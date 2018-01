Yeni seçim barajı mı geliyor?

Salonda ise sağına Binali Yıldırım’ı soluna Ahmet Davutoğlu’nu alarak oturdu.



Ama onun öncesi vardı. Erdoğan ile Davutoğlu 22 Ocak Pazartesi günü 3 saat süren bir görüşme yaptılar.



Görüşmenin yarısı başta Afrin operasyonu olmak üzere dış politikadaki gelişmelerdi, diğer yarısında ise iç politika konuşuldu.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi. Davutoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan’ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına Davutoğlu’nu diğer yanına Yıldırım’ı alarak, parti içi birlik ve beraberliği tahkim edici önemli bir adım attı. Liderlik bu işte.



Bu tablodan önce Meclis kulisinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’la AK Parti kongrelerinde yaşanan havayı konuşuyorduk.



AK Parti kongrelerinin yapıldığı salonun içinden çok dışarıda kalabalık toplanıyor. Erdoğan’ın selamlama konuşmaları mitinge dönüşüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabloyu, “Kongrelerde kuruluş dönemi ilgisini yaşıyoruz. Müthiş bir heyecan var. Yağmur, yaş altında millet toplanıyor. Çok memnunum” diye anlatmıştı.



Oysa Erdoğan, 21 Mayıs kongresinde partinin başına yeniden döndüğünde, “Metal yorgunluğundan” söz etmişti.



Fikri Işık partideki heyecanı, “Kudüs, ABD’ye karşı dik duruş ve Afrin operasyonu tabanda milli bir uyanışa yol açtı” diye özetledi.





ÖSO POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemek üzere salondaki yerimizi aldık. Erdoğan ne zaman ki “Afrin operasyonu” dedi, partililer, “Reis bizi Afrin’e götür” diye tempo tutmaya başladı.



Erdoğan, “Kararı verdiğimizde önce ben, sonra hep birlikte gideceğiz” deyince alkışlar yükseldi. Alkışlarla birlikte Erdoğan’ın eleştirilerinin dozu da artı.



CHP’ye, “Milli Hıyanet Partisi” dedi. CHP ile AK Parti arasında bir süredir Özgür Suriye Ordusu polemiği yaşanıyor.



TSK Afrin’de başarılı bir operasyon yürütürken, CHP’nin ÖSO’yu El Kaide terör örgütüyle eş tutan çıkışını anlamakta zorlanıyorum.



ABD’de Türkiye’nin başına çorap örülmek istendiği bir sırada Türkiye’yi El Kaide terör örgütünün uzantısı ile birlikte göstermek kime yarar?



Afrin’den şehit cenazeleri gelirken bunun sırası mıydı? Tabii Öztürk Yılmaz kılavuzunuz olursa, böyle olur.





SEÇİM İTTİFAKINDAN YENİ HABERLER

Bu arada AK Parti-MHP seçim ittifakına ilişkin ulaştığım bir bilgiyi paylaşmazsam eksik olacak.



Seçimlere her parti kendi ismi, amblemi, milletvekili listesiyle girecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçim pusulasının başında cumhurbaşkanı adayının ismi ve fotoğrafı yer alacak. Erdoğan, milli ittifakın adayı olarak girecek. Erdoğan’ın isminin altında AK Parti ve MHP’nin isimleri ve amblemi yer alacak.



Seçmenler önce cumhurbaşkanına oy verecek, sonra partisinin üzerine mühür vuracak. Sıra oyların sayımına gelince...



İttifakın oyları birlikte sayılıp, çıkardığı milletvekili sayısı buna göre belirlenecek. Sonra her partinin aldığı oy oranına göre milletvekili dağılımı yapılacak.



Örneğin bir parti yüzde 3, diğeri yüzde 25 alsa, o zaman her ikisi de barajı aşacak. Ama yüzde üçlük parti hangi ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaştıysa o ilden milletvekili çıkaracak.



Hiçbir ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaşmadıysa barajı aşsa dahi milletvekili çıkaramayacak.



Bu arada baraj değişmiyor, yüzde 10’da kalıyor. Ama seçim ittifakı için yeni bir barajın getirilmesi tartışılıyor.



İttifakta barajın yüzde 15 olmasının üzerinde duruluyor. Seçim barajı yüzde 10, seçim ittifakı yapanlar için baraj yüzde 15 olabilir. Yeni dönemde siyaset, yeni koşullarla geliyor...