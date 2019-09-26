Yeni ittifaklar mı kuruluyor?

HER şey 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı.
Bir tokalaşma üzerinden ittifak senaryoları yazılmasını doğru bulmam. Ayrıca Akşener de ne konuşulduğunu açıkladı. Ama iki liderin sıcak bir şekilde tokalaşmasından aralarındaki buzların eridiği sonucu çıktı.
Bir süredir İYİ Parti cephesinden farklı sinyaller gelmeye başladı. İlk işareti İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu vermişti. Ardından Meral Akşener’in “CHP ile HDP arasında bir ilişki var mıdır ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda bir konuşmamız olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bize ‘HDP artı Saadet gitmek istiyoruz’ der, biz o zaman fikrimizi ‘Hayır’ olarak söyleriz. Çünkü HDP’nin PKK ile olan iletişimi bizim hoş karşılayacağımız bir şey değildir” sözleri geldi.
Bu durumda CHP ile İYİ Parti arasına HDP girdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki “Millet ittifakı çatırdıyor” ya da “İYİ Parti, AK Parti’ye göz kırptı” şeklinde değerlendirmeler yapabilir miyiz? Bu aşamada çok ileri bir yorum olur. Ama HDP ile CHP arasındaki ilişkiden dolayı İYİ Parti’de bir rahatsızlık yaşandığı belli. Eğer bir gün millet ittifakı yıkılırsa, bunun HDP ile CHP arasındaki ilişkiden dolayı olacağını söyleyebilirim. Çünkü İYİ Parti, HDP’yi “kırmızı çizgi” olarak görüyor.
KILIÇDAROĞLU DİKKATLİ
İYİ Parti cephesindeki gelişmeler
Kılıçdaroğlu tarafından da dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Akşener’in açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Akşener’in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması lazım” demekle yetindi. Ancak ittifak konusundaki değerlendirmeleri ile CHP-HDP ilişkisine değinmedi. Belli ki araya bir soğukluk girmesini istemiyor.
Başkanlık sisteminde ‘yüzde 50 artı bir’ sistemi partileri ittifaklar kurmaya zorlamıştı. 2023 seçimlerine giderken iktidar ve muhalefet bir yandan mevcut ittifakları korumaya çalışıyorlar. AK Parti’den ayrılanların yeni parti kuracak olmaları ise 2023 seçimlerini hayati bir soruna dönüştürdü. Erdoğan ya cumhur ittifakına yeni ortaklar bulacak ya da eskiden olduğu gibi AK Parti’yi tek başına yüzde 50 oy alabilen bir parti konumuna yükseltecek. Yoksa Cumhurbaşkanlığı seçiminde işi zor.
Akşener ile Erdoğan’ın tokalaşmasına büyük anlamlar yüklenmesinin altında da bu hesap yatıyor. AK Parti, İYİ Parti’yi yanına çekmek suretiyle siyasi denklemi değiştirebilir mi? Dün Anadolu Yayıncılar Derneği’nde bir araya geldiğimiz AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a İYİ Parti ile ittifak meselesini sorduk. Yeni dönemde İYİ Parti dahil tüm sağ partilerle görüşülmesi gerektiğini söyledi. Ama “İYİ Parti ile ittifak kuracağız” şeklinde bir söz sarf etmedi. Tabii bunu sadece AK Parti’nin istemesi yetmez. Bahçeli ne diyecek?
İYİ PARTİ İLE CHP’NİN ARASINA HDP GİRDİ
Bu gelişmeler üzerine İYİ Parti cephesine baktım.
“HDP bizim kırmızı çizgimiz. CHP, HDP ile işbirliği yapıyoruz dedi mi bizim için millet ittifakı bitmiştir. HDP ile bir araya gelmemiz söz konusu değil” yanıtını aldım. Ben Kılıçdaroğlu’nun “HDP ile işbirliği yapıyoruz” diyeceğini sanmıyorum. HDP yine görünmez ortak olacak. Buna rağmen yine de İYİ Parti ile AK Parti arasında bir işbirliği olabilir mi sorusuna cevap aradım. İklimin biraz değiştiğini fark ettim. İYİ Parti’de AK Parti’ye karşı bir yumuşama dikkatimi çekti.
İYİ Parti yöneticilerinden gelen “Biz CHP ile seçimler için millet ittifakı yaptık. Seçim bitti, ittifak da bitti. Fiilen biten millet ittifakı devam ediyor şeklindeki bir anlayışı yanlış bulmuyoruz” değerlendirmesini AK Parti’ye kapıyı aralama olarak gördüm.
HÜKÜMETE GİRMEK Mİ?
Meral Akşener, AK Parti’nin parlamenter sisteme dönmek üzere bir Anayasa değişikliği gündeme getirmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Ama benim konuştuklarım onun bir adım ötesiydi. Aktarıyorum: “Erdoğan erken seçime gitmemek ve 2023’e kadar ülkeyi yönetmek için yeni bir hükümet yapısı oluşturur, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz.”
Böyle bir ortam var mı? Görünürde yok. Ayrıca Erdoğan’ın istemesi yetmez, İYİ Parti konusunda Bahçeli’nin de “Evet” demesi gerekir. Ama burası Türkiye...
Bu aşamada AK Parti’nin İYİ Parti’yle direkt bir teması yok. Akşener’e bazı mesajların geldiği söyleniyor. Ama bunların Erdoğan’a ait olup olmadığı tartışmalı. Kişisel fikrim ise o mesajların Erdoğan’a ait olmadığı yönünde.
Ama hissedilen bir şey var. O da psikolojik duvarlar aşılmış, iki parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış.
Yeni ittifaklar mı kuruluyor?
HER şey 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı.
Bir tokalaşma üzerinden ittifak senaryoları yazılmasını doğru bulmam. Ayrıca Akşener de ne konuşulduğunu açıkladı. Ama iki liderin sıcak bir şekilde tokalaşmasından aralarındaki buzların eridiği sonucu çıktı.
Bir süredir İYİ Parti cephesinden farklı sinyaller gelmeye başladı. İlk işareti İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu vermişti. Ardından Meral Akşener’in “CHP ile HDP arasında bir ilişki var mıdır ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda bir konuşmamız olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bize ‘HDP artı Saadet gitmek istiyoruz’ der, biz o zaman fikrimizi ‘Hayır’ olarak söyleriz. Çünkü HDP’nin PKK ile olan iletişimi bizim hoş karşılayacağımız bir şey değildir” sözleri geldi.
Bu durumda CHP ile İYİ Parti arasına HDP girdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki “Millet ittifakı çatırdıyor” ya da “İYİ Parti, AK Parti’ye göz kırptı” şeklinde değerlendirmeler yapabilir miyiz? Bu aşamada çok ileri bir yorum olur. Ama HDP ile CHP arasındaki ilişkiden dolayı İYİ Parti’de bir rahatsızlık yaşandığı belli. Eğer bir gün millet ittifakı yıkılırsa, bunun HDP ile CHP arasındaki ilişkiden dolayı olacağını söyleyebilirim. Çünkü İYİ Parti, HDP’yi “kırmızı çizgi” olarak görüyor.
KILIÇDAROĞLU DİKKATLİ
İYİ Parti cephesindeki gelişmeler
Kılıçdaroğlu tarafından da dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Akşener’in açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Akşener’in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması lazım” demekle yetindi. Ancak ittifak konusundaki değerlendirmeleri ile CHP-HDP ilişkisine değinmedi. Belli ki araya bir soğukluk girmesini istemiyor.
Başkanlık sisteminde ‘yüzde 50 artı bir’ sistemi partileri ittifaklar kurmaya zorlamıştı. 2023 seçimlerine giderken iktidar ve muhalefet bir yandan mevcut ittifakları korumaya çalışıyorlar. AK Parti’den ayrılanların yeni parti kuracak olmaları ise 2023 seçimlerini hayati bir soruna dönüştürdü. Erdoğan ya cumhur ittifakına yeni ortaklar bulacak ya da eskiden olduğu gibi AK Parti’yi tek başına yüzde 50 oy alabilen bir parti konumuna yükseltecek. Yoksa Cumhurbaşkanlığı seçiminde işi zor.
Akşener ile Erdoğan’ın tokalaşmasına büyük anlamlar yüklenmesinin altında da bu hesap yatıyor. AK Parti, İYİ Parti’yi yanına çekmek suretiyle siyasi denklemi değiştirebilir mi? Dün Anadolu Yayıncılar Derneği’nde bir araya geldiğimiz AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a İYİ Parti ile ittifak meselesini sorduk. Yeni dönemde İYİ Parti dahil tüm sağ partilerle görüşülmesi gerektiğini söyledi. Ama “İYİ Parti ile ittifak kuracağız” şeklinde bir söz sarf etmedi. Tabii bunu sadece AK Parti’nin istemesi yetmez. Bahçeli ne diyecek?
İYİ PARTİ İLE CHP’NİN ARASINA HDP GİRDİ
Bu gelişmeler üzerine İYİ Parti cephesine baktım.
“HDP bizim kırmızı çizgimiz. CHP, HDP ile işbirliği yapıyoruz dedi mi bizim için millet ittifakı bitmiştir. HDP ile bir araya gelmemiz söz konusu değil” yanıtını aldım. Ben Kılıçdaroğlu’nun “HDP ile işbirliği yapıyoruz” diyeceğini sanmıyorum. HDP yine görünmez ortak olacak. Buna rağmen yine de İYİ Parti ile AK Parti arasında bir işbirliği olabilir mi sorusuna cevap aradım. İklimin biraz değiştiğini fark ettim. İYİ Parti’de AK Parti’ye karşı bir yumuşama dikkatimi çekti.
İYİ Parti yöneticilerinden gelen “Biz CHP ile seçimler için millet ittifakı yaptık. Seçim bitti, ittifak da bitti. Fiilen biten millet ittifakı devam ediyor şeklindeki bir anlayışı yanlış bulmuyoruz” değerlendirmesini AK Parti’ye kapıyı aralama olarak gördüm.
HÜKÜMETE GİRMEK Mİ?
Meral Akşener, AK Parti’nin parlamenter sisteme dönmek üzere bir Anayasa değişikliği gündeme getirmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Ama benim konuştuklarım onun bir adım ötesiydi. Aktarıyorum: “Erdoğan erken seçime gitmemek ve 2023’e kadar ülkeyi yönetmek için yeni bir hükümet yapısı oluşturur, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz.”
Böyle bir ortam var mı? Görünürde yok. Ayrıca Erdoğan’ın istemesi yetmez, İYİ Parti konusunda Bahçeli’nin de “Evet” demesi gerekir. Ama burası Türkiye...
Bu aşamada AK Parti’nin İYİ Parti’yle direkt bir teması yok. Akşener’e bazı mesajların geldiği söyleniyor. Ama bunların Erdoğan’a ait olup olmadığı tartışmalı. Kişisel fikrim ise o mesajların Erdoğan’a ait olmadığı yönünde.
Ama hissedilen bir şey var. O da psikolojik duvarlar aşılmış, iki parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış.