Pervin Buldan'dan CHP ile işbirliği sinyali

SİYASETTE baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Meclis Başkanvekili Mithat Sancar’ın AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’yı ziyareti, siyasi kulisleri harekete geçirdi.
Pervin Buldan’la görüştüm. Üç büyük ilde aday çıkarmayacaklarını açıkladıkları güne denk gelmesinin “tamamen tesadüf” olduğunu söyledi. “Bizim AKP’ye olan tavrımız nettir” dedi. HDP’lilerin bölgede seçim çalışmaları sırasında baskılarla karşılaştığını, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Van ziyareti sırasında konvoyunun engellenmesini konuştuklarını anlattı. 25 dakika süren görüşmenin içeriğine baktım. HDP ile AK Parti arasında seçim ittifakına dönük bir ibare yer almıyor. Pervin Hanım’a “HDP’nin aday çıkarmadığı yerlerde CHP’yi destekleyeceğiniz söyleniyor” diye sordum.
Buldan, “Yok” demedi. Tam aksine, CHP ile işbirliği mesajı verdi. “Başından beri demokratik güç birliğinden yana olduğumuzu söylüyoruz. AKP ve MHP’yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz” dedi. HDP İstanbul, İzmir ve Adana’da belediye başkan adayı çıkarmadı. 24 Haziran seçimlerinde HDP, İstanbul’da yüzde 12.7, İzmir’de 11.5, Adana’da ise 13.5 oranında oy almıştı. Önemli bir oy oranı. Pervin Buldan, “Örgütümüzden gelecek yeni raporlar doğrultusunda aday çıkarmayacağımız yeni yerleri ilan edeceğiz” dedi. Buldan’ın bu sözlerinden işbirliğinin sadece üç büyükşehirle sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Kulislerde HDP’nin yedi yerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor.
Erdal İnönü’nün Genel Başkan olduğu dönemde SHP ile HEP seçim ittifakı yapmış, Leyla Zana’nın da aralarında yer aldığı isimler Meclis’e taşınmıştı. Murat Karayalçın’ın kurduğu SHP de bir ittifak yaptı ama o etkili olamadı. 24 Haziran seçimlerinde ise HDP’den CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye, CHP’den de barajı aşması için HDP’ye üç-üç buçuk puanlık bir oy geçişi yaşandı. Bu kez ise CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’yla HDP örtülü bir işbirliği yapıyor. Pervin Buldan’la konuşmamız da bunu doğruluyor. Artık CHP ve İYİ Parti’nin oturduğu masada görünmez üçüncü bir ortak var. Onun adı da HDP...
KAFTANCIOĞLU KRİZİ SÜRÜYOR
CHP’de belediye başkan adaylarının belirlendiği PM toplantısı sırasında, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önce istifa edip sonra bu kararını geri almıştı. Canan Kaftancıoğlu’nun Ataşehir, Bakırköy ve Maltepe adaylarına karşı olduğu için istifa yolunu seçtiği söyleniyordu. Buna yeni bir boyut daha eklendi. Kaftancıoğlu’nun Esenyurt ve Sancaktepe’de HDP’ye yakın isimlere söz verdiği, ancak bunlar listelere giremeyince istifa kartını kullandığı ifade ediliyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “CHP’de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP’de büyük tahribata yol açtı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur” demişti. CHP’de önemli bir ağırlığı olan Engin Altay’ın bu çıkışı sarsıcı oldu. Kılıçdaroğlu ikna edici bir adım atmadığı takdirde, yapılacak ilk PM toplantısından sonra “Canan Kaftancıoğlu istifaları” gelebilir.
TUNÇ SOYER’DEN AKŞENER’E
CHP ilginç bir parti. Büyük kriz olur dedikleriniz kriz nedeni olmuyor, ama hiç ummadığınız yerde kriz patlak verebiliyor. Tunç Soyer’in İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra beklenen fırtına kopmadı. Tam aksine bir “İzmir imbatı” esti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. İşbirliği yapılmış, her yerde destek vereceğiz” açıklaması kriz beklentisini geriletti. Sandığa nasıl yansır bilinmez ama Tunç Soyer’le konuştuğumda çok mutluydu. “Sayın Akşener’in açıklamalarından çok memnun oldum. Çok kıymetliydi” dedi. “O karanlık dönemi bugüne taşımanın kimseye faydası yok” diye konuştu.
24 SAAT DOLMADAN İSTİFA AÇIKLAMASI
Dün Binali Yıldırım’ın, 24 saat içinde Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğini yazmıştım. Meclis Başkanı 24 saatin dolmasını beklemeden CNN TÜRK’te Buket Aydın’ın programında istifa edeceğini açıkladı.
Binali Yıldırım, “Partim adaylık müracaatımı yaptığı anda Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğim” dedi. Partiler, belediye başkan adaylarının listelerini 19 Şubat tarihinde YSK’ya teslim edecekler. Binali Bey, “Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat itibariyle tamamdır” diyerek buna işaret etti. Binali Yıldırım bu açıklamasıyla İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığının ilan edildiği günden bu yana devam eden tartışmalara da son noktayı koydu. Belli ki bu süre zarfındaki söylentiler onu da rahatsız etmiş. “Benim bu istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin meşgul edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul’u konuşmamız gerekirken, benim istifa edip etmemem konuşuluyor” dedi.
Peki bundan sonra yasal prosedür nasıl işleyecek? Anayasa’nın 94. maddesine göre “Meclis toplandığı günden itibaren 5 gün içinde adaylık müracaatları alınır, başkan seçimi gizli oyla yapılır” deniliyor. Meclis başkanlığı için Bekir Bozdağ, Mustafa Şentop ve Numan Kurtulmuş isimleri konuşuluyor ama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı bir adım önde gözüküyor.
Pervin Buldan'dan CHP ile işbirliği sinyali
SİYASETTE baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Meclis Başkanvekili Mithat Sancar’ın AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’yı ziyareti, siyasi kulisleri harekete geçirdi.
Pervin Buldan’la görüştüm. Üç büyük ilde aday çıkarmayacaklarını açıkladıkları güne denk gelmesinin “tamamen tesadüf” olduğunu söyledi. “Bizim AKP’ye olan tavrımız nettir” dedi. HDP’lilerin bölgede seçim çalışmaları sırasında baskılarla karşılaştığını, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Van ziyareti sırasında konvoyunun engellenmesini konuştuklarını anlattı. 25 dakika süren görüşmenin içeriğine baktım. HDP ile AK Parti arasında seçim ittifakına dönük bir ibare yer almıyor. Pervin Hanım’a “HDP’nin aday çıkarmadığı yerlerde CHP’yi destekleyeceğiniz söyleniyor” diye sordum.
Buldan, “Yok” demedi. Tam aksine, CHP ile işbirliği mesajı verdi. “Başından beri demokratik güç birliğinden yana olduğumuzu söylüyoruz. AKP ve MHP’yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz” dedi. HDP İstanbul, İzmir ve Adana’da belediye başkan adayı çıkarmadı. 24 Haziran seçimlerinde HDP, İstanbul’da yüzde 12.7, İzmir’de 11.5, Adana’da ise 13.5 oranında oy almıştı. Önemli bir oy oranı. Pervin Buldan, “Örgütümüzden gelecek yeni raporlar doğrultusunda aday çıkarmayacağımız yeni yerleri ilan edeceğiz” dedi. Buldan’ın bu sözlerinden işbirliğinin sadece üç büyükşehirle sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Kulislerde HDP’nin yedi yerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor.
Erdal İnönü’nün Genel Başkan olduğu dönemde SHP ile HEP seçim ittifakı yapmış, Leyla Zana’nın da aralarında yer aldığı isimler Meclis’e taşınmıştı. Murat Karayalçın’ın kurduğu SHP de bir ittifak yaptı ama o etkili olamadı. 24 Haziran seçimlerinde ise HDP’den CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye, CHP’den de barajı aşması için HDP’ye üç-üç buçuk puanlık bir oy geçişi yaşandı. Bu kez ise CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’yla HDP örtülü bir işbirliği yapıyor. Pervin Buldan’la konuşmamız da bunu doğruluyor. Artık CHP ve İYİ Parti’nin oturduğu masada görünmez üçüncü bir ortak var. Onun adı da HDP...
KAFTANCIOĞLU KRİZİ SÜRÜYOR
CHP’de belediye başkan adaylarının belirlendiği PM toplantısı sırasında, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önce istifa edip sonra bu kararını geri almıştı. Canan Kaftancıoğlu’nun Ataşehir, Bakırköy ve Maltepe adaylarına karşı olduğu için istifa yolunu seçtiği söyleniyordu. Buna yeni bir boyut daha eklendi. Kaftancıoğlu’nun Esenyurt ve Sancaktepe’de HDP’ye yakın isimlere söz verdiği, ancak bunlar listelere giremeyince istifa kartını kullandığı ifade ediliyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “CHP’de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP’de büyük tahribata yol açtı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur” demişti. CHP’de önemli bir ağırlığı olan Engin Altay’ın bu çıkışı sarsıcı oldu. Kılıçdaroğlu ikna edici bir adım atmadığı takdirde, yapılacak ilk PM toplantısından sonra “Canan Kaftancıoğlu istifaları” gelebilir.
TUNÇ SOYER’DEN AKŞENER’E
CHP ilginç bir parti. Büyük kriz olur dedikleriniz kriz nedeni olmuyor, ama hiç ummadığınız yerde kriz patlak verebiliyor. Tunç Soyer’in İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra beklenen fırtına kopmadı. Tam aksine bir “İzmir imbatı” esti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. İşbirliği yapılmış, her yerde destek vereceğiz” açıklaması kriz beklentisini geriletti. Sandığa nasıl yansır bilinmez ama Tunç Soyer’le konuştuğumda çok mutluydu. “Sayın Akşener’in açıklamalarından çok memnun oldum. Çok kıymetliydi” dedi. “O karanlık dönemi bugüne taşımanın kimseye faydası yok” diye konuştu.
24 SAAT DOLMADAN İSTİFA AÇIKLAMASI
Dün Binali Yıldırım’ın, 24 saat içinde Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğini yazmıştım. Meclis Başkanı 24 saatin dolmasını beklemeden CNN TÜRK’te Buket Aydın’ın programında istifa edeceğini açıkladı.
Binali Yıldırım, “Partim adaylık müracaatımı yaptığı anda Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğim” dedi. Partiler, belediye başkan adaylarının listelerini 19 Şubat tarihinde YSK’ya teslim edecekler. Binali Bey, “Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat itibariyle tamamdır” diyerek buna işaret etti. Binali Yıldırım bu açıklamasıyla İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığının ilan edildiği günden bu yana devam eden tartışmalara da son noktayı koydu. Belli ki bu süre zarfındaki söylentiler onu da rahatsız etmiş. “Benim bu istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin meşgul edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul’u konuşmamız gerekirken, benim istifa edip etmemem konuşuluyor” dedi.
Peki bundan sonra yasal prosedür nasıl işleyecek? Anayasa’nın 94. maddesine göre “Meclis toplandığı günden itibaren 5 gün içinde adaylık müracaatları alınır, başkan seçimi gizli oyla yapılır” deniliyor. Meclis başkanlığı için Bekir Bozdağ, Mustafa Şentop ve Numan Kurtulmuş isimleri konuşuluyor ama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı bir adım önde gözüküyor.