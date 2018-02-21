Beton gibi aşklar için



Şirket bu işe de Sevgililer Günü’nde adım atmış.

14 Şubat’ta kuruluş işlemlerini tamamlayan firma, üzerinde kalpler olan 10 beton mikseri ile İzmir sokaklarında dolaşarak sevgililere çiçek dağıtmış.

İşine aşık olduğu bilinen Erkoç Beton ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erkoç’un bu yeni girişime 14 Şubat’ta başlaması da bunun bir göstergesi.

Herkesin beton gibi sağlam aşklar yaşamasını dileyen Erkoç’un önümüzdeki günlerde bu sektörde de yeni yatırımlarla büyüyeceğini duydum.

İşini aşkla yapanların her zaman başarılı olacağına inançla başarılar diliyorum!

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Kılıç’ın yeni balıkları

TÜRKİYE’de balık denilince ilk akla gelen markalardan, Milas merkezli Kılıç Deniz Ürünleri, dur durak bilmiyormuş.

Duydum ki, aynı zamanda Ege Canlı Hayvan ve Su Ürünleri İhracatçı Birlikleri Başkanı da olan Kılıç Deniz Ürünleri İcra Kurulu Başkan Vekili Sinan Kızıltan, AR-GE faaliyetleriyle yakından ilgileniyormuş.

Öyle ki, çipura, levrek ve alabalık dışında yeni türlerin yetiştirilmesi için de AR-GE çalışmalarının sürdüğünü yakın dostlarıyla paylaşmış.

Avrupa’ya ihraç ettiğimiz tek canlı hayvan olan balıklarımıza yeni kardeşlerin de katılmasıyla tamamen yerli ve milli olan bu sektörün ülkeye daha çok katma değer kazandıracağından şüphem yok!

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Kanada’ya ‘Pasaport’!

1998’DE, adını aldığı İzmir’in Pasaport semtinde kurulan Pasaport Pizza, yurtdışına açılma planları yapıyormuş.

Halen yurtiçinde 42 ilde 98 şubesi olan ve bu yıl sonunda bu sayıyı 118’e çıkarmayı planlayan firma, master franchise vermek için görüşmelere başlamış.

İlk etapta Kanada’da, sonrasında İsveç ve Senegal’de şubeler planlanıyormuş.

İzmir’de doğup büyüyen, sonrasında Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da mağazalar açan örneklerin artması hepimize gurur veriyor!

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Halka açılıyor

ÖZEL sermaye fonu yöneticisi Actera, 2013’te satın aldığı, Manisa’da da fabrikası bulunan, otomotiv sektörüne parça üreten Standart Profil’in halka arzı için JP Morgan’a yetki vermiş.

Benden duyurması!

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Yeni markasıyla iddialı

BİR duyum da zeytinyağı sektöründen...

Eşinin ailesine ait Ekbir Şirketler Grubu’na ait Ekbir Zeytincilik’te profesyonel olarak üretim, marka geliştirme ve pazarlama departmanlarında uzun yıllar görev yapan Arzu Birel, kendi firması Birel Zeytincilik’i kurmuş ve ‘Bireller’ markasını yaratmış.

Arzu Hanım, “Ayvalık coğrafi işaret tescilli zeytinyağı üretiyoruz. Ayvalık sızma zeytinyağını yeni markamızla dünya markası yapmak en büyük hedefimiz” diyormuş.

Zeytinyağı tutkunlarına duyurulur!