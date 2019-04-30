YSK kararı ne olacak, kabine değişecek mi?

AK Parti’nin Kızılcahamam kampına iki şey damgasını vuruyor.
1- İstanbul seçimleri.
2- Ekonomi.
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi
için YSK’ya başvuruda bulunan AK Parti’de beklenti yüksek.
Hatta YSK’nın kaçta kaç oranında iptal vereceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. 7-4 ya da 8-3 iptal edilir diyenler var. Ama partide bir grup ise süreci sessiz bir şekilde takip etmeyi tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçimize sinse de sinmese de YSK kararına uyacağız” demişti. Bu arada ikinci ara kararla ilçe seçim kurumlarına verilen ek süre bugün saat 17.00’de doluyor. YSK önce bu dosyaları inceleyecek, ardından karar toplantısı yapılacak. Bu hafta cuma günü karar çıkabilir ya da haftaya kalabilir deniliyor. AK Parti’deki iptal beklentisine rağmen seçimin yenilenmeyeceği görüşünü savunanlar da az değil. Hatta yüzde 60 ret yüzde 40 kabul diyorlar. Bu iş borsaya döndü. Yüzde 50 yüzde 50 diyenler de var. YSK’nın kararını verip belirsizliği gidermesi gerekiyor. Çünkü piyasalar YSK’dan çıkacak karara kilitlendi.
İSTANBUL’A ÖZEL UYARILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında bir araya geldiği İstanbul teşkilatına “yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklı olmaları” uyarısında bulundu. İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğunda CHP’li Ekrem İmamoğlu oturuyor. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AK Parti’nin elinde. Erdoğan’ın belediye meclis üyelerine talimatları oldu.
1- Belediye meclisine sağlam
devam edin.
2- Milletin yararına olan şeylere
destek verin.
3- Belediyede yapılan icraatları
takip edin.
YSK kararı ne olur bilinmez. Ben YSK’nın saygınlığına gölge düşürmeyecek bir karar vereceğini bekliyorum.
GÖZLER KABİNEDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam kampında “değişim” mesajının altını çizmesi AK Parti’de dalgalanmaya yol açmış durumda. Erdoğan, “Her alanda ihtiyaç duyulan değişimi gerçekleştireceğiz” demişti. Erdoğan’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra teşkilatlarda değişimin düğmesine basacağı söyleniyor. Bu arada parti yönetiminde de önemli değişiklikler bekleniyor. Peki kabine? Erdoğan, MKYK toplantısında kabineden memnun olduğunu söylemişti. Kabinede değişim beklentisi yüksek değil. Olursa da küçük çaplı bir değişim sürpriz olmamalı. Ama ekonomi, dış politika, milli savunma gibi temel alanlarda değişim beklenmiyor.
Partide ve kabinedeki değişim için en erken bayram sonrasını beklemek gerekiyor. Tabii bu işin bir ucu da İstanbul seçimleriyle ilgili olacak. Eğer seçimlerin yenilenmesine karar verilirse değişiklikler için en erken temmuz ayına kalır deniliyor. Eğer İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilirse bir de takvim sorunu ortaya çıkacak. Aynı seçmen listesi olacağı için 2 Haziran’a yetişir deniliyor. Ama 24 Haziran beklentisi içinde olanlar da var. Onlar 16 Haziran’da üniversite sınavlarının yapılacak olmasını da hesaba katıyorlar. Tabii eğer bir iptal kararı çıkarsa. AK Parti ilk başlarda kısıtlı seçmenlerden dolayı çok umutluydu. Beklendiği gibi olmadı. Bu kez sandık kurullarının teşkili ve zihinsel engellilerden dolayı iptal bekliyor. YSK ise önündeki dosyaya bakıyor.
SEVGİ DİLİ
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına çok önemli uyarıları oldu. Bunu bir kısmı, “fabrika ayarlarına dönüş” olarak değerlendirdi. Erdoğan’ın belediye başkanlarına yönelik, kibirden uzak durmaları, vatandaşa tepeden bakmamaları yönündeki uyarılarını biliyorsunuz. Erdoğan, ikili görüşmelerinde de başkanlardan kaynak üretmelerini, sosyal belediyeciliğe ağırlık vermelerini, herkesi kucaklamalarını istiyor. “Gönüllere girin, sevgi dilini kullanın” diyor. Sevgi diline sadece belediye başkanlarının değil, Türkiye’nin de ihtiyacı var.
24 Haziran seçimlerine soğan, yerel seçimlere ise domates ve biber damgasını vurmuştu. Belediye başkanlarıyla baş başa görüşmelerinde Erdoğan’ın “Önümüzdeki günlerde ekonomi daha iyi olacak” dediği ifade ediliyor. Erdoğan’ın daha önemli tedbirler alınmasını istediği ama ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapmayı planlamadığı söyleniyor.
YSK kararı ne olacak, kabine değişecek mi?
AK Parti’nin Kızılcahamam kampına iki şey damgasını vuruyor.
1- İstanbul seçimleri.
2- Ekonomi.
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi
için YSK’ya başvuruda bulunan AK Parti’de beklenti yüksek.
Hatta YSK’nın kaçta kaç oranında iptal vereceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. 7-4 ya da 8-3 iptal edilir diyenler var. Ama partide bir grup ise süreci sessiz bir şekilde takip etmeyi tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçimize sinse de sinmese de YSK kararına uyacağız” demişti. Bu arada ikinci ara kararla ilçe seçim kurumlarına verilen ek süre bugün saat 17.00’de doluyor. YSK önce bu dosyaları inceleyecek, ardından karar toplantısı yapılacak. Bu hafta cuma günü karar çıkabilir ya da haftaya kalabilir deniliyor. AK Parti’deki iptal beklentisine rağmen seçimin yenilenmeyeceği görüşünü savunanlar da az değil. Hatta yüzde 60 ret yüzde 40 kabul diyorlar. Bu iş borsaya döndü. Yüzde 50 yüzde 50 diyenler de var. YSK’nın kararını verip belirsizliği gidermesi gerekiyor. Çünkü piyasalar YSK’dan çıkacak karara kilitlendi.
İSTANBUL’A ÖZEL UYARILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında bir araya geldiği İstanbul teşkilatına “yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklı olmaları” uyarısında bulundu. İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğunda CHP’li Ekrem İmamoğlu oturuyor. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AK Parti’nin elinde. Erdoğan’ın belediye meclis üyelerine talimatları oldu.
1- Belediye meclisine sağlam
devam edin.
2- Milletin yararına olan şeylere
destek verin.
3- Belediyede yapılan icraatları
takip edin.
YSK kararı ne olur bilinmez. Ben YSK’nın saygınlığına gölge düşürmeyecek bir karar vereceğini bekliyorum.
GÖZLER KABİNEDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam kampında “değişim” mesajının altını çizmesi AK Parti’de dalgalanmaya yol açmış durumda. Erdoğan, “Her alanda ihtiyaç duyulan değişimi gerçekleştireceğiz” demişti. Erdoğan’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra teşkilatlarda değişimin düğmesine basacağı söyleniyor. Bu arada parti yönetiminde de önemli değişiklikler bekleniyor. Peki kabine? Erdoğan, MKYK toplantısında kabineden memnun olduğunu söylemişti. Kabinede değişim beklentisi yüksek değil. Olursa da küçük çaplı bir değişim sürpriz olmamalı. Ama ekonomi, dış politika, milli savunma gibi temel alanlarda değişim beklenmiyor.
Partide ve kabinedeki değişim için en erken bayram sonrasını beklemek gerekiyor. Tabii bu işin bir ucu da İstanbul seçimleriyle ilgili olacak. Eğer seçimlerin yenilenmesine karar verilirse değişiklikler için en erken temmuz ayına kalır deniliyor. Eğer İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilirse bir de takvim sorunu ortaya çıkacak. Aynı seçmen listesi olacağı için 2 Haziran’a yetişir deniliyor. Ama 24 Haziran beklentisi içinde olanlar da var. Onlar 16 Haziran’da üniversite sınavlarının yapılacak olmasını da hesaba katıyorlar. Tabii eğer bir iptal kararı çıkarsa. AK Parti ilk başlarda kısıtlı seçmenlerden dolayı çok umutluydu. Beklendiği gibi olmadı. Bu kez sandık kurullarının teşkili ve zihinsel engellilerden dolayı iptal bekliyor. YSK ise önündeki dosyaya bakıyor.
SEVGİ DİLİ
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına çok önemli uyarıları oldu. Bunu bir kısmı, “fabrika ayarlarına dönüş” olarak değerlendirdi. Erdoğan’ın belediye başkanlarına yönelik, kibirden uzak durmaları, vatandaşa tepeden bakmamaları yönündeki uyarılarını biliyorsunuz. Erdoğan, ikili görüşmelerinde de başkanlardan kaynak üretmelerini, sosyal belediyeciliğe ağırlık vermelerini, herkesi kucaklamalarını istiyor. “Gönüllere girin, sevgi dilini kullanın” diyor. Sevgi diline sadece belediye başkanlarının değil, Türkiye’nin de ihtiyacı var.
24 Haziran seçimlerine soğan, yerel seçimlere ise domates ve biber damgasını vurmuştu. Belediye başkanlarıyla baş başa görüşmelerinde Erdoğan’ın “Önümüzdeki günlerde ekonomi daha iyi olacak” dediği ifade ediliyor. Erdoğan’ın daha önemli tedbirler alınmasını istediği ama ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapmayı planlamadığı söyleniyor.