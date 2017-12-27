Bonservisi EBSO’da





Önce Ankara’da Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ardından Türk Eximbank Genel Müdürü olarak İstanbul’a transfer oldu.

1 yıllık süreçte Eximbank’ın hem tanınırlığını artırdı, hem de daha etkin bir kurum haline getirdi.

Bu çalışmalarının karşılığını ‘Yılın En İyi Bürokratı’ ödülü ile alan Yıldırım’a bir ödül de Ekonomi Muhabirleri Derneği’nden geldi.

Derneğin İzmir Şubesi, Adnan Yıldırım’a, ‘Türk Ekonomisine Katkı’ ödülü verdi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın da yer aldığı gecede kürsüden İzmir’den hiç kopmayacağını müjdeleyen Yıldırım...

“Bonservisim EBSO’da. Burada hala kapısında ismimin yazılı olduğu odam var. Bu görevlerin ardından geleceğim yer belli” dedi.

36 yıldır iş dünyasına hizmet veren Adnan Yıldırım, sürdürdüğü başarılı görevlerinin ardından İzmir’e geri döneceğinin sinyalini de bu sözlerle vermiş oldu.

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İzmir’den Moskova’ya





İZMİR’de 2009’da kurulan Panino Pizza, halen 32 olan şube sayısını 2018’de 50’ye çıkarmayı planlıyormuş.

Gıda sektöründe 18 yıllık deneyime sahip Ferhat Turan’ın kurucusu olduğu firma, gelen yoğun franchise taleplerini değerlendirerek Türkiye’nin her ilinde en az 1 restoran hedefiyle ilerliyormuş.

2017’yi İstanbul ve Balıkesir’le birlikte 35 şube ve yüzde 40 büyümeyle kapatmayı amaçlayan Panino Pizza, bir yandan da bu lezzeti Moskova’ya taşımak için çalışmalarını sürdürüyormuş.

Toplamda 23 pizza çeşidi ve 12 menü seçeneği bulunan firma, tatlı pizzalar için de deneme aşamasındaymış.

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4’üncü hareket geliyor





CİMNASTİKTE kendi adını taşıyan üç hareketi bulunan ve bu alanda Türkiye’deki tek sporcu unvanına sahip olan Ferhat Arıcan’ın dördüncü hareket için hazırlandığını duydum.

Geçen yıldan bu yana Altınordu adına yarışmalara katılan milli gururumuz, herkes için büyük sürpriz taşıyacak hareketin ön hazırlıklarını da tamamlamış.

Tokyo 2020 Olimpiyatları için çalışan, Türkiye’nin rakipsiz cimnastikçisi ilk şampiyonada bu yeni hareketi tescil ettirecekmiş.

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2018 model Kırçiçeği

HALEN 18 şubesiyle günde 5 bin misafiri ağırlayan İzmir’in gıda sektöründe önde gelen markalarından Kırçiçeği, yeni yılda büyüme stratejisini değiştiriyormuş.

Bugüne kadar tüm şubelerini kendi bünyesinde kurup işleten firma 2018’de ilk kez franchising sistemi de uygulayacakmış.

Bunun için çalışmalara başlayan Kırçiçeği, lezzeti ve hizmeti konusunda taviz vermeden hayata geçireceği franchising için yatırımcılarla görüşmelere de başlamış.

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Turizme de giriyor

İZMİR’in yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdiği konut projeleriyle dikkat çeken İZKA İnşaat şimdi de turizm yatırımlarıyla ilgilenmeye başlamış. Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, özellikle Çeşme’de sağlık turizmine yönelik bir otel için çalışma yürütüyormuş.

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Işıl ışıl yılbaşı

GEÇEN yılbaşı elektrik kesintileriyle gündeme gelen Alaçatı bu kez tüm hazırlıklarını tamamlamış.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Deniz Denizeri’nin girişimleriyle Gediz Elektrik, Alaçatı’yı mercek altına almış.

Sokak sokak tüm Alaçatı’yı geçen ekipler, 100’ü aşkın noktada iyileştirme çalışması yapmış.

Alaçatı yeni yılı elektrik kesintisi endişesi yaşamadan geçirecekmiş.

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Çocuklara terapi park

KARŞIYAKA Rotary Kulübü, Türkiye’de ilk kez açık hava rehabilitasyon merkezi kurulması için ilk adımları atmış.

Özel gereksinimli çocuklar ve kişiler için açık havada rehabilitasyon-fizik tedavi imkanları sağlanacakmış.

Fizyoterapist, ergoterapist, psigolog ve özel eğitimcilerin de görev alacağı parkın benzerleri dünyada sadece 4 tane imiş.

Karşıyaka Rotary Kulübü, 140 bin dolarlık proje için Uluslararası Rotary Vakfı işbirliğinde sponsorluk çalışmalarını sürdürüyormuş.

Bornova Belediyesi de terapi parkı için 4 bin 500 metrekarelik bir alanı 20 seneliğine hibe etmiş.