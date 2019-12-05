Yeni partinin ismi ve amblemi

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partilerinin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Ahmet Davutoğlu hafta sonu kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Abant’ta kamp yaptı. Partinin kuruluş dilekçesinin aralık ayının üçüncü haftasında İçişleri Bakanlığı’na verilmesi düşünülüyor.
Ali Babacan ise 24 başlıkta 24 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı. Bu hafta sonu itibarıyla bu grupların çalışmaları tamamlanacak. Partinin isim ve logo çalışmasını ise ayrı bir grup yürütüyor. Babacan, “Hedefimiz 2019 sonunda partimizi kurmak” demişti. Bir ihtimal 2020 yılının ocak ayına da kalabilir.
Ali Babacan’ın açıklamalarının Ahmet Davutoğlu’nu üzdüğünü yazmıştım. Ama buna rağmen Davutoğlu, Babacan’la görüşme düşüncesini koruyormuş.
Davutoğlu’nun partisinin isminin ve ambleminin bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor.
Peki Davutoğlu partisinin ismi ne olacak?
Dedim ya, pazar günü netleşmesi bekleniyor. Ama ağırlık kazanan isimler var. Üç isim üzerinde duruluyor:
1- Bir Parti
2- Birlik ve Reform Partisi
3- Bizim Parti
Amblem olarak çınar yaprağı düşünülüyor.
Amblemin tek bir çınar ağacı, tek bir dal ve tek bir çınar yaprağından oluşacağı söyleniyor.
Tabii pazar gününe kadar daha güzel öneriler gelirse, bakarsınız başka bir isim ve amblem çıkmış. Ama şimdilik üzerinde durulan isim ve amblemler bunlar. Bu arada, partinin program ve tüzüğü de hazırlanmış.
Parti henüz kurulmadı ama hangi ittifakın içinde yer alacağı konusunda bir tartışma yürüyor.
Banko millet ittifakı derseniz, yanılırsınız. “Cumhur ve millet ittifaklarının içinde yer almayalım. İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle üçüncü bir ittifak oluşturalım” görüşünü savunanlar var.
CHP’NİN ANKETİNDEN NE ÇIKTI?
CHP belediye başkanlarıyla ilgili memnuniyet anketi yaptırıyor. Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G şirketi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında 1872 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin ilk bölümü tamamlandı. Anketle ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’la konuştum. “Belediyelerimize seçim döneminde birçok ithamlarda bulunuldu. ‘HDP’lileri, PKK’lıları getirecekler’, ‘Çalışanları işten atacaklar’ denildi. Ama bunların doğru olmadığı ortaya çıktı” dedi.
Memnuniyet anketinin ilk sonuçlarına gelince...
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerini yüzde 54.21’le kazanmıştı. İmamoğlu aynı oranı koruyor. İmamoğlu için yurtdışında anket yapılsa herhalde daha yüksek çıkar.
Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın grafiği yükseliyor. Mansur Yavaş seçimleri yüzde 50.93’le kazanmıştı. CHP’nin yaptırdığı ankette ise Mansur Yavaş yüzde 63.06’yla CHP’li belediyeler arasında ilk sırada yer alıyor. Yavaş’ın polemiğe girmeyen tavrı ve Ankara’nın sorunlarına odaklanması nedeniyle halktaki karşılığı artıyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yükseliş içinde olan belediye başkanlarından. Seçimleri yüzde 53.63 oranıyla kazanan Zeydan Karalar, yüzde 60’la ikinci sırada çıkıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 58.71 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilmişti. Tunç Soyer yükseliş ya da iniş içerisinde değil, oranını koruyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen her seçimde oy oranını yükselten başkanlardan. Eskişehirliler, yüzde 52.3’le beşinci kez seçilen Büyükerşen’e desteklerini sürdürüyorlar. Büyükerşen’le ilgili memnuniyet oranı birkaç puan yükselişle yüzde 56 oranında.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimleri yüzde 45.09 oy oranıyla kazanmıştı. Vahap Seçer de oy oranını birkaç puan arttıran isimlerden. Mersinlilerin yüzde 48’i Vahap Seçer’den memnun.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şehriyle uyum içinde olan belediye başkanlarından. Belediye başkanlığını yüzde 50.62 oy oranı ile kazanan Böcek, aynı oranı koruyor.
PATRON CUMHURBAŞKANI’YLA YÜZ YÜZE DE GÖRÜŞMÜŞ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın vetosu doğrultusunda termik santrallara filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen 50. madde, dün iktidar ve muhalefetin oybirliğiyle plan ve bütçe komisyonunda torba yasadan çıkarıldı. Bugün Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerden sonra madde yasa metninden de çıkarılacak. Plan ve bütçe komisyonundaki görüşmelerde ilginç tablolar yaşandı. Termik santrallara 2.5 yıllık süre tanıyan teklifin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri, bu kez maddenin yasa metninden çıkarılmasını savunmak zorunda kaldılar. AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosunu “sistemin denge ve denetleme mekanizmasının çalışması” olarak yorumladılar. CHP’liler ise konuşmalarında bu çelişkiye dikkat çektiler. Tartışmaların sonunda oybirliği ile yanlış düzeltilmiş oldu. Bu arada Afşin Elbistan Termik Santralı’nı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konuşmayı paylaşmıştım. Tahir Çelik, TANAP’ın açılışı nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme fırsatı bulmuş. Erdoğan, görüşme sırasında da kararlı tutumunu sürdürmüş.
Yeni partinin ismi ve amblemi
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partilerinin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Ahmet Davutoğlu hafta sonu kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Abant’ta kamp yaptı. Partinin kuruluş dilekçesinin aralık ayının üçüncü haftasında İçişleri Bakanlığı’na verilmesi düşünülüyor.
Ali Babacan ise 24 başlıkta 24 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı. Bu hafta sonu itibarıyla bu grupların çalışmaları tamamlanacak. Partinin isim ve logo çalışmasını ise ayrı bir grup yürütüyor. Babacan, “Hedefimiz 2019 sonunda partimizi kurmak” demişti. Bir ihtimal 2020 yılının ocak ayına da kalabilir.
Ali Babacan’ın açıklamalarının Ahmet Davutoğlu’nu üzdüğünü yazmıştım. Ama buna rağmen Davutoğlu, Babacan’la görüşme düşüncesini koruyormuş.
Davutoğlu’nun partisinin isminin ve ambleminin bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor.
Peki Davutoğlu partisinin ismi ne olacak?
Dedim ya, pazar günü netleşmesi bekleniyor. Ama ağırlık kazanan isimler var. Üç isim üzerinde duruluyor:
1- Bir Parti
2- Birlik ve Reform Partisi
3- Bizim Parti
Amblem olarak çınar yaprağı düşünülüyor.
Amblemin tek bir çınar ağacı, tek bir dal ve tek bir çınar yaprağından oluşacağı söyleniyor.
Tabii pazar gününe kadar daha güzel öneriler gelirse, bakarsınız başka bir isim ve amblem çıkmış. Ama şimdilik üzerinde durulan isim ve amblemler bunlar. Bu arada, partinin program ve tüzüğü de hazırlanmış.
Parti henüz kurulmadı ama hangi ittifakın içinde yer alacağı konusunda bir tartışma yürüyor.
Banko millet ittifakı derseniz, yanılırsınız. “Cumhur ve millet ittifaklarının içinde yer almayalım. İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle üçüncü bir ittifak oluşturalım” görüşünü savunanlar var.
CHP’NİN ANKETİNDEN NE ÇIKTI?
CHP belediye başkanlarıyla ilgili memnuniyet anketi yaptırıyor. Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G şirketi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında 1872 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin ilk bölümü tamamlandı. Anketle ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’la konuştum. “Belediyelerimize seçim döneminde birçok ithamlarda bulunuldu. ‘HDP’lileri, PKK’lıları getirecekler’, ‘Çalışanları işten atacaklar’ denildi. Ama bunların doğru olmadığı ortaya çıktı” dedi.
Memnuniyet anketinin ilk sonuçlarına gelince...
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerini yüzde 54.21’le kazanmıştı. İmamoğlu aynı oranı koruyor. İmamoğlu için yurtdışında anket yapılsa herhalde daha yüksek çıkar.
Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın grafiği yükseliyor. Mansur Yavaş seçimleri yüzde 50.93’le kazanmıştı. CHP’nin yaptırdığı ankette ise Mansur Yavaş yüzde 63.06’yla CHP’li belediyeler arasında ilk sırada yer alıyor. Yavaş’ın polemiğe girmeyen tavrı ve Ankara’nın sorunlarına odaklanması nedeniyle halktaki karşılığı artıyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yükseliş içinde olan belediye başkanlarından. Seçimleri yüzde 53.63 oranıyla kazanan Zeydan Karalar, yüzde 60’la ikinci sırada çıkıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 58.71 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilmişti. Tunç Soyer yükseliş ya da iniş içerisinde değil, oranını koruyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen her seçimde oy oranını yükselten başkanlardan. Eskişehirliler, yüzde 52.3’le beşinci kez seçilen Büyükerşen’e desteklerini sürdürüyorlar. Büyükerşen’le ilgili memnuniyet oranı birkaç puan yükselişle yüzde 56 oranında.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimleri yüzde 45.09 oy oranıyla kazanmıştı. Vahap Seçer de oy oranını birkaç puan arttıran isimlerden. Mersinlilerin yüzde 48’i Vahap Seçer’den memnun.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şehriyle uyum içinde olan belediye başkanlarından. Belediye başkanlığını yüzde 50.62 oy oranı ile kazanan Böcek, aynı oranı koruyor.
PATRON CUMHURBAŞKANI’YLA YÜZ YÜZE DE GÖRÜŞMÜŞ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın vetosu doğrultusunda termik santrallara filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen 50. madde, dün iktidar ve muhalefetin oybirliğiyle plan ve bütçe komisyonunda torba yasadan çıkarıldı. Bugün Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerden sonra madde yasa metninden de çıkarılacak. Plan ve bütçe komisyonundaki görüşmelerde ilginç tablolar yaşandı. Termik santrallara 2.5 yıllık süre tanıyan teklifin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri, bu kez maddenin yasa metninden çıkarılmasını savunmak zorunda kaldılar. AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosunu “sistemin denge ve denetleme mekanizmasının çalışması” olarak yorumladılar. CHP’liler ise konuşmalarında bu çelişkiye dikkat çektiler. Tartışmaların sonunda oybirliği ile yanlış düzeltilmiş oldu. Bu arada Afşin Elbistan Termik Santralı’nı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konuşmayı paylaşmıştım. Tahir Çelik, TANAP’ın açılışı nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme fırsatı bulmuş. Erdoğan, görüşme sırasında da kararlı tutumunu sürdürmüş.