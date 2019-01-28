Soy sop tartışması nereye gidiyor?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ın Makedonya kökenli olduğunu iddia etmişti. Mansur Yavaş da bu iddiaya karşılık soy kütüğünü yayınlayarak “1843 yılından beri ailem Beypazarı’nda, yedi kuşak Ankaralıyım” diye cevap verdi.
Melih Gökçek, bunun üzerine Mansur Yavaş’a, “Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?” diye meydan okudu.
Sanki çok büyük bir yüz kızartıcı suçmuş gibi. Bence adaylıktan çekilmesi yetmez. Mansur Yavaş’ın vatandaşlıktan da çıkarılması gerekir.
Niye? Çünkü o yedi kuşak Ankaralı olduğuna dair şeceresini yayınlıyor ama dehşetengiz hafiyemiz sormuş, soruşturmuş, onun Makedonyalı olduğunu bulmuş.
Bu durumda Mansur Yavaş’a Beypazarı’ndaki 7 kuşak sülalesini toplayıp, bu vatan topraklarını terk etmek düşüyor.
Bu ayıpla yaşanmaz!
EN BÜYÜK MAKEDONYALI
Mansur Yavaş velev ki Makedonyalı olsun, ne yazar...
Bozkırın ortasındaki “Angara”yı Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti “Ankara” yapan da bir Makedonyalıydı.
Hem de “en büyük Makedonyalı”.
Makedonyalı olduğu için Atatürk’e ne diyeceğiz?
Ne der o sevda yüklü Makedon türküsünde...
“Ben seni severam
Çok seni severam
Manastır Askeri Kışlası’ndan”
Hatırladınız mı Manastır Askeri Kışlası’nı?
Atatürk dahil, Osmanlı paşalarının yetiştiği askeri okul.
Adı Makedonya’dır, Bosna’dır, Karadağ’dır, Üsküp’tür, Kosova’dır...
Balkanlar Osmanlı’dır, Osmanlı Balkanlardır.
Evlad-ı Fatihân’dır.
Makedonyalı, Üsküplü, Batı Trakyalı, Bosnalı olmak; Ankaralı, İstanbullu, Bursalı olmaktır.
Üsküp kadar Müslüman, Osmanlı kadar Türk’tür...
Mansur Yavaş da sanki bu ithamlara maruz kalmış biri değilmiş gibi, CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’ programına gönderdiği mesajda, “Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki’nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmemesini istiyor olabilir” demişti.
Burada bir tutarsızlık var.
Sen kendine yapılmasını doğru bulmadığın bir şeyin rakibine yapılmasını istemeyeceksin.
Mansur Yavaş’la konuştuk, kendisine kimlik üzerinden yürüyen tartışmayı doğru bulmadığımı ilettim.
ÖZHASEKİ’NİN SOYADI
Peki Özhaseki’nin siyasi hayatına mal olacak soyisim değişikliği neymiş?
Aile 1974 yılında mahkemeye başvurup “Karakebap” olan soyadını, “Özhaseki” olarak değiştirmiş.
Uzayda yaşam olup olmadığını tespit etmekten daha müthiş bir buluş.
Üstüne üstlük bir de babası nüfusta “Kamil” olarak yazan ismini, “Kemal” olarak düzelttirmiş. Hem de mahkeme kararıyla.
Kaşıkçı cinayeti kadar sarsıcı olur mu bilmem ama daha da kötüsü, Özhaseki imam hatibe giderken “Karakebap” soyismini kullanıyormuş.
Meğer ne büyük bir felaket atlatmışız. Allah korumuş.
“Haseki” soyadının sarayı ve padişahı çağrıştırdığını düşünen Osmanlı düşmanı nüfus memuru yazmak istememiş, babasının mesleği kebapçı olduğu için “Karakebap” yazmış.
Nüfus değişiklikleri mahkeme kararıyla yapılabiliyor. Geçen yıl buna bile gerek duyulmadı. 78 bin 252 vatandaşımız, “Yalak”, “Sıçan”, “Top”, “Ördek”, “Boynuz”, “Malak” gibi soyadlarını değiştirdi.
Ankara’yı yönetmeye talip isimlerle ilgili yapılan tartışmaya bakın.
Hani ırkçılık cahiliye âdetiydi? Hani peygamberimiz Veda Hutbesi’nde cahiliye adetlerinin kaldırıldığını açıklamıştı?
Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanı olarak Kayseri’de yaptıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak PKK’nın başlattığı Hendek savaşlarında yıkılan şehirlerimizin imarındaki başarısını, Mansur Yavaş’ın Beypazarı’nı gözde turizm şehri haline getirmesini konuşmak daha doğru değil mi? Özhaseki ve Yavaş’ın Ankara’ya ilişkin projelerini tartışmak gerekmez mi?
Nedir bu soy sop tartışması?
Nedir bu çamur siyaseti?
Bunun adı cahiliye siyaseti değil mi?
Londra’yı Müslüman belediye başkanı Sadiq Khan yönetebilir ama Ankara’yı Beypazarlı ya da Kayserili birisi yönetemez mi?
Oldu olacak, Nihal Atsız’ın gebelik cihazıyla kafatası kontrolü yaptığı devirlere dönelim.
Mansur Yavaş’la Mehmet Özhaseki’nin kafataslarını da ölçtürelim.
Mimar Sinan’ın Türk olup olmadığını tespit etmek için mezarını açıp kafatasını çıkartmıştılar ya...
Sinan’ın kafatası hâlâ kayıp.
Peki Sinan’ın kafatasından Türk olup olmadığını araştıranlar, Mimar Sinan kadar Türklüğe hizmet eden eserler bıraktılar mı acaba?
Soy sop tartışması nereye gidiyor?
Atina ile Üsküp arasında yaşanan “Makedonya” krizinden söz etmiyorum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ortaya atılan “Makedonya kökeni” ile ilgili tartışmayı kast ediyorum.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ın Makedonya kökenli olduğunu iddia etmişti. Mansur Yavaş da bu iddiaya karşılık soy kütüğünü yayınlayarak “1843 yılından beri ailem Beypazarı’nda, yedi kuşak Ankaralıyım” diye cevap verdi.
Melih Gökçek, bunun üzerine Mansur Yavaş’a, “Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?” diye meydan okudu.
Sanki çok büyük bir yüz kızartıcı suçmuş gibi. Bence adaylıktan çekilmesi yetmez. Mansur Yavaş’ın vatandaşlıktan da çıkarılması gerekir.
Niye? Çünkü o yedi kuşak Ankaralı olduğuna dair şeceresini yayınlıyor ama dehşetengiz hafiyemiz sormuş, soruşturmuş, onun Makedonyalı olduğunu bulmuş.
Bu durumda Mansur Yavaş’a Beypazarı’ndaki 7 kuşak sülalesini toplayıp, bu vatan topraklarını terk etmek düşüyor.
Bu ayıpla yaşanmaz!
EN BÜYÜK MAKEDONYALI
Mansur Yavaş velev ki Makedonyalı olsun, ne yazar...
Bozkırın ortasındaki “Angara”yı Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti “Ankara” yapan da bir Makedonyalıydı.
Hem de “en büyük Makedonyalı”.
Makedonyalı olduğu için Atatürk’e ne diyeceğiz?
Ne der o sevda yüklü Makedon türküsünde...
“Ben seni severam
Çok seni severam
Manastır Askeri Kışlası’ndan”
Hatırladınız mı Manastır Askeri Kışlası’nı?
Atatürk dahil, Osmanlı paşalarının yetiştiği askeri okul.
Adı Makedonya’dır, Bosna’dır, Karadağ’dır, Üsküp’tür, Kosova’dır...
Balkanlar Osmanlı’dır, Osmanlı Balkanlardır.
Evlad-ı Fatihân’dır.
Makedonyalı, Üsküplü, Batı Trakyalı, Bosnalı olmak; Ankaralı, İstanbullu, Bursalı olmaktır.
Üsküp kadar Müslüman, Osmanlı kadar Türk’tür...
Mansur Yavaş da sanki bu ithamlara maruz kalmış biri değilmiş gibi, CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’ programına gönderdiği mesajda, “Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki’nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmemesini istiyor olabilir” demişti.
Burada bir tutarsızlık var.
Sen kendine yapılmasını doğru bulmadığın bir şeyin rakibine yapılmasını istemeyeceksin.
Mansur Yavaş’la konuştuk, kendisine kimlik üzerinden yürüyen tartışmayı doğru bulmadığımı ilettim.
ÖZHASEKİ’NİN SOYADI
Peki Özhaseki’nin siyasi hayatına mal olacak soyisim değişikliği neymiş?
Aile 1974 yılında mahkemeye başvurup “Karakebap” olan soyadını, “Özhaseki” olarak değiştirmiş.
Uzayda yaşam olup olmadığını tespit etmekten daha müthiş bir buluş.
Üstüne üstlük bir de babası nüfusta “Kamil” olarak yazan ismini, “Kemal” olarak düzelttirmiş. Hem de mahkeme kararıyla.
Kaşıkçı cinayeti kadar sarsıcı olur mu bilmem ama daha da kötüsü, Özhaseki imam hatibe giderken “Karakebap” soyismini kullanıyormuş.
Meğer ne büyük bir felaket atlatmışız. Allah korumuş.
“Haseki” soyadının sarayı ve padişahı çağrıştırdığını düşünen Osmanlı düşmanı nüfus memuru yazmak istememiş, babasının mesleği kebapçı olduğu için “Karakebap” yazmış.
Nüfus değişiklikleri mahkeme kararıyla yapılabiliyor. Geçen yıl buna bile gerek duyulmadı. 78 bin 252 vatandaşımız, “Yalak”, “Sıçan”, “Top”, “Ördek”, “Boynuz”, “Malak” gibi soyadlarını değiştirdi.
Ankara’yı yönetmeye talip isimlerle ilgili yapılan tartışmaya bakın.
Hani ırkçılık cahiliye âdetiydi? Hani peygamberimiz Veda Hutbesi’nde cahiliye adetlerinin kaldırıldığını açıklamıştı?
Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanı olarak Kayseri’de yaptıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak PKK’nın başlattığı Hendek savaşlarında yıkılan şehirlerimizin imarındaki başarısını, Mansur Yavaş’ın Beypazarı’nı gözde turizm şehri haline getirmesini konuşmak daha doğru değil mi? Özhaseki ve Yavaş’ın Ankara’ya ilişkin projelerini tartışmak gerekmez mi?
Nedir bu soy sop tartışması?
Nedir bu çamur siyaseti?
Bunun adı cahiliye siyaseti değil mi?
Londra’yı Müslüman belediye başkanı Sadiq Khan yönetebilir ama Ankara’yı Beypazarlı ya da Kayserili birisi yönetemez mi?
Oldu olacak, Nihal Atsız’ın gebelik cihazıyla kafatası kontrolü yaptığı devirlere dönelim.
Mansur Yavaş’la Mehmet Özhaseki’nin kafataslarını da ölçtürelim.
Mimar Sinan’ın Türk olup olmadığını tespit etmek için mezarını açıp kafatasını çıkartmıştılar ya...
Sinan’ın kafatası hâlâ kayıp.
Peki Sinan’ın kafatasından Türk olup olmadığını araştıranlar, Mimar Sinan kadar Türklüğe hizmet eden eserler bıraktılar mı acaba?