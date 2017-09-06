Bereket Enerji ‘Parla’dı



Duyduğuma göre firma, ürettiği ilk yerli güneş paneli ‘Parla’nın Irak, Suriye, İran ve Afrika’ya satışı için geçtiğimiz günlerde anlaşma imzalamış.

Ayrıca, güneş tarlası ve çatı kurumlarından enerji üretimine yönelik önemli bağlantılar da gerçekleştirmiş.

Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Enerjide üretim ve dağıtım alanlarında vardık. Şimdi de enerji teknolojisi geliştiriyoruz. Amacımız, Parla’yı bir dünya markası haline getirmek” diyormuş.

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Onlar hız kesmedi

TARİHİNİN en ciddi krizlerinden birini yaşayan turizm sektöründe yatırımlarında hız kesmeyen firmalar da var.

Kulağıma gelen bilgilere göre Divan Otelleri, Denizli’de 120 odalı ‘Divan Express Denizli’yi hayata geçirecekmiş.

Bera Oteller Grubu Ege’de yeni bir 5 yıldızlı tesettür oteli yapmak için yer arayışındaymış.

Aksoy Holding Yalıkavak’taki ‘Epique Island’ projesinde 75 müstakil villa, 50 suitten oluşan butik otel ve 150 tekne bağlama kapasiteli marina yapıyormuş.

Aktay Otel İşletmeleri de Didim’deki arazisine önümüzdeki yıllarda 5 yıldızlı bir otel inşa etmeyi planlıyormuş.

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Dünyaya ürün satıyor

1997’de Türkiye Halk Bankası’nın genç girişimcilere verdiği krediyle faaliyete geçen İzmirli Farbe Tekstil, fasonculukla başlayan üretim yolculuğunu bugün dünya markalarına kendi tasarımlarını satarak sürdürüyormuş.

Ekonomist’in haberine göre, üretiminin tamamını Danimarka, İspanya, İsveç, Hollanda ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihraç eden firma, dünyaca ünlü Mango, Inditex ve Jack and Jones markalarının da tedarikçisi imiş.

Geçen yıl 27 milyon Euro’luk ihracat gerçekleştiren Farbe Tekstil’in bu seneki hedefi ise 32 milyon Euro’ymuş.

Bu amaçla hedef pazar olan ABD ve İngiltere’ye yönelik çalışmalara hız verilmiş.

Halen İzmir, Batman ve Muş’ta üretim tesisleri olan firma, 6’ncı Bölge’ye yatırım yapmaya devam edecekmiş.

Barselona’da showroom ve pazarlama faaliyeti de bulunan Farbe Tekstil önümüzdeki dönemde İngiltere ve Danimarka’da da benzer operasyonlar yapmayı planlıyormuş.

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Çocuklara da açıldı

MİLAS’ta 7 koyu kapsayan 5 milyon metrekarelik alanda 141 odalı otel ve 76 villanın yer aldığı Kaplankaya’nın yeni iş ortağı Six Senses Hotels Resorts Spa olmuş.

Amerika merkezli Canyon Ranch’le işbirliğini karşılıklı anlaşarak sonlandıran Kaplankaya yeni yapıda çocuk misafirleri de ağırlamaya başlamış. Kasım itibariyle de renovasyona girecekmiş.