Muhalefetin ikinci adımı ne olacak

DEMİREL’e ait olan, ”Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir” sözünün pabucu dama atıldı. Artık siyasette saatlerin hatta dakikaların önemli olduğu bir döneme girdik. Muhalefet cephesinde baş döndürücü bir trafik yaşanıyor. Kritik bir 72 saate girdik.

Normalde bugünkü yazıların başlıkları ‘Gözler YSK’da’ olacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun hamlesiyle CHP’den istifa eden 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesiyle birlikte dengeler değişti. İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin önünde hiçbir engel kalmadı. Pazartesi günü İYİ Parti’nin seçimlere giremeyeceğini ilan etmesi beklenen YSK, pazar günü İYİ Parti’nin seçimlere girmesi kararını aldı. CHP’nin kararını bir defalığına yapılmış bir hamle olarak görmemek lazım. Devamı gelecek. Şimdi bu hamlenin iki noktada siyasi sonuçları bekleniyor.

1- Cumhurbaşkanı adaylığı

2- Milletvekili seçiminde ittifak

CHP kurmayları, ”Kritik 72 saate dikkat. Baş döndürücü bir trafik yaşanıyor” uyarısında bulundular. Asıl önemli olan ikinci adım olacak. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “AKP’nin hamleleri karşısında bizim de tedbirlerimiz var” dedi. Öncelikli olarak Meclis’te güçlü bir muhalefet bloku oluşturmak için “sıfır baraj ittifakı”ndan söz etti. Daha önce Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan gündeme getirmişti. Benzer bir formülü Tarhan Erdem’den dinlemiştim. Milletvekili seçiminden ziyade muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağı üzerinde duruluyor. Şu ana kadarki eğilim ilk tura muhalefetin kendi adayları ile gireceği yönündeydi. İkinci tura kalırsa Erdoğan karşısındaki adayda ittifak formülü üzerinde duruluyordu. Dünkü hamleden sonra Erdoğan’a karşı ortak aday formülü yeniden güç kazanmaya başladı. Düne kadar dağınık bir görüntü sergileyen muhalefet moral kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday ve milletvekili seçiminde ittifak seçenekleri yeni baştan masaya yatırılıyor. 72 saat içerisinde tablonun biraz daha netleşmesi bekleniyor. CHP’li Engin Altay, ”Her şey mümkün, hiçbir şey imkânsız değil” diye özetledi.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİNDE KARARLAŞTIRILDI

Bu arada CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesi A planı değil, B planıydı. Ancak YSK’da yapılan tartışmalarda İYİ Parti’nin seçimlere girmesine izin verilmeyeceği yönünde bir izlenim oluşunca B planı öne çekiliyor, A planı oluyor. İYİ Parti ile CHP arasındaki trafik cumartesi gecesi yürüyor. Ama asıl adım perşembe günü İstanbul’da Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun gizli görüşmesinde atılıyor. Harekete geçilmesinde ise kritik isimlerden birisinin CHP’nin YSK’daki temsilcisi, Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu olduğunu belirtmek isterim.

Düne kadar CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları olarak İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen isimleri üzerinde duruluyordu. Değerli tarihçimiz İlber Ortaylı’nın ismi de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gönlüm şahsen ana muhalefetin başındaki zatın seçim yarışında olmasını ister. Başka aday aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Buyur meydan, aday ol” çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı neredeyse kesinleşti. Kılıçdaroğlu, salı günü PM’den yetki alacak. Peki kim olacak? CHP’nin jestinden sonra Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını gözden geçirmesi bekleniyor. En azından ısrarlı olmayacağı düşünülüyor.

GÜL DENKLEME GİRDİ

Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi.

Uğruna darbeler yapılıp, muhtıralar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefete bırakılmayacak kadar önemli bir iş olduğu görüldü. Ama asıl önemli olan: Millet bu işe ne diyecek?