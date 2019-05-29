Bir bardak suda fırtına

NASIL ki atanmış valilerimiz ve kaymakamlarımız görev yaptıkları kentin en güzel yerlerindeki tarihi konaklarda ikamet ediyor, bence seçilmiş belediye başkanları da aynısını hak ediyor.
Zira, eskilerin deyimiyle şehr-i emin ya da (şehr-ül emin) ‘bir kentin her şeyinin emanet edildiği kişi’ demek.
Yolundan suyuna, otundan çöpüne, ulaşımından imarına, zengininden fakirine, gencinden yaşlısına, hastasından engellisine, açıkta kalanından açlıktan ölenine kadar neredeyse her şeyden o sorumlu.
Dolayısıyla bu kadar geniş hizmet yelpazesine sahip kişinin görev yaptığı yer kadar ikamet ettiği yer de önemli.
Şimdi, İzmir’de başka konu kalmamış gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Şato’ olarak bilinen Varyant’taki yeri konut olarak kullanmaya karar vermesi üzerine bir kıyamettir kopuyor.
Yıllardır atıl durumda olan bina bir anda kıymete bindi.
Eleştirilerin odağında buranın bir kişinin özel mekanı olarak kullanılacağı düşüncesi yatıyor.
Ama bunun yersiz bir endişe olduğunu Soyer çiftinin bu yıl ilk defa İzmir’de düzenlenen FIRST LEGO League Open International Turkey’e katılan 40 ülkeden 800 genç mucidi ağırlayışıyla görüldü sanırım.
Eminim ki, burası bundan sonra da İzmir’in üstlendiği benzer etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Kente gelen protokolü, özel konukları ağırlayacak.
Çeşitli üst düzey toplantı ve görüşmelere de sahne olacak.
Tıpkı 81 ilimizdeki vilayet konakları gibi...
Unutulmasın ki, burası Tunç Soyer’in değil, tüm İzmirlilerin.
Dilerim lafta kalmaz
BAYRAKLI Belediye Başkanı Serdar Sandal geçtiğimiz günlerde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ile bir araya gelmiş.
Görüşmede, ‘işsizliğe çözüm’ bulmak için, ilçede kurulacak mesleki eğitim merkezlerinde nitelikli eleman yetiştirilip sektörlerde istihdam edilmesine yönelik fikir birliğine varılmış.
Ayrıca, ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’ projesi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuş.
Malum, Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında işsizlik geliyor.
Resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiye ulaşmış durumda.
İzmir’de ise bu rakam 265 bin dolayında.
Dilerim bu işbirliği gerçekleşir ve kalıcı olur.
Ve hatta, diğer belediyeler için de örnek teşkil eder.
İstihdam seferberliğine yerel yönetimler de bu ve benzeri güçbirlikleriyle katkı koyar.
İşsizlik bunalımına girip kendini yakan insanların haberleriyle sarsıldığımız günümüzde bu görüşmeyi önemsiyorum.
Fişeğiniz batsın!
ON, yüz, bin kere yazdım. Gerekirse bir on, yüz, bin kez daha yazacağım.
Bıktık artık sizin havai fişek şovunuzdan.
Vara yoğa patır patır patlatıp canlar yakmanızdan.
Hayvanları öldürüp/sakat bırakmanızdan, bitkileri soldurmanızdan, ormanları kül etmenizden, tarihe zarar vermenizden, denizleri kirletmenizden...
Siz fişek patlatmadan eğlenmeyi öğrenemeyenler, bir görsel şov uğruna insan, hayvan, bitki ve çevreye zarar vermekten ne zaman vazgeçeceksiniz?
Ya siz etkili, yetkililer, bu konuda daha ne kadar üç maymunu oynamaya devam edeceksiniz?
Yanlış mı biliyorum, aslında yasak değil mi?
Mutlaka izin almak gerekmiyor mu?
Bu insanlar kafasına göre istediği yerde, istediği zaman, istediği kadar fişek patlatma hakkını kimden alıyor?
Yoksa, işi gücü bıraktınız da günboyu bu başvurulara mı izin veriyorsunuz?
Her gece fişek sesiyle irkilmekten yorgun düşünce aklımıza başka türlüsü gelmiyor da...
(Bu yazıyı 30 Haziran 2017’de yazmışım. Ramazan’da olmamıza rağmen hala değişen bir şey olmadığı için izninizle bir kez daha yayınlıyorum. Belki bu kez bir duyan olur.)
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.
Bir bardak suda fırtına
NASIL ki atanmış valilerimiz ve kaymakamlarımız görev yaptıkları kentin en güzel yerlerindeki tarihi konaklarda ikamet ediyor, bence seçilmiş belediye başkanları da aynısını hak ediyor.
Zira, eskilerin deyimiyle şehr-i emin ya da (şehr-ül emin) ‘bir kentin her şeyinin emanet edildiği kişi’ demek.
Yolundan suyuna, otundan çöpüne, ulaşımından imarına, zengininden fakirine, gencinden yaşlısına, hastasından engellisine, açıkta kalanından açlıktan ölenine kadar neredeyse her şeyden o sorumlu.
Dolayısıyla bu kadar geniş hizmet yelpazesine sahip kişinin görev yaptığı yer kadar ikamet ettiği yer de önemli.
Şimdi, İzmir’de başka konu kalmamış gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Şato’ olarak bilinen Varyant’taki yeri konut olarak kullanmaya karar vermesi üzerine bir kıyamettir kopuyor.
Yıllardır atıl durumda olan bina bir anda kıymete bindi.
Eleştirilerin odağında buranın bir kişinin özel mekanı olarak kullanılacağı düşüncesi yatıyor.
Ama bunun yersiz bir endişe olduğunu Soyer çiftinin bu yıl ilk defa İzmir’de düzenlenen FIRST LEGO League Open International Turkey’e katılan 40 ülkeden 800 genç mucidi ağırlayışıyla görüldü sanırım.
Eminim ki, burası bundan sonra da İzmir’in üstlendiği benzer etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Kente gelen protokolü, özel konukları ağırlayacak.
Çeşitli üst düzey toplantı ve görüşmelere de sahne olacak.
Tıpkı 81 ilimizdeki vilayet konakları gibi...
Unutulmasın ki, burası Tunç Soyer’in değil, tüm İzmirlilerin.
Dilerim lafta kalmaz
BAYRAKLI Belediye Başkanı Serdar Sandal geçtiğimiz günlerde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ile bir araya gelmiş.
Görüşmede, ‘işsizliğe çözüm’ bulmak için, ilçede kurulacak mesleki eğitim merkezlerinde nitelikli eleman yetiştirilip sektörlerde istihdam edilmesine yönelik fikir birliğine varılmış.
Ayrıca, ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’ projesi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuş.
Malum, Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında işsizlik geliyor.
Resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiye ulaşmış durumda.
İzmir’de ise bu rakam 265 bin dolayında.
Dilerim bu işbirliği gerçekleşir ve kalıcı olur.
Ve hatta, diğer belediyeler için de örnek teşkil eder.
İstihdam seferberliğine yerel yönetimler de bu ve benzeri güçbirlikleriyle katkı koyar.
İşsizlik bunalımına girip kendini yakan insanların haberleriyle sarsıldığımız günümüzde bu görüşmeyi önemsiyorum.
Fişeğiniz batsın!
ON, yüz, bin kere yazdım. Gerekirse bir on, yüz, bin kez daha yazacağım.
Bıktık artık sizin havai fişek şovunuzdan.
Vara yoğa patır patır patlatıp canlar yakmanızdan.
Hayvanları öldürüp/sakat bırakmanızdan, bitkileri soldurmanızdan, ormanları kül etmenizden, tarihe zarar vermenizden, denizleri kirletmenizden...
Siz fişek patlatmadan eğlenmeyi öğrenemeyenler, bir görsel şov uğruna insan, hayvan, bitki ve çevreye zarar vermekten ne zaman vazgeçeceksiniz?
Ya siz etkili, yetkililer, bu konuda daha ne kadar üç maymunu oynamaya devam edeceksiniz?
Yanlış mı biliyorum, aslında yasak değil mi?
Mutlaka izin almak gerekmiyor mu?
Bu insanlar kafasına göre istediği yerde, istediği zaman, istediği kadar fişek patlatma hakkını kimden alıyor?
Yoksa, işi gücü bıraktınız da günboyu bu başvurulara mı izin veriyorsunuz?
Her gece fişek sesiyle irkilmekten yorgun düşünce aklımıza başka türlüsü gelmiyor da...
(Bu yazıyı 30 Haziran 2017’de yazmışım. Ramazan’da olmamıza rağmen hala değişen bir şey olmadığı için izninizle bir kez daha yayınlıyorum. Belki bu kez bir duyan olur.)
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.