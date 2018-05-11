Muharrem ince ile Erdoğan ne konuştu

Muharrem İnce iki defa,”Ben kalkayım” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan,” ”Otur,sohbet ediyoruz” diye kalkmasını istemiyor.

40 dakika süren görüşme sırasında iki Rizeli olarak Rize sohbeti yapıp, Rize çayı içiyorlar.

Muharrem İnce, anne tarafından Rize’li olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne tarafını soruyor. İnce’nin verdiği bilgi üzerine, ortak tanıdıkları çıkıyor. Erdoğan, “Yalova’ya ne zaman göçtünüz?”diye soruyor. Sadece Rize’yi konuşmuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’ye terörle mücadele konusunda bilgi veriyor. Bu konuda devletin kararlılığını vurguluyor. Terörle mücadele bağlamında Afrin operasyonuna da değiniyor.

HAKKARİ’DE TÜRK BAYRAKLI MİTİNG

Muharrem İnce, Hakkari’de miting yapacağını söyleyince Erdoğan,”Türk bayrağı olacak mı?”diye soruyor. İnce’ye ne cevap verdiğini sordum,”Aşk olsun böyle soru olur mu? Tabi ki olacak” diye karşılık verdiğini söyledi.

İnce’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin beklenenden öte uzun sürdüğünü belirterek izlenimini sordum.

“Benim de beklediğimden uzun sürdü. Sohbet ettik,”dedi.

Muharrem İnce ile Hakkari mitinginden hemen sonra konuştuğumuz için izlenimlerini sordum.

İlgi çok iyiydi.Kime el sallasam karşılık veriyordu. Yalova’da bile el sallamayan çıkabilir ama eşimin de dikkatini çekmiş Hakkari’de herkes el sallıyordu” dedi.

Sıcağı sıcağına meydandaki Türk bayrakları sordum. “sizin fikriniz miydi?” dedim.”Arkadaşlar hazırlamış”karşılığını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 23 Mayıs 2011 tarihinde Hakkari’de yaptığı mitingde CHP bayrakları olmasına rağmen meydanda Türk bayrağı olmaması uzun süre tartışılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriler yöneltmişti.

Muharrem İnce,Hakkari’de kürsüden kalabalığa kasket attı. Çiçek atılır, parti amblemini taşıyan bayraklar,flamalar atılır da şapka atılmasına pek alışık değiliz. Eski CHP’ye vurgu yaparak,”Babamın partisi olsun istedim” dedi.

KILIÇDAROĞLU-İNCE FARKI

Muharrem İnce bugün Rize’de yarın ise Antalya’da olacak. Türkiye’nin dört bir tarafını buluşturacağım”dedi. Koşturmadan dolayı seçim posterleri için fotoğraf çektirememiş. Hakkari’den Trabzon’a geçiyorum. Fotoğrafçı oraya gelecek. Trabzon’da çekeceğiz” dedi. Kampanya müziği hazırlatıp hazırlatmayacağını sordum. “Arkadaşlar çalışıyor. Zaman zaman bana dinletiyorlar. Bende şiir yazan, şiir okuyan bir insanım müzik kulağım iyidir. İyi bir müzik hazırlıyoruz” diye konuştu. Manifesto’yu sordum. “Elbette ki açıklayacağım ama biraz zaman alacak” dedi.

Muharrem İnce ile bunları konuştuk ama ben yinede Kılıçdaroğlu’na karşı öfkeli bir dil kullanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olan Muharrem İnce’ye neden bu kadar kredi açtı sorusuna takılı kaldım.