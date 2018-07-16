Yeni bakanlardan beklentiler

23 Nisan 1920 günü Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı kılındı, namazdan sonra Sancak-ı Şerif açıldı, getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde Meclis’in önüne gelindi. Kurbanlar kesilip, dua edildikten sonra en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in irat ettiği nutukla 1. Meclis açıldı.
Bu tarihten 98 yıl sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyeleri Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı kıldıktan sonra İkinci Meclis’te toplandılar.
Toplantı İkinci Meclis’te yapıldı ama Birinci Meclis’in ruhu hâkimdi.
Türkiye 24 Haziran’la birlikte sadece yeni bir döneme değil, yeni bir sisteme geçiş yaptı. Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olan Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması gerçekleştirildi. Hem de 15 Temmuz’un yıldönümünde. Zaten en çok da 15 Temmuz’a yakışırdı. 15 Temmuz’da bu millet sadece bir darbeyi durdurmadı, devletini kurtardı.
Yeni dönem dedim.
Meclis Başkanlığı seçimi sırasında Meclis’te AK Parti grubundaydım. Bu tür önemli oturumlarda bakanların biri gelir diğeri giderdi. İlk kez Meclis’te bakanlar yoktu. Çünkü yeni dönemde bakanlar, milletvekili olmadığı için Meclis’te olmalarının bir anlamı yoktu. Fakat yıllardır parlamento muhabirliği yaptığım için şaşırdım. Bakansız, hükümetsiz Meclis mi olurmuş diye düşündüğüm anlar oldu. Kendimi yeni sisteme adapte etmeye çalıştım. Haftaya bakan olarak başlayıp, görevlerini yeni isimlere devreden eski kabine üyeleri de tuhaf duygular içindeydi. Bakanlığı devretmişler ama yeni bakanlar hükümet sıralarında oturmuyordu. Özal, cumhurbaşkanı seçildiğinde muhalefetin tepkisini sorunca, ”Alışırlar, alışırlar” demişti. Yeni sisteme de alışacağız ama biraz zaman alacak gibi.
KOLLARI SIVADILAR
Tabii bu işin siyasi yönü. Bir de icraat tarafı var. Yeni bakanlarla konuşuyorum. Başarılı olmak için büyük bir azimle çalışmaya başladılar. Şuna buna takılmadan kafalarındaki projeyi hayata geçirme konusunda büyük bir kararlılık içinde olduklarını görüyorum. Bakanlıkların adam öğütme makinası olduğunun farkındalar ve hiç de öyle öğütülüp gitmeye niyetleri yok. Genç yaşta kendilerine sunulan fırsatın bilinciyle, “Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz” ilkesiyle hareket ediyorlar.
Yeni bir dönem başlıyor. Erdoğan’ın liderliğinde genç bakanlar fırtına gibi esecek gibi görünüyor. Hemen kolları sıvayıp işe başladılar. Türkiye’nin de buna ihtiyacı var.
Aman bir yerlere yazın. Bu genç bakanların arasından yıldız isimler çıkacak.
Bu arada AK Parti’de bakan ve parti yöneticisi olarak büyük hizmetleri olan isimlerin değerlendirileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç bakanlarla yeni bir başlangıç yaptı. Bir anlamda 16 yılın sonunda AK Parti’ye gençlik aşısı yapıp taze kan taşıdı. Ancak tecrübeli isimler de Meclis’teki komisyon başkanlıklarında ve kurullarda değerlendirilecek. Eski bakanların bir kısmı ise 18 Ağustos’ta yapılacak olan kongrede parti yönetimine taşınacak.
TERÖRLE MÜCADELE YASASI
Yeni döneme, OHAL kaldırılarak olumlu bir başlangıç yapılacak. FETÖ ve PKK tehlikesi sürdüğü, Suriye ve Irak’taki operasyonlar devam ettiği için yasal boşluk oluşmaması amaçlanıyor. O nedenle 30 maddelik bir Terörle Mücadele Paketi geliyor. OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz. Fransa da OHAL’i kaldırırken benzer düzenlemeler yapmıştı. Normalleşme sağlanınca, yeni düzenleme olacak mı orasını bilemiyorum. Ama kısmi OHAL ilanı, geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme, şehirlerdeki gösteri ve yürüyüşleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, gözaltı ve tutukluluk sürelerini uzatma gibi hükümler geliyor. 30 maddeden oluşacak teklifin çarşamba günü Meclis’e sunulması, önümüzdeki hafta ise yasalaşması bekleniyor.
Yeni bakanlardan beklentiler
23 Nisan 1920 günü Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı kılındı, namazdan sonra Sancak-ı Şerif açıldı, getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde Meclis’in önüne gelindi. Kurbanlar kesilip, dua edildikten sonra en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in irat ettiği nutukla 1. Meclis açıldı.
Bu tarihten 98 yıl sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyeleri Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı kıldıktan sonra İkinci Meclis’te toplandılar.
Toplantı İkinci Meclis’te yapıldı ama Birinci Meclis’in ruhu hâkimdi.
Türkiye 24 Haziran’la birlikte sadece yeni bir döneme değil, yeni bir sisteme geçiş yaptı. Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olan Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması gerçekleştirildi. Hem de 15 Temmuz’un yıldönümünde. Zaten en çok da 15 Temmuz’a yakışırdı. 15 Temmuz’da bu millet sadece bir darbeyi durdurmadı, devletini kurtardı.
Yeni dönem dedim.
Meclis Başkanlığı seçimi sırasında Meclis’te AK Parti grubundaydım. Bu tür önemli oturumlarda bakanların biri gelir diğeri giderdi. İlk kez Meclis’te bakanlar yoktu. Çünkü yeni dönemde bakanlar, milletvekili olmadığı için Meclis’te olmalarının bir anlamı yoktu. Fakat yıllardır parlamento muhabirliği yaptığım için şaşırdım. Bakansız, hükümetsiz Meclis mi olurmuş diye düşündüğüm anlar oldu. Kendimi yeni sisteme adapte etmeye çalıştım. Haftaya bakan olarak başlayıp, görevlerini yeni isimlere devreden eski kabine üyeleri de tuhaf duygular içindeydi. Bakanlığı devretmişler ama yeni bakanlar hükümet sıralarında oturmuyordu. Özal, cumhurbaşkanı seçildiğinde muhalefetin tepkisini sorunca, ”Alışırlar, alışırlar” demişti. Yeni sisteme de alışacağız ama biraz zaman alacak gibi.
KOLLARI SIVADILAR
Tabii bu işin siyasi yönü. Bir de icraat tarafı var. Yeni bakanlarla konuşuyorum. Başarılı olmak için büyük bir azimle çalışmaya başladılar. Şuna buna takılmadan kafalarındaki projeyi hayata geçirme konusunda büyük bir kararlılık içinde olduklarını görüyorum. Bakanlıkların adam öğütme makinası olduğunun farkındalar ve hiç de öyle öğütülüp gitmeye niyetleri yok. Genç yaşta kendilerine sunulan fırsatın bilinciyle, “Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz” ilkesiyle hareket ediyorlar.
Yeni bir dönem başlıyor. Erdoğan’ın liderliğinde genç bakanlar fırtına gibi esecek gibi görünüyor. Hemen kolları sıvayıp işe başladılar. Türkiye’nin de buna ihtiyacı var.
Aman bir yerlere yazın. Bu genç bakanların arasından yıldız isimler çıkacak.
Bu arada AK Parti’de bakan ve parti yöneticisi olarak büyük hizmetleri olan isimlerin değerlendirileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç bakanlarla yeni bir başlangıç yaptı. Bir anlamda 16 yılın sonunda AK Parti’ye gençlik aşısı yapıp taze kan taşıdı. Ancak tecrübeli isimler de Meclis’teki komisyon başkanlıklarında ve kurullarda değerlendirilecek. Eski bakanların bir kısmı ise 18 Ağustos’ta yapılacak olan kongrede parti yönetimine taşınacak.
TERÖRLE MÜCADELE YASASI
Yeni döneme, OHAL kaldırılarak olumlu bir başlangıç yapılacak. FETÖ ve PKK tehlikesi sürdüğü, Suriye ve Irak’taki operasyonlar devam ettiği için yasal boşluk oluşmaması amaçlanıyor. O nedenle 30 maddelik bir Terörle Mücadele Paketi geliyor. OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz. Fransa da OHAL’i kaldırırken benzer düzenlemeler yapmıştı. Normalleşme sağlanınca, yeni düzenleme olacak mı orasını bilemiyorum. Ama kısmi OHAL ilanı, geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme, şehirlerdeki gösteri ve yürüyüşleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, gözaltı ve tutukluluk sürelerini uzatma gibi hükümler geliyor. 30 maddeden oluşacak teklifin çarşamba günü Meclis’e sunulması, önümüzdeki hafta ise yasalaşması bekleniyor.