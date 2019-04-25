YSK’dan nasıl bir karar bekleniyor?

GÖZLER Yüksek Seçim Kurulu’ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda.
YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verirse, 2 Haziran’da sandık başında olacağız. Son sözü seçmen söyleyecek. Yok eğer AK Parti’nin iptal talebini reddederse belirsizlik ortadan kalkmış olacak.
Böylece Türkiye’nin önünde seçimsiz 4.5 yıl olacak. 5 yılda 7 seçim yapan Türkiye açısından seçimsiz 4.5 yıl altın kıymetinde olacak.
YSK’dan İstanbul seçimlerine dönük art arda önemli kararlar çıkıyor. YSK, ilk olarak AK Parti’nin KHK’lıların oy kullanmasıyla ilgili talebini reddetti. Beklenen bir karardı. Eğer kabul edilse Türkiye’de seçimlerin yenilenmesine kadar gidecek bir sürecin önü açılmış olacaktı. Çünkü KHK’lılar sadece İstanbul’da oy kullanmadı.
Biz çıkacak kararlara odaklandık ama YSK’da ne olduğunu biliyor muyuz? YSK, daha sonra açıklayacağı kararına gölge düşürmemek için usul açısından önemli kararlara imza atıyor. Biliyorsunuz, usul esastan önce gelir.
23 Nisan günü alınan ara karar da onlardan birisi. AK Parti’nin itiraz dilekçesinde dile getirdiği iddiaların ilçe seçim kurulları tarafından incelenmesi isteniyor. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya, öyle bir karar... Eğer bu incelemeler sonucunda seçim sonucuna etki edecek ölçüde bir yanlışlık tespit edilirse seçimlerin yenilenmesine karar verilecek. Yok aksi bir sonuca ulaşılırsa, seçimlerin iptali talebi reddedilecek.
İLK İNCELEME SANDIKLARA
Onun için YSK’nın ara kararlarını tek tek incelemekte yarar var.
1- Başta sandıkların teşkiliyle ilgili itiraz geliyor. YSK, AK Parti’nin bazı seçim bölgelerinde, MHP’nin ise Maltepe ilçesinde seçim sandıklarının teşkiliyle ilgili iddiasını gündeme aldı. İlçe seçim kurullarından kamu görevlilerinin bulunmadığı sandıkların nasıl teşekkül ettirildiğine dair bilgi istedi. Sandık teşkili önemli nokta. Çünkü “Muhtar bile olamaz” denilen Erdoğan’ın Siirt’teki ara seçimlerde milletvekili seçilmesinin yolunu açan Pervari ilçesi Doğan köyündeki sandıkların teşkiliyle ilgili iptal kararıydı.
2- AK Parti, 2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığını iddia etti. YSK, ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı ve kullanmış iseler 31 Mart 2019 tarihinden önce mahkemelerden kısıtlı olduklarına dair kararın olup olmadığını bildirmelerini istiyor.
Kısıtlı seçmen olayı çok önemli. Çünkü Keskin, Honaz ve Yusufeli seçimleri, kısıtlı seçmenden dolayı iptal edildi.
ÖLÜLER OY KULLANDI MI?
3- AK Parti, ölen 1229 kişi adına seçimlerde oy kullanıldığı iddiasını gündeme getirmişti. YSK, bu iddiayı reddetmiyor. Tam aksine AK Parti’nin itiraz dilekçesinde verdiği sandık numaralarının bulunduğu ilçe seçim kurullarından bu kişiler adına oy kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini istiyor.
4- Hükümlülere oy kullandırıldığı iddiası AK Parti’nin itirazları arasında önemli bir yer tutuyor. AK Parti, 5287 hükümlünün kayıtlı olduğu seçmen listelerinde oy kullandığını öne sürüyor. Bu iddianın geçerli olabilmesi için mahkûmların isimlerinin yer aldığı listenin karşısında oy kullanıldığına dair imzanın bulunması gerekiyor. AK Parti’nin bu iddiası İstanbul’un belirli ilçeleri üzerine yoğunlaşıyor. YSK ilçelerden bunların bildirilmesini talep ediyor. Bir de zihinsel engelliler var. Eğer doğruysa İstanbul seçimlerini iptal ettirir. Çünkü sayıları İmamoğlu’nun aldığı oyun neredeyse bir buçuk katı. Tam 21 bin 358 seçmen. Yani bir ilçede oy kullansalar, aralarından birini belediye başkanı seçmeleri işten bile değil. YSK onu da sormuş.
Ancak YSK kararında ince bir nokta var. “Beş gün içinde ve kurul kararı olarak bildirin” diyor. Bu demektir ki YSK’nın İstanbul kararı haftaya kalabilir.
Asıl önemli olan kararın ne zaman çıkacağı değil, nasıl çıkacağı.
Usul hükümlerine harfiyen riayet ettiği için, YSK’dan Türkiye’yi kaosa sokacak bir karar beklenmiyor.
YSK’dan nasıl bir karar bekleniyor?
GÖZLER Yüksek Seçim Kurulu’ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda.
YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verirse, 2 Haziran’da sandık başında olacağız. Son sözü seçmen söyleyecek. Yok eğer AK Parti’nin iptal talebini reddederse belirsizlik ortadan kalkmış olacak.
Böylece Türkiye’nin önünde seçimsiz 4.5 yıl olacak. 5 yılda 7 seçim yapan Türkiye açısından seçimsiz 4.5 yıl altın kıymetinde olacak.
YSK’dan İstanbul seçimlerine dönük art arda önemli kararlar çıkıyor. YSK, ilk olarak AK Parti’nin KHK’lıların oy kullanmasıyla ilgili talebini reddetti. Beklenen bir karardı. Eğer kabul edilse Türkiye’de seçimlerin yenilenmesine kadar gidecek bir sürecin önü açılmış olacaktı. Çünkü KHK’lılar sadece İstanbul’da oy kullanmadı.
Biz çıkacak kararlara odaklandık ama YSK’da ne olduğunu biliyor muyuz? YSK, daha sonra açıklayacağı kararına gölge düşürmemek için usul açısından önemli kararlara imza atıyor. Biliyorsunuz, usul esastan önce gelir.
23 Nisan günü alınan ara karar da onlardan birisi. AK Parti’nin itiraz dilekçesinde dile getirdiği iddiaların ilçe seçim kurulları tarafından incelenmesi isteniyor. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya, öyle bir karar... Eğer bu incelemeler sonucunda seçim sonucuna etki edecek ölçüde bir yanlışlık tespit edilirse seçimlerin yenilenmesine karar verilecek. Yok aksi bir sonuca ulaşılırsa, seçimlerin iptali talebi reddedilecek.
İLK İNCELEME SANDIKLARA
Onun için YSK’nın ara kararlarını tek tek incelemekte yarar var.
1- Başta sandıkların teşkiliyle ilgili itiraz geliyor. YSK, AK Parti’nin bazı seçim bölgelerinde, MHP’nin ise Maltepe ilçesinde seçim sandıklarının teşkiliyle ilgili iddiasını gündeme aldı. İlçe seçim kurullarından kamu görevlilerinin bulunmadığı sandıkların nasıl teşekkül ettirildiğine dair bilgi istedi. Sandık teşkili önemli nokta. Çünkü “Muhtar bile olamaz” denilen Erdoğan’ın Siirt’teki ara seçimlerde milletvekili seçilmesinin yolunu açan Pervari ilçesi Doğan köyündeki sandıkların teşkiliyle ilgili iptal kararıydı.
2- AK Parti, 2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığını iddia etti. YSK, ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı ve kullanmış iseler 31 Mart 2019 tarihinden önce mahkemelerden kısıtlı olduklarına dair kararın olup olmadığını bildirmelerini istiyor.
Kısıtlı seçmen olayı çok önemli. Çünkü Keskin, Honaz ve Yusufeli seçimleri, kısıtlı seçmenden dolayı iptal edildi.
ÖLÜLER OY KULLANDI MI?
3- AK Parti, ölen 1229 kişi adına seçimlerde oy kullanıldığı iddiasını gündeme getirmişti. YSK, bu iddiayı reddetmiyor. Tam aksine AK Parti’nin itiraz dilekçesinde verdiği sandık numaralarının bulunduğu ilçe seçim kurullarından bu kişiler adına oy kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini istiyor.
4- Hükümlülere oy kullandırıldığı iddiası AK Parti’nin itirazları arasında önemli bir yer tutuyor. AK Parti, 5287 hükümlünün kayıtlı olduğu seçmen listelerinde oy kullandığını öne sürüyor. Bu iddianın geçerli olabilmesi için mahkûmların isimlerinin yer aldığı listenin karşısında oy kullanıldığına dair imzanın bulunması gerekiyor. AK Parti’nin bu iddiası İstanbul’un belirli ilçeleri üzerine yoğunlaşıyor. YSK ilçelerden bunların bildirilmesini talep ediyor. Bir de zihinsel engelliler var. Eğer doğruysa İstanbul seçimlerini iptal ettirir. Çünkü sayıları İmamoğlu’nun aldığı oyun neredeyse bir buçuk katı. Tam 21 bin 358 seçmen. Yani bir ilçede oy kullansalar, aralarından birini belediye başkanı seçmeleri işten bile değil. YSK onu da sormuş.
Ancak YSK kararında ince bir nokta var. “Beş gün içinde ve kurul kararı olarak bildirin” diyor. Bu demektir ki YSK’nın İstanbul kararı haftaya kalabilir.
Asıl önemli olan kararın ne zaman çıkacağı değil, nasıl çıkacağı.
Usul hükümlerine harfiyen riayet ettiği için, YSK’dan Türkiye’yi kaosa sokacak bir karar beklenmiyor.