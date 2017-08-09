Avrupalı polislerin giysileri İzmir’den



Ekonomist’ten Özlem Bay Yılmaz’ın haberine göre, markasını 22 ülkeye ihraç eden şirket, yurt içinde mağazalaşmaya da hız vermiş.

Narkonteks, Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerindeki güvenlik güçleri için teknik tekstil ürünleri de geliştiriyormuş.

Geçen yıl 80 milyon TL ciro yapan şirket bu sene 100 milyon liraya ulaşmayı hedefliyormuş.

Distribütörler kanalıyla 22 ülkeye ihracat yapan Narkonteks, Türkiye’de önümüzdeki 5 yılda 50 şubeye ulaşmayı hedeflerken, Rusya’da da mağazalaşmak için fırsat kolluyormuş.

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13 ülkeye organik kozmetik

İZMİR Bornova’da sertifikalı organik kozmetik ürünler üreten Iva Natura, Hollanda, Polonya, Almanya, İngiltere, Danimarka, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Japonya’nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye ihracat yapıyormuş.

Duydum ki, firma bunlara şimdi de Filipinler’i eklemiş.

İhracat ağırlıklı çalışan şirket, iç piyasaya da iddialı girmiş.

Genel Müdür Levent Kahrıman’ın verdiği bilgiye göre, ürünler hayvanlar üzerinde deneyler yapılmadan üretiliyormuş ve doğaya saygılıymış.

Vegan ve gluten hassasiyeti olan tüketiciler de dikkate alınarak geliştirilmiş.

Ve tamamı uluslararası sertifikasyonlara sahipmiş.

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Folkart dünyaya açılıyor

KULAĞIMA gelen bilgiye göre, halen İzmir ve Çeşme’de toplam yatırım değeri 4 milyar 359 milyon lira olan 13 proje yürüten Folkart Yapı, yurt dışına açılıyormuş.

Firma bir yandan yenilikçi adımlarla yürürken, bir yandan da İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda’da özel projeler yapma hazırlığındaymış.

2018’de Londra, New York, Münih, Berlin ve Amsterdam gibi küresel kentlerden birinde ilk projenin temelini atmayı planlıyormuş.

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Sırada boyoz döner var

‘BOYOZU dünyaya tanıtan adam’ unvanlı Musa Turan’ın son bombası ‘boyoz pizza’ olmuş.

İnovatif bir şirket olarak AR - GE’ye önem veren Musa Bey, şimdi de ‘boyoz döner’i piyasaya sunmaya hazırlanıyormuş.

Tarih olarak da kendisine 20 Ağustos’u hedef koymuş.

İzmir Sarnıç’taki tesiste günde 250 bin boyoz üreten Musa Turan’ın planı bunun yüzde 70’ini ihraç etmekmiş.

Halen ABD ve Yunanistan pazarına girmeyi başaran Musa Bey, yakında Almanya’ya da girecekmiş.

Oradan da Ukrayna ve Polonya’ya ulaşacakmış.

Diğer hedef ülkeleri de Hollanda, Avustralya, İspanya ve Çin olarak belirlemiş.

ABD’de Los Angeles, Florida ve New York’ta şubeler açmak da istiyormuş.

Avrupa’ya daha kolay ulaşmak için de Almanya’ya lojistik üs kurma hazırlığındaymış.