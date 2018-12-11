Siyasette çarşı karıştı

BÜTÇE görüşmelerini izlemek üzere Meclis’teydik.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım saat 13.00’te gongu vurdu, bütçe görüşmelerini başlattı. Başkanlık sisteminin bütçesine ilgi iyiydi. Hükümet sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ön sıralarda yerlerini almışlardı. Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşülüyor ama kulislerde belediye başkan adayları ve yerel seçimler konuşuluyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçeyi sunmak üzere kürsüye çıktı. “Bütçenin en önemli özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır” dedi. “Mali disiplin ekonominin temel çıpasıdır” diye konuştu. Berat Albayrak, doların 7.2’ye fırladığı gerçeğini görmezden gelmedi. “Başka dönemlerde birkaç yılda atlatılabilecek ekonomik saldırıları birkaç ayda atlattık” dedi. Üçüncü çeyrekteki 1.6’lık büyümeye değindi. “Resesyon ve stagflasyon” yorumlarına cevap verdi. “Türkiye stagflasyona girdi, Türkiye küçülecek, resesyona girdi gibi birçok şeyler duyduk. Türkiye, küresel ekonomideki bu denli sert süreçlere rağmen, tarihinin en büyük kur saldırısını yaşamasına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi bir önceki çeyrekteki 11.1’lik baz etkisine rağmen büyümüştür” diye konuştu. Berat Albayrak konuşurken AK Parti milletvekilleri pürdikkat dinliyorlardı. Muhalefetten de bir sataşma olmadı.
Türkiye 1995’te ve 2001’de ağır ekonomik krizler yaşadı, 2008’de kriz teğet geçti. Trump’ın Türkiye’yi hedef almasıyla 13 Ağustos’ta dolar 7.2’ye kadar çıktı. Türkiye, geçen krizlerde dibe vurduktan sonra ‘V’ gibi hızlı çıkış yaptı. Bu kez yine ‘V’ gibi çıkış yapacak mı, yoksa bir süre daha devam edip ‘U’ gibi bir çıkış trendine mi girecek, yoksa ‘L’ gibi yatay olarak mı devam edecek? Bütün mesele bu. Bunun için yapısal düzenlemeler yapılıp ekonomide güven ortamının temin edilmesi gerekiyor.
BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI
Meclis’te ilginç görüntüler vardı. Bütçe görüşmelerine yemek arası verildiği sırada Devlet Bahçeli kulise doğru ilerlerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerinden kalktı, saygıyla selamlaştılar. Bahçeli kulise çıktı. Meclis muhabirleri etrafını çevirdi. Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylığını sordular. Bahçeli açık çek verdi. “Binali Yıldırım aday olursa başımızın üstünde yeri var” dedi. Seçimler sonuçlanıncaya kadar Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmesine gerek olmadığını söyledi. Meclis Başkanlığı’ndan istifa konusunda tereddütler yaşayan Binali Bey, bakalım Bahçeli’nin açıklamasından sonra kararını gözden geçirecek mi?
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ
Kulislerde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bekleniyordu. Kılıçdaroğlu, bütçe üzerine konuşan tek liderdi. Meclis muhabirleri Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesine ilişkin soru sormak için bekliyorlardı. Kılıçdaroğlu ile Akşener cumartesi günü saat 19.30’da Çankaya’da bir büroda görüşmüşler. Ama bir sonuca varmışlar mı? Hayır. Bir kez daha görüşecekler. Çünkü tam olarak bir anlaşmaya varamamışlar. Dilerim seçimler bitmeden bir anlaşmaya varırlar! Çünkü Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşüp işi bitiriyorlar.
ABDULLAH GÜL: SEÇİMLERİ KONUŞMADIK
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini doğrulayan yazılı bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu ile 1 Ekim, Kılıçdaroğlu ile 11 Kasım tarihinde görüştüğünü ifade etti. Gül, “Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır” dedi.
Temel Karamollaoğlu, “24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdik” demişti. Kılıçdaroğlu ise dış politika ve ekonomiyi konuştuklarını ifade etmişti. Bu açıklamalara rağmen Türkiye’deki seçimleri konuşup konuşmadıklarından emin değilim ama ben asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen kişi durumuna gelen, gözü şahsi çıkarından başka bir şey görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur” açıklamasının adresini merak ediyorum.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Siyasette çarşı karıştı
BÜTÇE görüşmelerini izlemek üzere Meclis’teydik.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım saat 13.00’te gongu vurdu, bütçe görüşmelerini başlattı. Başkanlık sisteminin bütçesine ilgi iyiydi. Hükümet sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ön sıralarda yerlerini almışlardı. Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşülüyor ama kulislerde belediye başkan adayları ve yerel seçimler konuşuluyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçeyi sunmak üzere kürsüye çıktı. “Bütçenin en önemli özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır” dedi. “Mali disiplin ekonominin temel çıpasıdır” diye konuştu. Berat Albayrak, doların 7.2’ye fırladığı gerçeğini görmezden gelmedi. “Başka dönemlerde birkaç yılda atlatılabilecek ekonomik saldırıları birkaç ayda atlattık” dedi. Üçüncü çeyrekteki 1.6’lık büyümeye değindi. “Resesyon ve stagflasyon” yorumlarına cevap verdi. “Türkiye stagflasyona girdi, Türkiye küçülecek, resesyona girdi gibi birçok şeyler duyduk. Türkiye, küresel ekonomideki bu denli sert süreçlere rağmen, tarihinin en büyük kur saldırısını yaşamasına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi bir önceki çeyrekteki 11.1’lik baz etkisine rağmen büyümüştür” diye konuştu. Berat Albayrak konuşurken AK Parti milletvekilleri pürdikkat dinliyorlardı. Muhalefetten de bir sataşma olmadı.
Türkiye 1995’te ve 2001’de ağır ekonomik krizler yaşadı, 2008’de kriz teğet geçti. Trump’ın Türkiye’yi hedef almasıyla 13 Ağustos’ta dolar 7.2’ye kadar çıktı. Türkiye, geçen krizlerde dibe vurduktan sonra ‘V’ gibi hızlı çıkış yaptı. Bu kez yine ‘V’ gibi çıkış yapacak mı, yoksa bir süre daha devam edip ‘U’ gibi bir çıkış trendine mi girecek, yoksa ‘L’ gibi yatay olarak mı devam edecek? Bütün mesele bu. Bunun için yapısal düzenlemeler yapılıp ekonomide güven ortamının temin edilmesi gerekiyor.
BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI
Meclis’te ilginç görüntüler vardı. Bütçe görüşmelerine yemek arası verildiği sırada Devlet Bahçeli kulise doğru ilerlerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerinden kalktı, saygıyla selamlaştılar. Bahçeli kulise çıktı. Meclis muhabirleri etrafını çevirdi. Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylığını sordular. Bahçeli açık çek verdi. “Binali Yıldırım aday olursa başımızın üstünde yeri var” dedi. Seçimler sonuçlanıncaya kadar Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmesine gerek olmadığını söyledi. Meclis Başkanlığı’ndan istifa konusunda tereddütler yaşayan Binali Bey, bakalım Bahçeli’nin açıklamasından sonra kararını gözden geçirecek mi?
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ
Kulislerde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bekleniyordu. Kılıçdaroğlu, bütçe üzerine konuşan tek liderdi. Meclis muhabirleri Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesine ilişkin soru sormak için bekliyorlardı. Kılıçdaroğlu ile Akşener cumartesi günü saat 19.30’da Çankaya’da bir büroda görüşmüşler. Ama bir sonuca varmışlar mı? Hayır. Bir kez daha görüşecekler. Çünkü tam olarak bir anlaşmaya varamamışlar. Dilerim seçimler bitmeden bir anlaşmaya varırlar! Çünkü Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşüp işi bitiriyorlar.
ABDULLAH GÜL: SEÇİMLERİ KONUŞMADIK
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini doğrulayan yazılı bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu ile 1 Ekim, Kılıçdaroğlu ile 11 Kasım tarihinde görüştüğünü ifade etti. Gül, “Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır” dedi.
Temel Karamollaoğlu, “24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdik” demişti. Kılıçdaroğlu ise dış politika ve ekonomiyi konuştuklarını ifade etmişti. Bu açıklamalara rağmen Türkiye’deki seçimleri konuşup konuşmadıklarından emin değilim ama ben asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen kişi durumuna gelen, gözü şahsi çıkarından başka bir şey görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur” açıklamasının adresini merak ediyorum.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR