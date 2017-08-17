Seçim kriterleri belirlendi

Erdoğan, genel başkan seçildiği 21 Mayıs tarihinden bu yana partiyi silkeliyor. Önce, “metal yorgunluğu” dedi, sonra “mesleki deformasyon” diye girdi. Ardından AK Parti’de büyük değişim için düğmeye bastı. AK Parti vitrini ve kabine yenilendi ama edindiğim izlenim parti yönetimi ve Bakanlar Kurulu’ndaki köklü değişimin, büyük kongreden sonra olacağı yönünde.

Erdoğan şimdi teşkilatlardaki değişime odaklanmış durumda. Tam saha pres yapıyor. Bir parti yetkilisi, “Şubata kadar teşkilatlar, şubattan sonra ise yerel yönetimlerle uğraşacağız” dedi. Teşkilatlardaki yenilenme, sahada çalışacak olan kadrolara hem dinamizm hem yeni bir şevk ve enerji kazandırmak için. Yeni kadroların önünü açmak, Erdoğan’ın deyimiyle, “Yeni Ömer”leri bulmak için.

Vatandaşa asıl dokunan yer yerel yönetimler olduğu için oradaki değişim çok daha önemli olacak. Belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve mahalle muhtarlıklarına kadar inilecek.

Yerel yönetimlerdeki değişiklik için kriterler belirlenmiş durumda.

1- Şehrine ve partiye yük olan değil yük alan.

2- Temsil kabiliyeti olan. Davaya bağlılığı itibarıyla ‘Yeni Ömer’ler olarak gösterilebilecek, AK Parti’nin temsil ettiği değerleri yaşayan ve yaşatan.

3- yerel yönetimlerde hizmet üreten, gelecek için projesi ve hizmet etmeye enerjisi bulunan.

4- Hizmetleriyle vatandaşa dokunan, vatandaşın da kendisine dokunabildiği.

Yukarıdaki kriterler sübjektif değerlendirmeler olarak görülebilir ama sadece bunlar değil. Bu saydıklarım daha çok davayla ilgili bölüm. Sadece kurumsal olarak değil, idealler açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Ancak belediye başkanlıklarında hizmet üretmek, halkın gönlünü kazanmak, hizmetlerle gönüller arasında köprüler kurabilmek önemli. Ama somut kriterlere de bakılacak.

KRİTERLER

1- Belediyelerin hizmetlerine, yatırımlar için ayırdıkları bütçelere, yatırım harcamalarına, mali yapılarına, kasalarındaki paralarına, borçlarına ve personel yönetimlerine bakılacak.

2- Belediye başkan adayları teşkilatlara sorulacak. Yetinilmeyecek, halka sorulacak. Her il ve ilçe için anket yapılacak. Mevcut belediye başkanlarının hizmetlerinden memnuniyet araştırılacak.

3- Belediye başkan adaylıkları için ucu açık anket yapılacak. “Mevcut belediye başkanını aday olarak görmek istiyor musunuz” sorusuyla birlikte “Kimi aday olarak görmek istiyorsunuz” sorusu sorulacak.

4- Eğer bir ilde aday konusunda kesin bir kanaat oluşmazsa ikinci kez anket yapılacak. Bu kez “Kimi aday olarak görmek istiyorsunuz sorusunun” yanına bir önceki ankette öne çıkan isimler de sorulacak. Şunlardan hangisini görmek istiyorsunuz denilecek. Bazı kritik belediye başkanlıklarının seçiminde ise, halkla birebir görüşme yapılarak hazırlanan raporlardan yararlanılacak.

2019 seçimlerine daha 2 yıl olmasına rağmen Erdoğan, AK Parti’yi yeniden dizayn ediyor. Seçimlere yeni kadrolarla ve yeni bir ruhla hazırlanıyor. Muhalefet ne yapıyor? Takılmışlar FETÖ’nün yalanlarına, peşinden gidiyorlar. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali 2019’un geleceği şimdiden belli.

IRON MOUNTAIN’IN AÇIKLAMASI

4 Temmuz tarihli, “FETÖ’nün hesapları ve devletin istihbaratı” başlıklı yazımda, “Pensilvanya’daki Firma” ara başlığı altında, ABD’nin en büyük veri depolama şirketlerinden olan “Iron Mountain”dan söz etmiştim.

Yazımı, “Iron Mountain’ın FETÖ’yle ilişkisi olduğunu iddia etmiyorum ama yine de içime bir kurt düştü, paylaşmak istedim” diye bitirmiştim.

Yazım üzerine irtibat kuran IRON Mountain şirketi yetkilileri 1951 yılında kurulduklarını, 6 kıta 51 ülkede faaliyet gösterdiklerini, FETÖ’yle hiçbir bağlantılarının bulunmadığını belirtti. Ben de zaten “Iron Mountain’ın FETÖ’yle ilişkisi olduğunu iddia etmiyorum” demiştim. FETÖ’yle bağlantılı olabilecekleri yönündeki ithamları reddettiğini belirten Iron Mountain yetkilileri kesin bir dille, “Türkiye’de çalıştıkları firmalar arasında FETÖ’cü firmaların yer almadığını” ifade etti.

TMSF’nin web sitesinde kayyum atanan 966 kuruluş arasında Iron Mountain’ın müşterilerinin bulunmadığını açıkladılar. Cevap hakkına duyduğum saygı gereği Iron Mountain şirketinin açıklamasını paylaşıyorum.