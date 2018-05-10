‘Tamam’cılardan ‘Devam’a motivasyon

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun, Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da içinde yer alacağı bir heyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak raporu hazırlayacak. Erdoğan, hafta başından itibaren her ilin milletvekili sayısının üç katına indirilen aday adayları üzerinde değerlendirmelerde bulunacak. Artvin’den başlayarak her ilin aday adayı listesi ekrana gelecek. Erdoğan milletvekili listelerini oluştururken, temayül yoklamalarına, mülakat sonuçlarına ve hazırlanan rapora bakacak ama illere gittiğinde aldığı notları, gözlemlerini ve illerde yapılan kamuoyu araştırmalarını da dikkate alacak. Hem üç dönemlikler, hem aday olmayan isimlerle birlikte AK Parti listelerinde önemli oranda bir değişiklik bekleniyor. Zaten Cumhurbaşkanı da konuşmalarında listelere giremeyen milletvekillerinin küsmek yerine dava şuuru içinde çalışmasını isteyen ifadelerde bulundu.

Yeni sistemde Bakanlar Kurulu milletvekili olmayanlardan oluşacak. Ancak bazı illerde bakanların liste başı olup, seçimleri sürüklemesi bekleniyor. Erdoğan nasıl bir yol izleyecek belli değil. Çünkü şu ana kadar bu konuda en ufak bir ipucu vermemiş.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Partilerin cumhurbaşkanı adayı çıkarması ve ittifaklarla barajın sıfırlanması siyasete canlılık kazandırdı. Partiler önümüzdeki haftayı milletvekili listeleriyle geçirecekler. Liderler ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre bir seçim kampanyası yürütecek. Yeni sistem seçim beyannamelerine de yansıyacak. AK Parti’de seçim beyannamesinin yazımı devam ediyor. Beyannamede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemli yer tutacağı söyleniyor. Yeni dönem anlatılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte sağlanacak olan istikrarın, ekonomi ve kalkınmada sağlayacağı yararlar işlenecek. Adalet ve özgürlüklerin önemli bir yer tutacağı söyleniyor. Ama ağırlığın kalkınmada olacağı ifade ediliyor. Yeni sistemle birlikte sağlanacak istikrar ve güçlü yönetimin kalkınma, üretim ve milli gelir artışına olan katkısının anlatılacağı söyleniyor. Gençler ve kadınların beyannamede önemli bir yer tutacağı belirtiliyor. Bölgesel ve uluslararası gelişmelere milli ve yerli bakış açısının, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla bütünleştirilerek bir dış politika perspektifi olarak sunulması bekleniyor. AK Parti’nin seçim beyannamesinin bir özelliği var. Seçimlerden sonra hükümet programına dönüştürülüyor.

GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI GÜÇLÜ MECLİS

AK Parti, bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda seçilmesi için çalışacak diğer yandan Meclis’e güçlü bir şekilde girmek için mücadele edecek. Güçlü yönetim güçlü Meclis ilkesiyle hareket edilecek.

Bu arada cumhurbaşkanı adayları ilan edildikten sonra kamuoyu araştırma kuruluşları anket yapmak için sahaya çıkacaklar. Adayların belli olmasını bekliyorlardı. Ancak milletvekili seçimi için hangi parti ne kadar oy alacak, bunu nasıl tespit edecekler. Çünkü ittifak olduğu için partiler aldıkları oyların ötesinde milletvekili çıkaracaklar. HDP’nin barajı aşıp aşmaması ise milletvekili dağılımını önemli ölçüde etkileyecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinin seçim sloganını dahi belirleyecek kadar güçlü bir lider olduğunu gösterdi. Erdoğan’ın, “Tamam” sözü muhalefeti heyecanlandırdı. Ancak Erdoğan karşıtları öyle taşkın bir kampanya yürütmeye başladılar ki bu durum muhafazakâr kesimi harekete geçirdi, Erdoğan’ın etrafında bir kenetlenmeye yol açtı. “Devam” için bir motivasyon kaynağı oldular. Gezi olaylarından bu yana sosyal medyada ne kadar Erdoğan aleyhtarı kampanya yürütüldüyse, sandıkta tam tersi çıktı. Bu kez de öyle olursa hiç şaşırmam.