterdiği zeytinyağı kalite yarışmalarına ülkemizden katılım her geçen gün artıyor.
2017’de ülkemiz 34 ödül almışken, geçen yıl bu sayı 99’a, bu sene de 134’e yükseldi.
İnanıyorum ki, bu rakamlar ileriki dönemde daha da artacak.
Türkiye, 8’incilikten ilk 3’e yükselecek.
Ödül alan firma ve ürün sayısı çoğalacak.
Zira bu ödüller, Türk zeytinyağının uluslararası pazarda tanınması ve itibarı açısından son derece önemli.
Artık tüm dünya kalitemizin farkında.
Ah bir de ülke olarak biz bu mucize meyve ve suyunun değerini bilebilsek!
Göstermelik
iş yapmayın
TÜM Türkiye’de olduğu gibi İzmir ve Ege’de de belediyeler sokakta yaşayan can dostlar için uygun yerlere su ve mama kapları koyuyor.
Ne yazık ki, sadece koyuyor!
Sonrasında içlerini doldurmak ve temizliğini yapmak çevrede yaşayanların ve esnafın insafına bırakılıyor.
Herkes iyi niyetli ondan şüphem yok.
Ama çoğu kez suluklar ya boş ya da içlerinde sudan başka ne ararsan var.
Mama kapları deseniz yemek artığı dolu ve pislik içinde.
Belediyelerden ricam; göstermelik iş yapmayın, yasak savmayın, sorumluluğunuzu hakkıyla yerine getirin.
O kaplar mikrop saçıyor, görsel kirlilik yaratıyor.
Şu çöp kutuları
hiç yıkanmaz mı?
BİR de çöp konteynerleri meselesi var.
Yer üstündekiler de, yer altındakiler de deyim yerindeyse leş gibi!
Hem kendileri, hem de çevreleri yağ, kir ve ürün kalıntılarından geçilmiyor.
Geçtim yaz sıcaklarını, şu soğuk günlerde bile burun kemiklerini sızlatacak derecede kokuyor.
İnsan içlerine çöp atmaya korkuyor.
Belediyelerimizin hiçbirinde mi konteyner yıkama aracı yok?
Çöp bidonlarını özel kimsayallarla basınçlı suyla yıkayıp dezenfekte etmek bu kadar zor mu?
Bizler bu kadarını da mı hak etmiyoruz?