Muharrem İnce’den özel açıklamalar, AK Parti’deki çalışmalar

AK Parti seçim beyannamesini milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edildiği 21 Mayıs’tan sonra açıklayacak. Muhtemelen 22 Mayıs olacak.

Manifestonun açıklanmasından sonra AK Parti’de seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Bir yandan da seçim müziği ve sloganlar üzerinde çalışılıyor. Seçim müziğinin manifestodaki “Uyanış ruhu” na uygun olacağı söyleniyor.

Bu arada seçim kampanyasının dili çok önemli olacak. Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’nun Erdoğan’ı ortak hedef olarak seçecekleri anlaşılıyor. Dört adayın Erdoğan’ı tasfiye etmeye dönük bir dil kullanması muhafazakâr seçmenin Cumhurbaşkanı’nın etrafında kenetlenmesine yol açabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni sistemi ve yeni Türkiye’yi anlatacak. Cumhurbaşkanı adayı olmamasına rağmen Kılıçdaroğlu yine Erdoğan’ın hedefinde olacak. Cumhurbaşkanı’nın zaman zaman polemiğe girmekle birlikte kucaklayıcı, pozitif bir dil kullanması bekleniyor. İlk göstergeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’den daha yüksek oy olacağını gösteriyor. Beklenti ilk turda yüksek bir oyla seçilmek. AK Parti’de hesaplar ilk tura göre yapılıyor. Tabanda ise partiyle ilgili tereddüdü olanlar dahi, Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. Görünen o ki, Erdoğan, seçimlerde aynı zamanda AK Parti’yi de sırtında taşıyacak.

MUHARREM İNCE: MANİFESTO AÇIKLAYACAĞIM

Muharrem İnce ise, CHP’lileri rahatlatan bir çıkış yakaladı. Ancak Meral Akşener’e giden kadın oylarını ne kadar getireceği bilinmiyor. Muharrem İnce ile seçim kampanyasını konuştuk. CHP’de Kılıçdaroğlu ayrı bir kampanya yürütecek. Muharrem İnce ayrı bir koldan çalışacak. CHP’nin bir seçim müziği olacak, Muharrem İnce ayrıca bir kampanya müziği hazırlatacak. Dünkü yazımda diğer adaylar da manifesto açıklayacak mı diye sormuştum. Yanıt Muharrem İnce’den geldi. İnce,“Manifesto açıklayacağım” dedi. CHP 24 Mayıs’ta seçim beyannamesi açıklayacak Muharrem İnce ise ondan ayrı olarak bir manifesto ile kamuoyunun karşısına çıkacak. Bunu yararlı buluyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı adaylarının gelecek vizyonunu öğrenme fırsatımız olacak. Muharrem İnce, “Yeni şeyler söyleyeceğim”dedi. Bazı başlıkları paylaşmasını istedim.

- Manifestomun özünde demokrasi, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, eğitim, şeffaflık ve hesap verebilirlik olacak.

- Türkiye’nin en önemli sorunu yargı sorunudur.

- Hesap verebilir bir Cumhurbaşkanı olacağım.

Muharrem İnce, sert söylemleri olan bir siyasetçi. O nedenle kampanyada kullanacağı dili de konuştuk.

“Tayyip Erdoğan’ı indirmek gibi bir söylemim olmayacak. Benim kişilerle bir işim yok” dedi. Ardından ekledi, “Benim kinim yok” Sakın bu sözlerinden teslimiyetçi bir çizgi izleyeceği sonucu doğmasın. Diyaloğa açık ama sert bir dil kullanacak.

DEVLETTE KÜSLÜK OLMAZ

Muharrem İnce olumlu bir başlangıç yaptı, rakiplerinden randevu isteyip görüşeceğini söyledi. Konuştuğumuzda Temel Karamollaoğlu ile görüşmeden yeni çıkmıştı.“Akşener ve Erdoğan’dan randevu talep ettim. Demirtaş’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundum. Kabul ederlerse gideceğim, görüşeceğim. Başarılar dileyeceğim” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye’de görüşüp görüşmeyeceğini sorduğumda, “Hiçbir ön şartım yok. Sayın Cumhurbaşkanı nerede kabul ederse orada görüşeceğim. Ben parti rozetini çıkardım Türk bayrağı rozetini taktım” dedi. “Devlet işlerinde küslük olmaz” diye ekledi. Muharrem İnce ile konuştuktan birkaç dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeye yeşil ışık yakan açıklaması geldi. Erdoğan, “Partimizde kendilerini kabul ederiz” dedi. Sert geçmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından güzel bir başlangıç.

Bu arada diğer adaylara da haksızlık etmek istemem. Onlarla da konuşup, kampanyalarını takip edip izlenimlerimi paylaşmaya devam edeceğim.