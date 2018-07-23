‘Tayyip’i asarlar şimdi’ diyen kimdi?

Kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen gruba yönelik operasyona şimdiye kadar değinmedim. Savunma hakkının kutsallığına inandığım için Adnan Oktar’ın polis ve yargıdaki sorgusuna ulaşmaya çalıştım.
15 Temmuz gecesi Akıncı Üs komutanının selam durduğu FETÖ’nün TSK imamlarından Kemal Batmaz da mahkemede kamera görüntüleri izletilince, kendisini inkâr etmişti. Adnan Oktar’a da sorgusu sırasında kendi ses kayıtları dinletiliyor. Oktar ne cevap verse beğenirsiniz. “O ben değilim. Böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum” diyor. Aynı taktik.
Seksi kadınlarla kendisine ait A9 kanalında canlı yayında alemler yapıp, ‘Ankara’nın bağları’ türküsü eşliğinde oyunlar oynayan Adnan Oktar’a tesettür konusu da soruluyor. Çünkü İslam’da bikinili bir dini yaşam yoktur.
Adnan Oktar, ”Tesettür bikini ile başlar” diyor.
Bu grubun bazı üyeleri önceleri tesettürlüydü. Sonra da bir açıldılar, pir açıldılar. Adnan Oktar’a, ”Tesettürü neden bikini ile başlatıyorsunuz?” diye sorulduğunda, ”Tesettür için bikini kapalılığı yeter. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bu geçiyor” diyor. Bu bölgelerin kapatılması iddiasını duymuştuk ama bikini bölgeleri ile sınırlı olduğunu Adnan Oktar iddia ediyor. Hatırlarsanız Fetullah Gülen de başörtüsü için, “Füraattır” fetvasını vermiş, kendi mensuplarının başlarını açmalarına ve içki içmelerine izin vermişti. Onun ne maksatla yapıldığını 15 Temmuz gecesi anladık.
NAMAZLARI FARKLI
Adnan Oktar’a içki meselesi de soruluyor. Çünkü grup sadece şarabı içki sayıyor. Kandilli’deki villada yapılan baskında votka, rakı ve viski şişeleri bulunmuştu.
Adnan Oktar, “Kur’an’da sadece şarapın ismi geçiyor o haramdır” diyor. Diğerleri ise helal!
Çırağan gibi lüks mekânlarda gösterişli iftarlar vermekle meşhurlar ama oruç tutmadıkları anlaşılıyor. Namazları ise farklı. Namaz farklı olur mu? İslam’da günde 5 vakit namaz var ama Adnan Oktar bunu iki vakte indirmiş. Namazlarını ise tek rekat olarak kılmışlar. Tekbir getirdikten sonra üç defa,”Allah Kerim, Allah Kerim, Allah Kerim” dedikten sonra secdeye gidip,namazı bitirmişler.
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon hiçbir yere sızmaması için büyük bir dikkatle hazırlanıp, başarı ile gerçekleştirilmiş. Bir gece önce Adnan Oktar, A9 kanalındaki canlı yayın için “İnce Saz ekibini” davet etmiş. Canlı yayın bittikten sonra, özel bir ekiple eğlence yapmayı planlıyorlarmış. Ancak yayın bitince Adnan Oktar,”Yarın akşam yapalım” diyerek saz ekibini göndermiş. Bir gün sonra “İnce Saz ekibi” beklenirken sabah kapıyı polis çalmış. Adnan Oktar operasyonu haber alır almaz kaçmaya çalışmış. Kaçış için A ve B planları yapmış. Denizden kaçma hazırlığına göre, sahil güvenlik botları deniz çıkışını tutmuş. Telaşlı bir hali varmış. Telefonla bir yerlere ulaşmaya çalışırken çıkmaz sokağa girmiş, Sarıyer’de bir gizlenme evi varmış,oraya ulaşmaya çalışmış.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bu gruba yönelik sert bir çıkışı olmuş, Adnan Oktar da ahlaksızca bir yanıt vermişti. O tarihten sonra kendilerine yönelik bir operasyon ihtimaline karşı tedbir almışlar. Kediciklere sorguda ne söyleyecekleri öğretilmiş. Cemaat değil, arkadaş grubu olduklarını ve Atatürkçü olduklarını ifade etmişler.
O GECENİN GERÇEK HİKÂYESİ
Bir de 15 Temmuz’da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz’dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz’da ise FETÖcüler gibi, kediciklerine, “Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın” talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında,” Tayyip’i asarlar şimdi” dediği hatırlatılıyor.
‘Tayyip’i asarlar şimdi’ diyen kimdi?
Kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen gruba yönelik operasyona şimdiye kadar değinmedim. Savunma hakkının kutsallığına inandığım için Adnan Oktar’ın polis ve yargıdaki sorgusuna ulaşmaya çalıştım.
15 Temmuz gecesi Akıncı Üs komutanının selam durduğu FETÖ’nün TSK imamlarından Kemal Batmaz da mahkemede kamera görüntüleri izletilince, kendisini inkâr etmişti. Adnan Oktar’a da sorgusu sırasında kendi ses kayıtları dinletiliyor. Oktar ne cevap verse beğenirsiniz. “O ben değilim. Böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum” diyor. Aynı taktik.
Seksi kadınlarla kendisine ait A9 kanalında canlı yayında alemler yapıp, ‘Ankara’nın bağları’ türküsü eşliğinde oyunlar oynayan Adnan Oktar’a tesettür konusu da soruluyor. Çünkü İslam’da bikinili bir dini yaşam yoktur.
Adnan Oktar, ”Tesettür bikini ile başlar” diyor.
Bu grubun bazı üyeleri önceleri tesettürlüydü. Sonra da bir açıldılar, pir açıldılar. Adnan Oktar’a, ”Tesettürü neden bikini ile başlatıyorsunuz?” diye sorulduğunda, ”Tesettür için bikini kapalılığı yeter. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bu geçiyor” diyor. Bu bölgelerin kapatılması iddiasını duymuştuk ama bikini bölgeleri ile sınırlı olduğunu Adnan Oktar iddia ediyor. Hatırlarsanız Fetullah Gülen de başörtüsü için, “Füraattır” fetvasını vermiş, kendi mensuplarının başlarını açmalarına ve içki içmelerine izin vermişti. Onun ne maksatla yapıldığını 15 Temmuz gecesi anladık.
NAMAZLARI FARKLI
Adnan Oktar’a içki meselesi de soruluyor. Çünkü grup sadece şarabı içki sayıyor. Kandilli’deki villada yapılan baskında votka, rakı ve viski şişeleri bulunmuştu.
Adnan Oktar, “Kur’an’da sadece şarapın ismi geçiyor o haramdır” diyor. Diğerleri ise helal!
Çırağan gibi lüks mekânlarda gösterişli iftarlar vermekle meşhurlar ama oruç tutmadıkları anlaşılıyor. Namazları ise farklı. Namaz farklı olur mu? İslam’da günde 5 vakit namaz var ama Adnan Oktar bunu iki vakte indirmiş. Namazlarını ise tek rekat olarak kılmışlar. Tekbir getirdikten sonra üç defa,”Allah Kerim, Allah Kerim, Allah Kerim” dedikten sonra secdeye gidip,namazı bitirmişler.
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon hiçbir yere sızmaması için büyük bir dikkatle hazırlanıp, başarı ile gerçekleştirilmiş. Bir gece önce Adnan Oktar, A9 kanalındaki canlı yayın için “İnce Saz ekibini” davet etmiş. Canlı yayın bittikten sonra, özel bir ekiple eğlence yapmayı planlıyorlarmış. Ancak yayın bitince Adnan Oktar,”Yarın akşam yapalım” diyerek saz ekibini göndermiş. Bir gün sonra “İnce Saz ekibi” beklenirken sabah kapıyı polis çalmış. Adnan Oktar operasyonu haber alır almaz kaçmaya çalışmış. Kaçış için A ve B planları yapmış. Denizden kaçma hazırlığına göre, sahil güvenlik botları deniz çıkışını tutmuş. Telaşlı bir hali varmış. Telefonla bir yerlere ulaşmaya çalışırken çıkmaz sokağa girmiş, Sarıyer’de bir gizlenme evi varmış,oraya ulaşmaya çalışmış.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bu gruba yönelik sert bir çıkışı olmuş, Adnan Oktar da ahlaksızca bir yanıt vermişti. O tarihten sonra kendilerine yönelik bir operasyon ihtimaline karşı tedbir almışlar. Kediciklere sorguda ne söyleyecekleri öğretilmiş. Cemaat değil, arkadaş grubu olduklarını ve Atatürkçü olduklarını ifade etmişler.
O GECENİN GERÇEK HİKÂYESİ
Bir de 15 Temmuz’da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz’dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz’da ise FETÖcüler gibi, kediciklerine, “Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın” talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında,” Tayyip’i asarlar şimdi” dediği hatırlatılıyor.