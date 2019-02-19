Zeybekci’den gürültü koparacak açıklamalar

Pazar günü CHP’nin aday tanıtım toplantısı nedeniyle Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir’deydim.
Dün de AK Parti’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci ile Ankara’da bir araya gelip İzmir’i konuştuk. Zeybekci, İzmir’de iddialı bir kampanya yürütüyor. O gün bugündür İzmir sokaklarında. Günde 10 kilometre yürüme hedefi koymuş ancak ilk günlerde yağmur nedeniyle, şimdilerde ise çay-simit ikram edenler, boyozu ucundan bölmesini isteyenler yüzünden ancak 4-5 kilometre yürüyebiliyormuş.
İzmirlilerle arasının nasıl olduğunu sordum. “Son derece pozitif, Egeli olmam nedeniyle aynı aksanla, senli-benli konuştuğumuz, tatlı bir muhabbetimiz var” dedi. Bu sokaktaki durum. Zeybekci, “Elit kesimle ise nezakete dayalı bir ilişkimiz var” karşılığını verdi.
AK Parti şimdiye kadar çok iddialı adaylarla girmesine rağmen İzmir’de seçimleri kazanamadı. Şehirde CHP’nin ağırlığı hissediliyor. Nihat Zeybekci, “Pozitif bir trendimiz var” diyor. İlk günlerde ürkek bir şekilde karşılanırken, artık “Çay içelim, sohbet edelim, yemeğe beklerim” diyenlerin sayısı artmış.
İzmirliler taleplerini iletmeye başlamışlar. Tecrübeli siyasetçi, “Ümitli olmaya başlayınca talepte bulunmaya başladılar, açıkladığımız projelerle ilgili sorular soruyorlar, öneride bulunuyorlar” diye aktarıyor bu durumu. Zeybekci’ye göre İzmirliler, “Artık yeter” demeye başlamışlar. Zeybekci, kendisine iletilen taleplere “Bunları 1 Nisan’dan sonra yapabilirim” karşılığını veriyormuş. Zeybekci, İzmirlilerle ortak frekansı yakalamayı başardı. Bu durumu, “İzmirliler bana mahallenin abisi, bölgenin çocuğu sıcaklığıyla yaklaşıyorlar. Zeybekci soyadı onlar için sempatik geliyor. Çünkü ‘zeybek’in Ege’deki anlamı çok büyüktür. Bir övgü demektir. Soyadım bana büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca yerel şivenin sokakta faydasını görüyorum. İzmirlilerle aynı dili konuşuyoruz” diye özetliyor.
HAYAT TARZI
Zeybekci projelerini anlatmak istiyor. Çünkü “Bir dışarıdan görünen İzmir var, bir de İzmirlilerin yaşadığı bir İzmir var” diyor. Ama benim aklım İzmirlilerin siyasi tercihinde belirleyici olan “yaşam tarzı”nda. Zeybekci’nin yaşam tarzı konusunda bir sorunu olmadı. Ama tabii önemli olan İzmir seçmeninin ne düşündüğü. “Belli bir grubun hayat tarzı söylemi var. Onların yaşam kalitesi yüksek. Ama İzmir’de insanların yaşam kalitesi sorunu var. Trafikten altyapıya ve işsizliğe kadar çözüm bulunmasını bekledikleri sorunları var. CHP’nin mazeretlerinden bıktık artık diyorlar” diyor.
KILIÇDAROĞLU’NA YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday tanıtım töreninde Zeybekci için “ithal aday” demişti. Onu hatırlatıyorum. “Bunu Kılıçdaroğlu’nun söylememesi lazım” diye konuşmaya başlıyor: “Kendisi Tuncelili, İstanbul’dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa, ‘zeybek’in Ege için ne anlama geldiğini görse bunu söylemezdi. Ben Ege çocuğuyum.”
TUNÇ SOYER’LE YEMEK
İzmir’de farklı bir kampanya yürütülüyor. Buna güvenerek “Tunç Soyer’le bir araya gelseniz, birlikte yemek yeseniz güzel olmaz mı?” diye soruyorum. Tunç Soyer’in basın üzerinden böyle bir teklifinin olduğunu hatırlatıyor. “Kamu vicdanında anlatamayacağım şeyler olur. Çünkü PKK’nın çukur eylemlerini bütün kalbiyle desteklediğini söyleyen sesli ve görüntülü sözleri var. 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ eylemlerini desteklediğine dair beyanları var. HDP’nin destekleyeceğini açıkladığı bir adaydır. Bunları düzeltmeden kendisiyle bir ilişkimiz olmaz” diye konuşuyor.
Zeybekci cumhur ittifakının adayı. Peki MHP’lilerden beklediği desteği alabiliyor mu? “AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ülkücü gençlerle beraber hareket ediyoruz. 24 Haziran’dan daha güçlü bir destek bekliyorum” diye anlatıyor.
ŞARAP YANITI
Nihat Zeybekci’nin şarapla ilgili açıklamaları muhafazakâr bazı kesimler tarafından eleştiri konusu olmuştu. Onu hatırlatıyorum. “Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurtdışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın” diyor. Peki Nihat Zeybekci’nin İzmir için projeleri neler? İzmir’in sorunlara çözüm öneren projeleri var ama onları yazarsam yerim yetmez. İzmir’de nabız tutmaya devam edip, benzer bir söyleşiyi CHP adayı Tunç Soyer’le de yapmayı arzu ediyorum.
Zeybekci’den gürültü koparacak açıklamalar
Pazar günü CHP’nin aday tanıtım toplantısı nedeniyle Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir’deydim.
Dün de AK Parti’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci ile Ankara’da bir araya gelip İzmir’i konuştuk. Zeybekci, İzmir’de iddialı bir kampanya yürütüyor. O gün bugündür İzmir sokaklarında. Günde 10 kilometre yürüme hedefi koymuş ancak ilk günlerde yağmur nedeniyle, şimdilerde ise çay-simit ikram edenler, boyozu ucundan bölmesini isteyenler yüzünden ancak 4-5 kilometre yürüyebiliyormuş.
İzmirlilerle arasının nasıl olduğunu sordum. “Son derece pozitif, Egeli olmam nedeniyle aynı aksanla, senli-benli konuştuğumuz, tatlı bir muhabbetimiz var” dedi. Bu sokaktaki durum. Zeybekci, “Elit kesimle ise nezakete dayalı bir ilişkimiz var” karşılığını verdi.
AK Parti şimdiye kadar çok iddialı adaylarla girmesine rağmen İzmir’de seçimleri kazanamadı. Şehirde CHP’nin ağırlığı hissediliyor. Nihat Zeybekci, “Pozitif bir trendimiz var” diyor. İlk günlerde ürkek bir şekilde karşılanırken, artık “Çay içelim, sohbet edelim, yemeğe beklerim” diyenlerin sayısı artmış.
İzmirliler taleplerini iletmeye başlamışlar. Tecrübeli siyasetçi, “Ümitli olmaya başlayınca talepte bulunmaya başladılar, açıkladığımız projelerle ilgili sorular soruyorlar, öneride bulunuyorlar” diye aktarıyor bu durumu. Zeybekci’ye göre İzmirliler, “Artık yeter” demeye başlamışlar. Zeybekci, kendisine iletilen taleplere “Bunları 1 Nisan’dan sonra yapabilirim” karşılığını veriyormuş. Zeybekci, İzmirlilerle ortak frekansı yakalamayı başardı. Bu durumu, “İzmirliler bana mahallenin abisi, bölgenin çocuğu sıcaklığıyla yaklaşıyorlar. Zeybekci soyadı onlar için sempatik geliyor. Çünkü ‘zeybek’in Ege’deki anlamı çok büyüktür. Bir övgü demektir. Soyadım bana büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca yerel şivenin sokakta faydasını görüyorum. İzmirlilerle aynı dili konuşuyoruz” diye özetliyor.
HAYAT TARZI
Zeybekci projelerini anlatmak istiyor. Çünkü “Bir dışarıdan görünen İzmir var, bir de İzmirlilerin yaşadığı bir İzmir var” diyor. Ama benim aklım İzmirlilerin siyasi tercihinde belirleyici olan “yaşam tarzı”nda. Zeybekci’nin yaşam tarzı konusunda bir sorunu olmadı. Ama tabii önemli olan İzmir seçmeninin ne düşündüğü. “Belli bir grubun hayat tarzı söylemi var. Onların yaşam kalitesi yüksek. Ama İzmir’de insanların yaşam kalitesi sorunu var. Trafikten altyapıya ve işsizliğe kadar çözüm bulunmasını bekledikleri sorunları var. CHP’nin mazeretlerinden bıktık artık diyorlar” diyor.
KILIÇDAROĞLU’NA YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday tanıtım töreninde Zeybekci için “ithal aday” demişti. Onu hatırlatıyorum. “Bunu Kılıçdaroğlu’nun söylememesi lazım” diye konuşmaya başlıyor: “Kendisi Tuncelili, İstanbul’dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa, ‘zeybek’in Ege için ne anlama geldiğini görse bunu söylemezdi. Ben Ege çocuğuyum.”
TUNÇ SOYER’LE YEMEK
İzmir’de farklı bir kampanya yürütülüyor. Buna güvenerek “Tunç Soyer’le bir araya gelseniz, birlikte yemek yeseniz güzel olmaz mı?” diye soruyorum. Tunç Soyer’in basın üzerinden böyle bir teklifinin olduğunu hatırlatıyor. “Kamu vicdanında anlatamayacağım şeyler olur. Çünkü PKK’nın çukur eylemlerini bütün kalbiyle desteklediğini söyleyen sesli ve görüntülü sözleri var. 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ eylemlerini desteklediğine dair beyanları var. HDP’nin destekleyeceğini açıkladığı bir adaydır. Bunları düzeltmeden kendisiyle bir ilişkimiz olmaz” diye konuşuyor.
Zeybekci cumhur ittifakının adayı. Peki MHP’lilerden beklediği desteği alabiliyor mu? “AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ülkücü gençlerle beraber hareket ediyoruz. 24 Haziran’dan daha güçlü bir destek bekliyorum” diye anlatıyor.
ŞARAP YANITI
Nihat Zeybekci’nin şarapla ilgili açıklamaları muhafazakâr bazı kesimler tarafından eleştiri konusu olmuştu. Onu hatırlatıyorum. “Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurtdışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın” diyor. Peki Nihat Zeybekci’nin İzmir için projeleri neler? İzmir’in sorunlara çözüm öneren projeleri var ama onları yazarsam yerim yetmez. İzmir’de nabız tutmaya devam edip, benzer bir söyleşiyi CHP adayı Tunç Soyer’le de yapmayı arzu ediyorum.