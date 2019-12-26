Yavaş: 25 milyon lirayı veriyorum dese de olmaz

ESKİ CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki “TOGO kuleleri” tartışmasına ilişkin gelişmeleri paylaştığım “AK Parti izleyecekmiş” başlıklı yazımı “Sinan Aygün’ün 25 milyonu versem bunlar olur muydu?” sorusuyla bitirmiştim. Bu soru üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aradı. Yavaş’a Sinan Aygün’ün iddialarına ilişkin akla gelen ne varsa sordum.
- Sinan Aygün 25 milyonu verse bu iş olacak mıydı?
Mansur Yavaş: 80 dosya var böyle. Elde edilen rant en az 30 milyar ama taahhüt ettikleri toplam 300 milyon bile yok. Adaletli olunacaksa, plan notları iptal edildiği için isterse bunu yapmazlar artık. Bu “Kanuni” diyor. İyi ama bunun karşılığı bir rantla almışlar, bunun belediyeye ödenmesi lazım. Burada da yetki belediye meclisinin. Yani ne belediye meclis üyelerinin, ne de benim böyle bir yetkim yok tek başına. Onun için 25 milyonu veriyorum dese de o anda yapılacak bir şey yok. Bu belediye meclisine gelip oradaki grup başkanlarının çözeceği bir konudur.
- İnşaat mühürlendikten sonra mahkeme kararıyla bir şey yapılamaz mı?
Yavaş: Şu anda biz yazıyı yazdık. Biz istinafa gitmeyince bir buçuk emsal kesinleşti. Mühürlendikten sonra mahkeme kararıyla bir şey yapılamaz mı? Bir buçuk emsale göre kazanılmış hakkı varsa, bize bir proje sunacak. “Bana yeniden ruhsat verin” diyecek. Bizden mahkeme kararı saklandığı için, nisan ayında mahkemenin kararı verdiği tarihteki inşaat seviyesine göre istem yapmayı düşünüyoruz.
- O zaman nisan ayında inşaat hangi seviyedeyse ona göre mi olacak?
Yavaş: Yüzde 30 seviyesinde. Ona göre olacak. Bunlar biliyorsun Çevre Bakanlığı’nın sitesinden alınan resmi bilgiler. Adaletli olacağız. Adamla bizim düşmanlığımız yok.
2014’TE FETÖ’CÜLER Mİ İKNA ETTİ?
- Sayın Sinan Aygün’ün, 2014’te Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığına sizi FETÖ’cülerin ikna ettiği iddiası var.
Yavaş: Onunla ilgili dava açtım. Benimle irtibat kurabilen ne kadar telefon varsa versin. Benim adaylığım şöyle oldu: Cumhuriyet Halk Partisi, benim adaylığım konusunda birkaç tane anket yaptı, buna rağmen ben o tarihte kabul etmemiştim. Demokrat Parti’yle gittim anlaştım, aday olacağım, birdenbire bir tweet attı Melih Gökçek. Dedi ki: “İstanbul’daki baronlar benim oyumu bölmek için geçen seçim çok oy alan birisini küçük bir partiden aday olması için ikna etmeye çalışıyor.” Bir de pislik attı, çok paralar dönüyor ortalıkta diye ve ertesi gün gitti Demokrat Parti’nin satmak üzere olduğu ve seçimde bana finans olarak kullanılacak araziyi yeşil alan ilan etti. Bunun üzerine biz gittik CHP’ye aday olduk, bunun dersini verelim diye.
- Firari FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın sizi ikna ettiğini iddia ediyor.
Yavaş: Ayhan Atalay’ı tanımam ki beni ikna etsin. Ayhan Atalay Yelken Kule’yi yapıyordu. Ayhan Atalay denen şahsın binasında, kulesinde hep Gökçek’in resimleri vardı.
- ‘Mansur Yavaş avukatlık yaptığı binayı Ayhan Atalay’dan kiraladı’ deniliyor.
Yavaş: Ayhan Atalay’ın ilk yaptığı bina benim avukatlık yaptığım bina. Ama buranın dış alüminyumlarını yapan Kocamanlar İnşaat’a yaptığı iş karşılığı verilmiş daireyi tuttum. Ben Kocamanlar İnşaat’tan tuttum.
PARSEL PARSEL SAVCILIĞA GİDİYOR
MANSUR Yavaş’la yaptığınız bir konuşmanın Melih Gökçek’e çıkmama ihtimali yok gibi. Yavaş, FETÖ firarisi Ayhan Atalay dahil FETÖ’cülere inşaat ruhsatlarının Gökçek zamanında verildiğini iddia etti.
Ben sormadan önce Mansur Yavaş’ın değindiği Gökçek’le ilgili iddialarını aktaracağım: “2014 seçimlerinde, hatırlarsanız 17-25 Aralık’tan sonra, seçime iki gün kala FETÖ’cülere yalvardı, o cümleler hâlâ internette var. ‘Siz Mansur Yavaş’a nasıl oy verirsiniz, nasıl CHP’ye oy verirsiniz?’ dedi. 17-25 Aralık milatsa, bu adamın alınması lazım. FETÖ’ye finansın kralını bu sağladı. Hepsini çıkarttırıyoruz. 150 tane dosya var. Mesela Ayhan Atalay’a ben mi verdim ruhsatı? Başkent Gaz’ın olduğu yer Sinan Aygün’ün ortağı FETÖ firarisi Ömer Akgül’e verilmiş. 17-25 Aralık’tan sonra, hatta 15 Temmuz’dan sonra satılmış, parası yurtdışına gitmiş.”
- Bunların ruhsatlarını çıkarttırıyor musunuz?
Yavaş: Çıkarttırıyorum. Bunların hepsi teftişte. Şu an hepsi savcılığa gidecek. Bugün açıklayacağım olay, sen kalkıyorsun, Pursaklar’da imara açılamaz alanı TOKİ’ye devrettiriyorsun, oradan Önder Aytaç, Emre Uslu alıyorlar. Bunların hepsi FETÖ firarisi.
- Bu dosyaları yargıya mı vereceksiniz?
Yavaş: Çıkarıp yargıya teslim edeceğim. Savcılık kendisi harekete geçsin diyorduk ama bu kadar iftiradan sonra başka çaremiz yok. Yargı gereğini yapsın.
Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasında “Parsel parsel FETÖ’ye verdin” kavgası yaşanmıştı. Mansur Yavaş’ın açıklamaları ile bu iddialar parsel parsel yargıya taşınacak gibi görünüyor.
GÖKÇEK’İN YANITI
-“Yavaş’ın iddialarını Gökçek’e sordum. Yanıtı şu oldu:
“Sevgili Abdulkadir Selvi,
Öncelikle Mansur Yavaş’ı düştüğü kuyudan çıkarmak için gösterdiğiniz gayretten dolayı sizi kutluyorum. Aslınıza dönüyorsunuz. Mansur Yavaş hakkında irtikap suçlaması yapan CHP’li Sinan Aygün, irtikap suçunu işlediği iddia edilen kişi CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
Araya giren, olayı en ince detayına kadar bilip kılını kıpırdatmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bataklığa düşen de CHP’li.
CHP’nin pisliğinden bana ne... Kendi pisliklerinden kurtulmak için konu değiştirip beni işin içine sokmak isteyenlere alet olmam.”
GÖKÇEK’E YANIT VERMEYE DEĞMEZ
- TOGO kulelerine ruhsat verildiği tarihte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın firari FETÖ’cüler Ayhan Atalay ve Ömer Akgül’e ruhsat vermekle suçladığı kişi Melih Gökçek.
Mansur Yavaş’ın FETÖ’cülere verilen ruhsatlarla ilgili yargıya intikal ettireceğini açıkladığı 150 dosyayla ilgili suçladığı kişi Melih Gökçek.
Ben de bu durumda meslek ahlakımın gereği bu soruları Gökçek’e yönelttim. Gökçek ise yandaki yanıtı gönderdi. Ben kendime yakışanı yaptım, Gökçek de kendine yakışanı yapmış. Gerisi cevap vermeye bile değmez.
Yavaş: 25 milyon lirayı veriyorum dese de olmaz
ESKİ CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki “TOGO kuleleri” tartışmasına ilişkin gelişmeleri paylaştığım “AK Parti izleyecekmiş” başlıklı yazımı “Sinan Aygün’ün 25 milyonu versem bunlar olur muydu?” sorusuyla bitirmiştim. Bu soru üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aradı. Yavaş’a Sinan Aygün’ün iddialarına ilişkin akla gelen ne varsa sordum.
- Sinan Aygün 25 milyonu verse bu iş olacak mıydı?
Mansur Yavaş: 80 dosya var böyle. Elde edilen rant en az 30 milyar ama taahhüt ettikleri toplam 300 milyon bile yok. Adaletli olunacaksa, plan notları iptal edildiği için isterse bunu yapmazlar artık. Bu “Kanuni” diyor. İyi ama bunun karşılığı bir rantla almışlar, bunun belediyeye ödenmesi lazım. Burada da yetki belediye meclisinin. Yani ne belediye meclis üyelerinin, ne de benim böyle bir yetkim yok tek başına. Onun için 25 milyonu veriyorum dese de o anda yapılacak bir şey yok. Bu belediye meclisine gelip oradaki grup başkanlarının çözeceği bir konudur.
- İnşaat mühürlendikten sonra mahkeme kararıyla bir şey yapılamaz mı?
Yavaş: Şu anda biz yazıyı yazdık. Biz istinafa gitmeyince bir buçuk emsal kesinleşti. Mühürlendikten sonra mahkeme kararıyla bir şey yapılamaz mı? Bir buçuk emsale göre kazanılmış hakkı varsa, bize bir proje sunacak. “Bana yeniden ruhsat verin” diyecek. Bizden mahkeme kararı saklandığı için, nisan ayında mahkemenin kararı verdiği tarihteki inşaat seviyesine göre istem yapmayı düşünüyoruz.
- O zaman nisan ayında inşaat hangi seviyedeyse ona göre mi olacak?
Yavaş: Yüzde 30 seviyesinde. Ona göre olacak. Bunlar biliyorsun Çevre Bakanlığı’nın sitesinden alınan resmi bilgiler. Adaletli olacağız. Adamla bizim düşmanlığımız yok.
2014’TE FETÖ’CÜLER Mİ İKNA ETTİ?
- Sayın Sinan Aygün’ün, 2014’te Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığına sizi FETÖ’cülerin ikna ettiği iddiası var.
Yavaş: Onunla ilgili dava açtım. Benimle irtibat kurabilen ne kadar telefon varsa versin. Benim adaylığım şöyle oldu: Cumhuriyet Halk Partisi, benim adaylığım konusunda birkaç tane anket yaptı, buna rağmen ben o tarihte kabul etmemiştim. Demokrat Parti’yle gittim anlaştım, aday olacağım, birdenbire bir tweet attı Melih Gökçek. Dedi ki: “İstanbul’daki baronlar benim oyumu bölmek için geçen seçim çok oy alan birisini küçük bir partiden aday olması için ikna etmeye çalışıyor.” Bir de pislik attı, çok paralar dönüyor ortalıkta diye ve ertesi gün gitti Demokrat Parti’nin satmak üzere olduğu ve seçimde bana finans olarak kullanılacak araziyi yeşil alan ilan etti. Bunun üzerine biz gittik CHP’ye aday olduk, bunun dersini verelim diye.
- Firari FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın sizi ikna ettiğini iddia ediyor.
Yavaş: Ayhan Atalay’ı tanımam ki beni ikna etsin. Ayhan Atalay Yelken Kule’yi yapıyordu. Ayhan Atalay denen şahsın binasında, kulesinde hep Gökçek’in resimleri vardı.
- ‘Mansur Yavaş avukatlık yaptığı binayı Ayhan Atalay’dan kiraladı’ deniliyor.
Yavaş: Ayhan Atalay’ın ilk yaptığı bina benim avukatlık yaptığım bina. Ama buranın dış alüminyumlarını yapan Kocamanlar İnşaat’a yaptığı iş karşılığı verilmiş daireyi tuttum. Ben Kocamanlar İnşaat’tan tuttum.
PARSEL PARSEL SAVCILIĞA GİDİYOR
MANSUR Yavaş’la yaptığınız bir konuşmanın Melih Gökçek’e çıkmama ihtimali yok gibi. Yavaş, FETÖ firarisi Ayhan Atalay dahil FETÖ’cülere inşaat ruhsatlarının Gökçek zamanında verildiğini iddia etti.
Ben sormadan önce Mansur Yavaş’ın değindiği Gökçek’le ilgili iddialarını aktaracağım: “2014 seçimlerinde, hatırlarsanız 17-25 Aralık’tan sonra, seçime iki gün kala FETÖ’cülere yalvardı, o cümleler hâlâ internette var. ‘Siz Mansur Yavaş’a nasıl oy verirsiniz, nasıl CHP’ye oy verirsiniz?’ dedi. 17-25 Aralık milatsa, bu adamın alınması lazım. FETÖ’ye finansın kralını bu sağladı. Hepsini çıkarttırıyoruz. 150 tane dosya var. Mesela Ayhan Atalay’a ben mi verdim ruhsatı? Başkent Gaz’ın olduğu yer Sinan Aygün’ün ortağı FETÖ firarisi Ömer Akgül’e verilmiş. 17-25 Aralık’tan sonra, hatta 15 Temmuz’dan sonra satılmış, parası yurtdışına gitmiş.”
- Bunların ruhsatlarını çıkarttırıyor musunuz?
Yavaş: Çıkarttırıyorum. Bunların hepsi teftişte. Şu an hepsi savcılığa gidecek. Bugün açıklayacağım olay, sen kalkıyorsun, Pursaklar’da imara açılamaz alanı TOKİ’ye devrettiriyorsun, oradan Önder Aytaç, Emre Uslu alıyorlar. Bunların hepsi FETÖ firarisi.
- Bu dosyaları yargıya mı vereceksiniz?
Yavaş: Çıkarıp yargıya teslim edeceğim. Savcılık kendisi harekete geçsin diyorduk ama bu kadar iftiradan sonra başka çaremiz yok. Yargı gereğini yapsın.
Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasında “Parsel parsel FETÖ’ye verdin” kavgası yaşanmıştı. Mansur Yavaş’ın açıklamaları ile bu iddialar parsel parsel yargıya taşınacak gibi görünüyor.
GÖKÇEK’İN YANITI
-“Yavaş’ın iddialarını Gökçek’e sordum. Yanıtı şu oldu:
“Sevgili Abdulkadir Selvi,
Öncelikle Mansur Yavaş’ı düştüğü kuyudan çıkarmak için gösterdiğiniz gayretten dolayı sizi kutluyorum. Aslınıza dönüyorsunuz. Mansur Yavaş hakkında irtikap suçlaması yapan CHP’li Sinan Aygün, irtikap suçunu işlediği iddia edilen kişi CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
Araya giren, olayı en ince detayına kadar bilip kılını kıpırdatmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bataklığa düşen de CHP’li.
CHP’nin pisliğinden bana ne... Kendi pisliklerinden kurtulmak için konu değiştirip beni işin içine sokmak isteyenlere alet olmam.”
GÖKÇEK’E YANIT VERMEYE DEĞMEZ
- TOGO kulelerine ruhsat verildiği tarihte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın firari FETÖ’cüler Ayhan Atalay ve Ömer Akgül’e ruhsat vermekle suçladığı kişi Melih Gökçek.
Mansur Yavaş’ın FETÖ’cülere verilen ruhsatlarla ilgili yargıya intikal ettireceğini açıkladığı 150 dosyayla ilgili suçladığı kişi Melih Gökçek.
Ben de bu durumda meslek ahlakımın gereği bu soruları Gökçek’e yönelttim. Gökçek ise yandaki yanıtı gönderdi. Ben kendime yakışanı yaptım, Gökçek de kendine yakışanı yapmış. Gerisi cevap vermeye bile değmez.