BÜTÇE görüşmeleri nedeniyle Meclis’te zaman zaman tansiyon yükseliyor. AK Parti ve CHP milletvekilleri yumrukları sıkıp birbirlerinin üzerine yürüyorlar. “Söz Meclis’ten dışarı” dedirtecek sahneler yaşanıyor.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın özelleştirme adı altında Telekom’u, tank palet fabrikasını “peşkeş çektiğini” savundu. CHP milletvekili ne zaman AK Parti sıralarına dönüp “Hesap soracağız” dedi, işte o zaman gerilim tırmanmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alıp hesap soracağız diyen CHP milletvekiline “Sizden korkan namert olsun” diye meydan okudu.
Tabii AK Parti sıralarından bravo sesleri, CHP sıralarından ise tepkiler yükseldi. Buraya kadar olanlar, iktidar-muhalefet ilişkisi açısından tolere edilebilecek seviyedeydi. Ancak CHP’liler, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın kendilerine “Eşek gibi anırıyorsunuz” diye bağırdığını öne sürerek ayağa fırladılar. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya ramak kalan bir itiş kakış yaşandı. Oturuma ara verildi.
Bir gece önce de HDP milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş arasında “meyhane” tartışması yaşanmıştı. Kürsüye her çıktığında kavgaya neden olan Ahmet Şık, haysiyetten girip zulüm ve soygun düzeninden çıkan tahrik edici bir konuşma yaptı. Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Meyhaneden boşta kalan vakitlerinde bu kürsüde gelip konuşma yapmaya çalışan birisi” sözleriyle Ahmet Şık’ı hedef alınca olanlar oldu. AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan’ın kendilerine aşırı tepki gösteren AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirağ’a “mahallenin delisi” demesiyle gerilim iyice tırmandı. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri araya girerek AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında bir arbede yaşanmasını önlediler.
Meclis’te tuhaf bir gerginlik yaşanıyor. Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis bir anda karışıyor, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüyor. Geçmişte bu tür küçük gerginlikler büyük kavgalara dönüşmüş ve ölümle, yaralanmalarla sonuçlanan üzücü olaylar yaşanmıştı.
Tatsız bir olay yaşanmaması için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere liderlerin dikkatini çekmek istedim.
ARABULUCULUK SINAVINI KAYBEDEN MİLLETVEKİLLERİNE ÖNERİ
MECLİS’te günün konusu, arabuluculuk sınavını kazanamayan milletvekilleriydi. AK Parti kulisinde arabuluculuk sınavına giren milletvekilleriyle ayaküstü sohbet ediyorduk. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sınavda 90 almasına rağmen kazanamadığını söylerken sitemkârdı. Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, taban puan sisteminin kaldırılıp puan esasına göre sıralama yapılmasının bu sonucu doğurduğu görüşündeydi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise milletvekillerin sınava girmesine karşı olduğunu söyledi. Bülent Turan da hukukçu olduğu için önce ona sınava girip girmediğini sorduk. “Ben girmedim. Milletvekili sıfatını taşıdıkları sürece, milletvekillerinin girmesine de karşı çıktım. Şimdi milletvekillerinin hepsi kazansa bu kez başka diyeceklerdi. Kazanamadılar, şimdi haberlere konu oluyorlar” dedi. Bu konuşmaları yaparken AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de yanımızdaki koltukta çayını yudumluyordu. Recep Özel, YSK üyesi olarak İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sürecinde aktif bir rol üstlenmişti. Sınavı kaybeden milletvekillerine “İsterseniz Recep Bey iptal ettirsin” dedim. Recep Özel, “Ben arkadaşlara teklif ettim ama iptalden sonra ne olacağını biliyorlar. 50’yi bile alamazlar. Onu göze alıyorlarsa iptal ettirelim” deyince kuliste kahkahalar yükseldi.
2020 İSHAK PAŞA SARAYI YILI OLACAK MI?
2019 yılı Göbeklitepe yılıydı. Çok başarılı oldu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de 2020 yılının “Ağrı İshak Paşa Sarayı yılı” ilan edilmesi için harekete geçti. Ekrem Çelebi, İshak Paşa Sarayı’nın daha çok tanınması, Ağrı’nın terörle değil turizmle anılması için büyük bir çaba içine girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ağrı’yı ziyaret etmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la NATO zirvesi için İngiltere’ye hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı’nda görüşüp 2020 yılının Ağrı İshak Paşa Sarayı yılı ilan edilmesini talep etti. “Sayenizde bölgede terörü yendik, şimdi de bölgenin terörle anılmaması için buna ihtiyacımız var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl Ağrı’ya kaç turistin geldiği, 1 milyon turiste ulaşıp ulaşamayacakları gibi sorular yöneltti. Ekrem Çelebi, İshak Paşa Sarayı yılı ilan edildiği takdirde Ağrı Dağı’na tırmanışın yeniden başlayacağını anlattı. “Ağrı Dağı tırmanışa kapalı. Ancak İçişleri Bakanımız Ağrı’daydı. Kendisine konuyu anlattık. Hemen talimat verdi. 2020’de Ağrı Dağı tırmanışa açılacak. İçişleri Bakanımızın da sözü var. İlkbaharda gelecek, Ağrı Dağı’nda piknik yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının İshak Paşa Sarayı yılı ilan edilmesi önerisiyle yakından ilgilendiği için turizmi destekleyecek başka nelerin yapılabileceğini sordu. Emine Hanım da konuşmayı ilgiyle izliyordu. Ekrem Çelebi, bu lokasyonda olanları, “Hz. Nuh’un gemisi, Ağrı Dağı eteğindeki kuş cenneti, Alaska’dan sonraki en büyük meteor çukuru, Ahmed-i Hani Türbesi, Balıklıgöl, Aladağ balı” diye sıraladı. Erdoğan, işini ciddiyetle takip eden milletvekilini takdir etti ama henüz kararını açıklamadı. Şimdi Ağrı halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020’yi İshak Paşa Sarayı Yılı ilan etmesini bekliyor.
Söz Meclis’ten dışarı
BÜTÇE görüşmeleri nedeniyle Meclis’te zaman zaman tansiyon yükseliyor. AK Parti ve CHP milletvekilleri yumrukları sıkıp birbirlerinin üzerine yürüyorlar. “Söz Meclis’ten dışarı” dedirtecek sahneler yaşanıyor.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın özelleştirme adı altında Telekom’u, tank palet fabrikasını “peşkeş çektiğini” savundu. CHP milletvekili ne zaman AK Parti sıralarına dönüp “Hesap soracağız” dedi, işte o zaman gerilim tırmanmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alıp hesap soracağız diyen CHP milletvekiline “Sizden korkan namert olsun” diye meydan okudu.
Tabii AK Parti sıralarından bravo sesleri, CHP sıralarından ise tepkiler yükseldi. Buraya kadar olanlar, iktidar-muhalefet ilişkisi açısından tolere edilebilecek seviyedeydi. Ancak CHP’liler, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın kendilerine “Eşek gibi anırıyorsunuz” diye bağırdığını öne sürerek ayağa fırladılar. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya ramak kalan bir itiş kakış yaşandı. Oturuma ara verildi.
Bir gece önce de HDP milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş arasında “meyhane” tartışması yaşanmıştı. Kürsüye her çıktığında kavgaya neden olan Ahmet Şık, haysiyetten girip zulüm ve soygun düzeninden çıkan tahrik edici bir konuşma yaptı. Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Meyhaneden boşta kalan vakitlerinde bu kürsüde gelip konuşma yapmaya çalışan birisi” sözleriyle Ahmet Şık’ı hedef alınca olanlar oldu. AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan’ın kendilerine aşırı tepki gösteren AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirağ’a “mahallenin delisi” demesiyle gerilim iyice tırmandı. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri araya girerek AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında bir arbede yaşanmasını önlediler.
Meclis’te tuhaf bir gerginlik yaşanıyor. Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis bir anda karışıyor, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüyor. Geçmişte bu tür küçük gerginlikler büyük kavgalara dönüşmüş ve ölümle, yaralanmalarla sonuçlanan üzücü olaylar yaşanmıştı.
Tatsız bir olay yaşanmaması için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere liderlerin dikkatini çekmek istedim.
ARABULUCULUK SINAVINI KAYBEDEN MİLLETVEKİLLERİNE ÖNERİ
MECLİS’te günün konusu, arabuluculuk sınavını kazanamayan milletvekilleriydi. AK Parti kulisinde arabuluculuk sınavına giren milletvekilleriyle ayaküstü sohbet ediyorduk. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sınavda 90 almasına rağmen kazanamadığını söylerken sitemkârdı. Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, taban puan sisteminin kaldırılıp puan esasına göre sıralama yapılmasının bu sonucu doğurduğu görüşündeydi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise milletvekillerin sınava girmesine karşı olduğunu söyledi. Bülent Turan da hukukçu olduğu için önce ona sınava girip girmediğini sorduk. “Ben girmedim. Milletvekili sıfatını taşıdıkları sürece, milletvekillerinin girmesine de karşı çıktım. Şimdi milletvekillerinin hepsi kazansa bu kez başka diyeceklerdi. Kazanamadılar, şimdi haberlere konu oluyorlar” dedi. Bu konuşmaları yaparken AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de yanımızdaki koltukta çayını yudumluyordu. Recep Özel, YSK üyesi olarak İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sürecinde aktif bir rol üstlenmişti. Sınavı kaybeden milletvekillerine “İsterseniz Recep Bey iptal ettirsin” dedim. Recep Özel, “Ben arkadaşlara teklif ettim ama iptalden sonra ne olacağını biliyorlar. 50’yi bile alamazlar. Onu göze alıyorlarsa iptal ettirelim” deyince kuliste kahkahalar yükseldi.
2020 İSHAK PAŞA SARAYI YILI OLACAK MI?
2019 yılı Göbeklitepe yılıydı. Çok başarılı oldu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de 2020 yılının “Ağrı İshak Paşa Sarayı yılı” ilan edilmesi için harekete geçti. Ekrem Çelebi, İshak Paşa Sarayı’nın daha çok tanınması, Ağrı’nın terörle değil turizmle anılması için büyük bir çaba içine girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ağrı’yı ziyaret etmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la NATO zirvesi için İngiltere’ye hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı’nda görüşüp 2020 yılının Ağrı İshak Paşa Sarayı yılı ilan edilmesini talep etti. “Sayenizde bölgede terörü yendik, şimdi de bölgenin terörle anılmaması için buna ihtiyacımız var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl Ağrı’ya kaç turistin geldiği, 1 milyon turiste ulaşıp ulaşamayacakları gibi sorular yöneltti. Ekrem Çelebi, İshak Paşa Sarayı yılı ilan edildiği takdirde Ağrı Dağı’na tırmanışın yeniden başlayacağını anlattı. “Ağrı Dağı tırmanışa kapalı. Ancak İçişleri Bakanımız Ağrı’daydı. Kendisine konuyu anlattık. Hemen talimat verdi. 2020’de Ağrı Dağı tırmanışa açılacak. İçişleri Bakanımızın da sözü var. İlkbaharda gelecek, Ağrı Dağı’nda piknik yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının İshak Paşa Sarayı yılı ilan edilmesi önerisiyle yakından ilgilendiği için turizmi destekleyecek başka nelerin yapılabileceğini sordu. Emine Hanım da konuşmayı ilgiyle izliyordu. Ekrem Çelebi, bu lokasyonda olanları, “Hz. Nuh’un gemisi, Ağrı Dağı eteğindeki kuş cenneti, Alaska’dan sonraki en büyük meteor çukuru, Ahmed-i Hani Türbesi, Balıklıgöl, Aladağ balı” diye sıraladı. Erdoğan, işini ciddiyetle takip eden milletvekilini takdir etti ama henüz kararını açıklamadı. Şimdi Ağrı halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020’yi İshak Paşa Sarayı Yılı ilan etmesini bekliyor.