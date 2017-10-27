Cevap hakkına saygımız sonsuz



“Sayın Adnan Kaya,

Karşıyaka kamuoyu stat sürecini bir de kulüp cephesinden sizin aracılığınızla bilsin istedik.

Danıştay dava süreci bizzat kulübümüz tarafından güne gününe takip edilip sonuçlandıktan sonra TOKİ ile müteahhit firma arasındaki fiyat farkı sorununu çözmek için İzmir milletvekillerimiz Hamza Dağ ve Kerem Ali Sürekli ile birlikte çaba harcamamıza rağmen, TOKİ, Ali Acar firmasına fiyat farkı vermeyi kabul etmedi ve yeni ihale sürecinin önü açıldı.

İhalenin yenilenmesiyle itiraza açık bir süre başlamış oldu. Belediyenin kulübümüzden istediği itiraz ettiği planın tadilatı gündeme geldi. Stadın giriş çıkışlarının düzenlenmesi, itfaiye ve ambulans giriş çıkışlarının düzenlenmesi, panik halinde tahliyenin kolay yapılabilmesi, otopark ve stat yüksekliğinin yandaki binaları geçmemesi gibi...

Ankara’da kulüp başkanı ile birlikte başbakanımızı ziyaret ettik. Bu sorunlarımızı aktardık. Kendisi bu konuda Hamza Dağ’ı görevlendirdi. Hamza Dağ’la Ankara’da yaptığımız toplantıda kulübün İZVAK’tan teknik yardım alması gündeme geldi. Kulüp başkanı ile birlikte divan kurulu başkanı olarak ben bunun bir sakıncası olmadığını söyleyip, süreci takip etmeyi İZVAK’la sürdürmeye başladık. Ancak ilerleyen süreçte birkaç olay yaşandı ve bundan dolayı süreci İZVAK’sız, kulüp olarak devam ettirme kararı aldık.

(Buraya kadar yazıma ters düşen, çelişen bir şey olmadığı gibi, İZVAK’ın by - pass edildiğini de düşünmüyorum. Zira İZVAK, Hamza Dağ’ın istediği gibi hala sürecin en ciddiye alınır parçası.)



1. Ankara’da yaptığımız toplantıda belediye ve şehir plancıları odasının istediği düzeltmeleri yapıp, yeni planın askıya çıkış kararını aldığımız halde kulübümüze haber verilmeden askıya çıkarılması ve itirazlara açık durum meydana getirmesi bizi rahatsız etti. Sanki gizli bir el ‘önce boz, sonra düzelt’i oynuyordu.

(Plan kulüpten habersiz askıya çıktı cümlesi ya bir talihsizlik ya da zaten yazımda altını çizdiğim divan ve yönetimin sürece ne denli kayıtsız olduğunun bir anlamda itirafı.)

2. Apar topar kulüp başkanı ve benim yurt dışında olduğumuz gün bile bile şehir plancıları odasına kulübün haberi olmadan randevu verildi. Bu randevuya kulüp tarafından varlık kurulu üyelerimizin katılmasını sağladık. Sonuç, eski planla askıya çıkıldığı için tabii ki olumsuzdu.

(Benim bildiğim kadarıyla şehir plancıları odasına randevu verilmedi, itiraz edeceği konuları görüşmek üzere toplantı talebine icabet edildi. Varlık kurulu üyeleri her toplantıda olduğu gibi yine sürecin en ciddi takipçileri sıfatıyla oradaydı. En büyük olumsuzluk, yönetimden kimsenin toplantıda olmamasının oda temsilcilerinde yarattığı şaşkınlıktı!)

3. Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı ve İzmir Şube Başkanı’nı kulübümüze davet ettik. Kerem Ali Sürekli vekilimiz, varlık kurulu üyelerimiz, imar planının müellifi ve mimari proje sorumlusunu davet ederek planı masaya yatırdık. Tek tek itiraza konu olan eksikleri giderdik ve mimar Bahadır Kul’a da telekonferansla yeni stat projemizi bu plana göre tadil edilmesi gerekliliğini ilettik.

(Aynen yazdığım gibi TC Başbakanı’nın temelini attığı bir proje için çözüm masası kuruldu. Başbakan, ‘Madem çözülmemiş konular vardı, nasıl temel attı?’ durumuna düşürüldü. İsmini vermekten imtina ettiğim vekil yanlış yerde olma durumunda bırakıldı.)

4. Tadilatı yapılacak imar planıyla ilgili muhatap işin sahibi Gençlik Spor Bakanlığı olduğu için Kerem Ali Sürekli’nin Ankara organizasyonunu üstlenmesiyle Gençlik Spor Bakanlığı İmar Daire Başkanlığı’nda, divan kurulu başkanı, kulüp başkanı, varlık kurulu üyeleri, kulüp Ankara temsilcisi, imar planı müellifi, mimari proje sorumlusu, Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı’nın katılımı ve itirazlarıyla ortak mutabakat sağlandı. Bizzat Gençlik Spor Bakanlığı İnşaat Daire Başkanı tarafından Şehircilik Bakanlığı Planlama Genel Müdürlüğü’ne iletildi ve tadilat yapılan plan teslim edildi. Tadil edilen planda hem belediyenin, hem de şehir plancılarının itirazları dikkate alındı ve yerine getirildi. 5 Kasım’da askıdan inecek olan tadil edilmiş imar planı çerçevesinde stat mimari projeleri tadil edildi. Müteahhit firma inşaata başlamak için bu süreci bekliyor.

Not: Gençlik Spor Bakanlığı’ndaki toplantıya kulüp tarafından İZVAK davet edilmedi. Ancak başkanı toplantı gününü öğrenerek dinleyici olarak katıldı.

(İZVAK zaten toplantılara kulüpten davet beklemiyor. Çünkü stat savaşının komutanı Hamza Dağ’ın adeta sağ kolu, olmazsa olmazı. Ve en önemlisi taraftar, divan kurulunun ve yönetimin yapamadığını yapıp KSK’yi puan silme cezasından kurtarırken sessiz kalanların, bu ve benzeri yazılara karşı cevap hakkını öncelik seçmeleri bence zaten kulübün neden bu halde olduğunun net bir göstergesi.)

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PORTRE

Bu dereden zeytinyağı akıyor!

BURCU Çoban - Tolga Coşkun aslında konservatuvar mezunu iki oyuncu.

Birkaç yıl önce İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan istifa ettikten sonra, yollarına seslendirme ve televizyon oyunculuğu ile devam kararı aldılar.

Ancak bir süre sonra mesleğin koşulları büyük şehir yaşantısının zorluklarıyla karışınca kendilerini yeni bir arayış içinde buldular.

Mesleklerinden kopmak istemiyorlardı ama nefes alabilecekleri bir alana da ihtiyaçları vardı.

“Ne yapabiliriz?” diye düşündükleri sıralarda, Burcu Hanım’ın babasının yıllardır süregelen bir hayali, bir aile yemeğinde tekrar gündeme geldi ve o anda bir ışık yandı.

‘İŞİN BAŞI EĞİTİM’ DEDİLER

İbrahim Çoban 40 yıllık iş yaşamını emniyet müdürü, Emine Çoban da 26 senelik çalışma hayatını ebe hemşire olarak tamamlamış, emekli olduktan sonra doğup büyüdükleri Aydın Söke’ye bağlı Güzeltepe köyüne ve atadan kalma zeytinliklere daha çok vakit ayırmaya başlamışlardı.

Farklı hikayeleriyle bir aile olma noktasında buluşan Burcu ve Tolga şimdi yeni bir buluşma alanı daha bulmuştu: Zeytin...

Yola çıkmaya karar verdikleri ilk gün işin en önemli kısmının ‘eğitim’ olduğunu çok iyi biliyorlardı.

Evet, anne ve babalarının zeytine dair geçmişlerinden gelen bilgi birikimleri vardı.

Ancak bunun bir kısmının akademik bilginin ışığında değişmesi, iyileşmesi veya geliştirilmesi gerekiyordu.

Burcu ile Tolga’nın ise bırakın zeytini, toprağa ve ağaca dair çocukluktan kalma şehir anılarından başka bir şeyleri yoktu.

Bu noktada aralarında iş bölümü yaptılar.

Onlar eğitim ve markalaşma sürecinden, anne babaları saha yani üretim kısmından, ağabey Mehmet Çoban şirketin finansal yönetiminden, eşi Emel Yavuz Çoban da mali işlerden sorumlu olacaktı.

EN ÇOK TASARIMDA ZORLANDILAR

Burcu ile Tolga hemen Zeytindostu Derneği’nin tadım eğitimlerine katıldılar.

Hem tadım sertifikalarını aldılar, hem de alanında uzman ve bilgiyi paylaşma konusunda son derece cömert birbirinden müthiş insanlarla tanıştılar.

İş markalarına isim bulmaya gelince ‘Yağderesi’nde karar kıldılar.

Burcu Çoban diyor ki:

“Marka olarak ‘Yağderesi’ni seçtik, çünkü:

Köyümüzde bizden önce birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, anne babamın da çocukluklarında zeytini işledikleri yer orası.

Şu an elbette ki kullanılmıyor.

Uzun vadeli hedeflerimizden biri, bölgeyi ve kalan malzemeleri koruma altına alarak tekrar köy yaşantısının bir parçası haline getirmek.

‘Tasarım kısmı en çok zorlandığımız aşama oldu’ diyebilirim.

Mesleğimizden ötürü, tasarlamak ve yaratmakla ilgili işlerde buluşmanın nasıl zor sağlandığını biliyorduk ama bildiğimizden daha zor gibi geldi..

Tam üç tasarımcı değiştirdik.

Bu da bize hem para, hem zaman kaybı olarak geri döndü.

İlk gün kafamızdaki tasarımla, bugün sahip olduğumuz arasında dağlar kadar fark var.

Ama kesinlikle içimize sinen bir sonuç oldu.

Zorlandık ancak değdi.

Bugüne kadar gelen eleştiriler de bizi doğrularcasına, hep olumlu yönde...”

İLK YILDA GÜMÜŞ MADALYA GELDİ

Peki, üretimi nasıl yapıyorlar?

Burcu Hanım anlatıyor:

“Asırlık ağaçlarımızda yetiştirdiğimiz, yüksek antioksidan içeriği ve meyvemsilik özelliğiyle bilinen memecik çeşidi zeytinlerimizi modern yöntemlerle hasat edip kasalara topluyoruz.

Yere düşen tek bir tane bile bu kasalara girmiyor.

Aynı gün içinde, hiçbir kimyasal işleme maruz kalmadan, soğuk sıkım yöntemi ile sıktırıyoruz.

Azot baskılı krom tanklarda hava, ısı, nem ve ışıktan koruduğumuz yağımız yaklaşık 2 aylık bir dinlenmeden sonra, sipariş üzerine dolumu yapılarak müşterilerimize ulaştırılıyor.

Bu üretim ve saklama şekli, profesyonel üretime geçtiğimiz ilk yılda bize gümüş madalya getirdi.

Bu yıl hedeflerimizden biri diğer ülkelerde yapılan uluslararası yarışmalara da katılmak ve daha iyi derecelerle dönmek.”

SÖKE-İSTANBUL ARASI MEKİK DOKUYORLAR

İşin içine girince aslında doğayla gerçek bir buluşmayı asla sağlayamamış olduklarını fark etmişler.

İlk dönemde bir arayışla başlayan hikaye zamanla tutkuya ve büyük bir mutluluğa dönüşmüş.

Öyle ki, başlangıçta yaptıkları ‘iş bölümü’ diye bir şey kalmamış.

Kendilerini sürekli zeytinlikte çalışırken ya da her fırsatta köye kaçmaya çalışırken bulmuşlar.

Çünkü; ağacın, toprağın ve özellikle zeytinin verdiği huzurun aslında nasıl bir ihtiyaç olduğunu görmüşler.

Şimdi yaşantıları sürekli olarak Söke - İstanbul arasında geçiyormuş.

Gerektiğinde gece yarısı uçakla zeytin hasadına katılıp ertesi sabah erken saatte yine sete İstanbul’a dönüyorlarmış.

“Bazen çok yorucu olsa da müthiş keyifli, mutluluk ve heyecan veren bir şey bu iş” diyorlar.

Doğal olarak dertleri artık sırf zeytin olmaktan çıkmış.

İnsanlığın, özellikle bizim toplumumuzdaki iyileşmenin ancak yeniden köylere dönüş ve üretimle sağlanabileceğine inanıyorlar.

“Ne zaman ki, köyümüzdeki okulu tekrar işler hale getiririz, bir sağlık ocağımız olur, kendi kültürümüzü başkalarına aktarma fırsatı buluruz, kendi tesisimizi açar köyde istihdam sağlarız, sanat festivalleri ve şenlik organizasyonları yaparız, çeşmesinden tutun da yeni yapılan evlerini eski dokusuna döndürürüz, köyün bakkalı yeniden çalışmaya başlar, bir kooperatif kurarız işte o zaman bizim hedeflerin bir kısmı gerçekleşmiş olur” diye de ekliyorlar.

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AMAN DİKKAT

Baldan sonra sıra

ZEYTİNYAĞINDA

ZEYTİNYAĞI sektörünün kanayan yaralarından ‘tağşiş’e (karışım) televizyon reklamları da alet edilmeye başlandı.

Bir dönem ‘bal’da yoğun olarak uygulanan yöntem ‘zeytinyağı’na da sıçradı.

Bu yolla tanıtımı yapılan bir ürünün analiz raporlarında tağşiş çıkması üzerine Zeytindostu Derneği harekete geçti.

Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin, söz konusu reklamın kaldırılması için RTÜK’e resmi başvuruda bulundu.

Sürecin takipçisi olacaklarını ve tüketicilerin sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Yetkilileri göreve çağıran Çetin, tüketicilere de, “Piyasa fiyatının çok altında satılan yağlara itibar etmeyin” uyarısında bulundu.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi de Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yasal takibat başlatılmasını istedi.

Neymiş efendim, 8 şişe zeytinyağı sadece 99 liraymış!

Yapmayın, etmeyin, bu oyuna gelmeyin.