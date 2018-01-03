

Sarıgözoğlu Hidrolik Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu...

“Almanya’daki iki büyük marka arasında firmamıza kalıp yaptırmak üzere bir yarış oldu.

Bir müşterimiz, Sarıgözoğlu’nun artık Bundesliga oyuncusu olduğunu, bundan sonra en kritik parçaların kalıplarını bize yaptırma kararı aldıklarını ifade etti.

Yerli otomobilde tasarım veya üretim diye bir sorunumuz yok.

Global pazarlama sorunu çözülürse önümüz açık” diyormuş.

2018’in bu ilk güzel haberini paylaşayım istedim.

***

Volks Keller’le sektörde





PANJUR, perde, tente, endüstriyel kapı sistemleri için motor ve kontrol üniteleri üreten dünyaca ünlü Alman firması Becker’de önemli işlere imza atan Volkan Kebir, 2017’nin son çeyreğinde sürpriz bir kararla şirketten ayrılmıştı.

Kulağıma gelen bilgiye göre, Almanların ‘Sihirbaz’ dediği Kebir, sektörden çok uzak kalamamış.

20 yılı aşkın deneyimiyle, bugüne kadar görev aldığı yerli ve yabancı tüm firmalarda üst düzey hizmetlerde bulunan Volkan Kebir, ‘Volks Keller’ ismiyle kendi şirketini kurmuş.

Kebir; tente, perde, pergole, dikey cam, şemsiye sektörüne yenilik getirmek ve insanların yaşam alanlarındaki kalitesini artırmak amacıyla yola çıkmış.

Bu kez faaliyetlerini Türkiye ile sınırlı tutmayan Volkan Kebir, Amerika, Fransa ve Kazakistan’da da atılım yapmayı hedefliyormuş.

Ne diyelim, hayırlısı olsun!

***

Gelişim’e bir ödül daha

GELİŞİM Koleji Lise Erkek Basketbol Takımı, geçen yıl maç saatinin 13.00’ten 10.00’a alındığını fark etmeyen rakibi Antalya Nesibe Aydın Koleji’ni tam 3 saat salonda beklemiş ve hükmen galibiyet hakkını kullanmamıştı.

TSYD İzmir Şubesi de, İzmir ekibini bu davranışı nedeniyle fair-play ödülü ile taçlandırmıştı.

Öğrendim ki, Gelişim Koleji’ne şimdi bir ödül de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce verilecekmiş.

Ve komite yetkilileri kararı kısa bir süre sonra açıklayacakmış.

Böylesine güzellikleri herkes duysun!

***

Dev zirveye hazırlanın

EFENDİM, İzmir nisanda sektöründe çok büyük bir etkinlik olan İnteraktif Pazarlama Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyormuş.

‘IPZ Anadolu’ ismiyle yapılacak organizasyonda dijital pazarlama dünyasının devleri İzmirli profesyonellerle bir araya gelecekmiş.

Türk Telekom’un ana sponsorluğundaki buluşma için kısa bir süre sonra İzmir’de çok ses getirecek bir tanıtım kampanyası hazırlanacakmış.

Hazırlıklara şimdiden başlayan yetkililer, “Kongreler kenti İzmir’de böylesine büyük bir zirvenin ardından çok şey değişecek” diyormuş.

Bekleyelim, görelim!

***

Dünya yıldızı gelecek

KATEGORİSİNDE Avrupa’nın en büyük futbol turnuvalarından biri olan U12 İzmir Cup, nisanda 5’inci kez düzenlenecekmiş.

Altınordu tarafından Büyükşehir’in desteğiyle gerçekleşecek etkinliğe Bayern Münih, Athletico Madrid ve Manchester City gibi ünlü kulüpler de katılacakmış.

Turnuvanın açılışını ise dünyaca ünlü bir yıldız futbolcu yapacakmış.

Petrol Ofisi’nin sponsor olacağı ve ismi sır gibi saklanan bu isim için girişimler bitmek üzereymiş.

Sadece adı bile binlerce futbol tutkununu organizasyona getirmeye yetecek bu ünlü oyuncunun şimdilik Brezilyalı olduğunu öğrenebildim.

Ama en kısa sürede ismine de ulaşıp, “Aramızda kalmasın” diyerek sizlerle paylaşacağım!

***

Yeni başkan Seda Kaya





EGE Genç İşadamları Derneği’nde (EGİAD) başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Seda Kaya’nın adı bu kez de derneğin üst organı Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) için geçiyor.

Geçen hafta, BASİFED Başkanı Levent Akgerman’ın kuruma veda edeceğini duyduğumda iş dünyası temsilcileriyle konuşup nabız yokladım.

Ve halen BASİFED Başkan Vekilliği görevini sürdüren Kaya’nın Akgerman’ın yerine geçeceğini öğrendim.

Sivil toplum örgütlerinde başkan hele de kadın başkan olmak kolay değil.

9 Ocak’ta yapılacak genel kurulda koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılan Seda Kaya’ya şimdiden başarılar diliyorum.