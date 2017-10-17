Bir koltuğa üç aday



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odalarda seçim heyecanı çoktan başladı.

Ancak içlerinde biri var ki, burada neredeyse iki yıldır seçim çalışmaları sürüyor.

Evet, tahmin ettiğiniz gibi İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası.

Şu anki başkan 16 yıldır koltukta oturan aynı zaman Türkiye Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı da olan Aykut Yenice.

Yenice’yi İzmirli esnaf yakından tanır.

Çok iyi konuşur, ikna kabiliyeti yüksektir.

Sanırım koltukta bu kadar uzun süre oturmasının en önemli nedenlerinden ikisi de bu özelliği.

Kulağıma gelen bilgilere göre, önceki seçimlerde karşısına pek aday çıkmayan Aykut Yenice’nin işi bu kez zor gözüküyor.

Çünkü karşısında bir değil, iki aday birden var.

Biri, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası’nın kurucusu Adil Müftüoğlu’nun torunu Alpay Okyay.

Dedesinin kurduğu ve marka yaptığı lokantayı üçüncü kuşak yönetici olarak işleten Okyay, iki yıldır büyük bir azim ve disiplinle seçimlere hazırlanıyor.

Ve sahada oldukça ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Diğeri ise Yenice ile birlikte uzun süre oda yöneticiliği yapan, sonra huzur hakkını alamadığı için odayı icraya veren eski başkan vekili Doğan Kılıç.

Kılıç da sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Her üç aday da iddialı olduğunu belirtiyor.

Bakalım koltuğunun yeni sahibi kim olacak

***

Görevinin başında





SOSYAL medyada gezinirken Becker Türkiye Genel Müdürü Volkan Kebir’in bir paylaşımı dikkatimi çekti.

Aynı zamanda Becker 35 Albatros Spor Kulübü’nün başkanlığını yürüten Kebir, aynen şöyle diyordu:

“Becker’de görevimin başındayım.

Lider marka olarak müşterilere hizmet etmeye devam edeceğiz.

Becker, Alman sermayeli Türk firmasıdır ve yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Becker, Albatros Spor Kulübü’nde de isim sponsorudur.

Takımımız birkaç maç kaybetse de ligde kalmak için elinden geleni yapacaktır.

Eğer bir gün Becker’den ayrılırsam yerime gelecek insanı sektöre tanıtıp, işleri devredip ondan sonra ayrılırım.

Bizde çalışan arkadaşlar hepsi yerli yerinde.

Son kez söylüyorum, Becker, Türkiye’de liderliğini devam ettirecektir.”

Volkan Kebir’i uzun süredir tanıyan biri olarak bu sözlerin altında ne yattığını merak ettim.

Kulağıma fısıldananlara göre Kebir, gerek ailesine, gerek ülkemize melek yatırımcı getiren kendi şirketine daha çok zaman ayırabilmek için görevden ayrılma isteğini çok uzun zaman önce Almanya’ya bildirmiş.

Ancak genel merkez önce eylüle, ardından da aralıka kadar göreve devam etmesini rica etmiş.

O da bu ricayı kırmamış.

Dolayısıyla...

“Kurucu genel müdürü olduğu Becker’den ayrıldı”...

“Becker, Türkiye’den çekiliyor”...

“Becker’e rakip getirecek” şeklindeki dedikodular onu fazlasıyla üzmüş.

Bu arada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bornova Beckerspor’la ilgili duyduklarım da şöyle:

Becker’in isim sponsorluğu sürüyor.

İki yıldızla yolların ayrılması ve bazı oyunculardan rakamsal fedakarlık istenmesinin altında bazı sponsorların yaşadığı ekonomik sıkıntılar yatıyor.

İlk iki maçta istenen sonucun alınamamasında yaşanan vize krizi nedeniyle ABD’li oyuncunun takımda yer alamamasının da etkisi var.

Son duyumuma gelince...

Volkan Kebir yıl sonunda görevinden ayrılıp kendi işinin başına geçse de Becker’e danışman olarak hizmet vermeye devam edecek.

Kulüp başkanlığını ise yürütmeyi sürdürecek.

***

Eğitimden sonra spor





MELİH Kahramaner, özellikle genç işsizliğin tavan yaptığı ülkemizin ihtiyaç duyduğu genç girişimcilerden.

Çalışkanlığı ve azmi ile 13 yılda iş hayatında başarı hikayesine imza attı.

2004’te İzmir Çankaya’da küçük bir mesleki eğitim kursu olan Bemar’la başlayan öykü yabancı dil eğitimde yarattığı markalarla bütün Türkiye’ye ulaştı.

Bugün ülkemizde çok sayıda şubesi olan Britishtown, British Culture, Kırmızı Otobüs Dil Okulları gibi markaları eğitim alanında başarı yolculuğunu büyüyerek sürdürüyor.

Duyduğuma göre Melih Bey şimdi de yeni bir başarı öyküsü yazmaya başlamış.

Kısa bir süre önce Mistral Carrera’yı hizmete açmış.

Carrera Mistral toplam 5 bin metrekare alanda lüks mimariye sahip, açık / kapalı yüzme havuzu, kütüphane, spa başta olmak üzere her türlü donanıma sahipmiş.

Ve şimdiden İzmir cemiyet hayatının tanınan yüzlerinin uğrak noktası olmuş.

***

Düğmeye çoktan basmış

TÜRKİYE’nin farklı bölgelerinde yatırımlar gerçekleştiren Ankara merkezli A.H.K. Gayrimenkul ve İnşaat Yatırım Danışmanlığı, İzmir Torbalı’da önemli yatırımlar için düğmeye basmış.

Pancar, Yazıbaşı, Kuşçuburun’da yoğunlaşan firma son birkaç yıl içinde bu bölgelerden 50 milyon TL’lik yatırımla bin dönüme yakın yer almış.

Sektöre yakın dostlar, A.H.K.’nın sahibi Ali Hakan Karahalil’in, bazı lüks konut projelerinin ve kamu inşaat çalışmalarının bölgede gerçekleşmesi...

Pancar ve Kuşçuburun’da beklenen imar çalışmaları nedeniyle yatırımcıların gözünün bu ilçeye çevrildiğine dikkat çektiğini paylaştı.

Benden de duyurması...

***

Bal da var, süt de var





DUYDUM ki, Abk Çeşme RES, santral sahasında ürettiği bal, süt, peynir, sebze ve meyvelerle de dikkat çekiyormuş.

Öyle ki, arıların ortamı uygun bulmaları üzerine 9 olan kovan sayısı 16’ya çıkarılmış.

Arıların yanında 3 inek, 30 da keçi bulunuyormuş.

Bugüne kadar arılardan 35 kilo bal elde edilmiş.

İnek ve keçilerden günde 50 kilo süt sağılıyormuş.

Portakaldan mandalinaya, limondan bergamota, zeytinden incire, domatesten salatalığa, patlıcandan bibere, kabaktan bamyaya, nardan hünnapa kilolarca sebze - meyve yetiştiriliyormuş.

Bölgenin doğal dokusunu kaybetmesinin önüne geçmek için dikilen 14 bin fidana da her gün yenileri ekleniyormuş.

Koordinatör Erman Kaya, tüm bunlarla iddia edilenin aksine canlıların rüzgar türbinlerinden herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmediğini ortaya koyduklarını söylüyormuş.

“Enerji ve doğa iç içe olabilir mi?”

Tabii ki en doğrusunu işin uzmanları bilir.

Ben sadece kulağıma gelenleri paylaştım.

***

ABD’lilerin de gözdesi

EFENDİM, Bodrum şimdi de ABD’li yatırımcıların gözdesi olmuş.

Bardakçı Koyu’nda 350 milyon euroya inşa edilen Rebis Bodrum’un oteline iki ABD’li işletmeci talipmiş.

Kale manzaralı restoranı da Hakkasan işletmek istiyormuş.

45 dönümde 74 oda, 23 villa, restoranlar, SPA merkezleri, fitness salonu, 35 - 40 yatlık yanaşma iskelesi bulunacak proje 1 Nisan 2018’de hizmete girecekmiş.