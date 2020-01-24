Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı planı

24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan yüzde 52.6’yla ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Muharrem İnce’nin yüzde 30.6 oy aldığı seçimde, Akşener yüzde 7.3’te, Demirtaş ise 8.4’te kalmıştı. Akşener’in Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarını “şifreli konuşma” olarak takdim etmemin arkasında bu matematik yatıyor.
Şimdiye kadar siyaset seçim sistemlerini belirliyordu. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte, seçim sistemi siyasi dengeleri belirler oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50 artı 1 arandığı için ‘Cumhur İttifakı’ ve ‘Millet İttifakı’ diye iki blok oluştu. İttifak sistemi Erdoğan’ın ilk turda kazanmasını sağladı. İttifak sistemi yerel seçimlerde ise muhalefete kazandırdı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken siyasi dengeleri yeniden okumakta yarar var. Akşener’in “Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna verdiği “Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” yanıtını “şifreli” olarak tanımladım ama sizce gayet açık değil mi?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken AK Parti’nin yeni tabloyu iyi analiz etmesinde yarar var. Muhalefet, yerel seçimlerde kurduğu ittifakla İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin’i kazanmayı başardı. HDP’nin desteği İstanbul seçimlerinde belirleyici oldu. CHP’nin HDP desteğini korumaya çalıştığı anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu, kayyım kararından sonra Diyarbakır’a gitti. Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu, Diyarbakır’da ziyaret ettikleri Başak Demirtaş’ın İstanbul’daki tiyatro davetine de iştirak ettiler. Dört kadının tiyatro dayanışması fotoğraf karelerine yansıdı.
Bu fotoğraf, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı
seçimine yönelik olarak verildi. Bu bir. İkinci önemli nokta, Akşener’in “2023’te de cumhurbaşkanı adayıyım” demek yerine, “Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” diye konuşmasının bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
Bu konuda ileride daha çok şey yazabileceğim ama şimdilik iki soruyu gündeme bırakmak istiyorum:
1- Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüzde 8.4 oranında oy alan Selahattin Demirtaş girmezse ne olur?
2- Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüzde 7.3 oranında oy alan Meral Akşener girmezse ne olur?
Hesap belli. Muhalefet, 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına ortak bir adayla çıkma hazırlığı yapıyor.
EĞİTİM REFORMU HAZIR, PARASI YOK
KABİNE açıklandığında kamuoyunda en çok heyecan yaratan bakanlardan biriydi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Dün 2 saat süren sohbetimiz sırasında bir kez daha anladım ki milli eğitimle ilgili hedefleri olan, ne yapacağını iyi bilen bir isim. Bir perspektifi var. “Benim bu ülkenin bir çocuğu olarak gelecek hayallerim var” derken inanarak söylüyordu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la Hürriyet Ankara’nın geleneksel kahvaltısında bir araya geldik.
BAKANLIK GEÇİCİ HOCAM DEYİN
Önce bir hitap sorunu yaşadık. Kimimiz “Sayın Bakan”, kimimiz “hocam” deyince kargaşayı gidermek Milli Eğitim Bakanı’na kaldı. “Bakanlık geçici, ‘hocam’ deyin” dedi. Böylece işimiz kolaylaştı. Zaten kendisi de zaman zaman “Ziya Hoca” diyerek kendinden söz etti.
“Siyaset sizi sevdi mi?” sorumuza, “Siyaset beni sevdi mi?” sorusuyla karşılık verdi. “Milli eğitim ortak mutabakat ister. Ben onun için çaba gösteriyorum. Mıknatısın iki ucu var. Eksi ve artı ucu birbirine yaklaştırırsanız, enerji üretir. Ben mıknatısın iki ucunu birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum” dedi.
Çok proje açıklayan ama az sonuç alan bakan şeklinde eleştiriler yöneltildiğini hatırlattık. Hiç rahatsız olmadı. Sadece “Ben açıkladığım projelerin sonuçlarını simülasyonla takip ediyorum. Gerçekleşme oranı yüzde 84” dedi.
DARALMA VE GENİŞLEME LAZIM
Gelişmiş ülkelerin müfredatını incelediğini söyledi. “Bizde 15 ders var. Onlarda 5-6 ders var. Daralma ve derinleşme lazım” dedi. “Dünyanın 30-40 ülkesini sayın, bizimki kadar ders yok” diye ilave etti.
Ziya Selçuk, uzun uzun eğitimdeki dönüşüm projesini anlattı. Devrim niteliğinde değişiklikler öngörüyor. Çocuklarımızın geleceği adına heyecan duyduk. Ziya Selçuk’un eğitim reformu için projesi hazır ama parası yok. Finans desteğine ihtiyacı var. Eğitimi hep kalem, defter ve bir de masa ile tahta olarak gördüğümüz için Bakan’a “Parayı ne yapacaksınız?” diye sordum. Kalem kalem anlattı.
Canım, o kadar da atla deve değil. Hani Melih Gökçek’in Ankara’ya yaptırdığı ama şimdi çürümeye terk edilmiş Ankapark var ya, onun kadar bir miktar Milli Eğitim Bakanı’nın işinin yarısını karşılıyor.
Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı planı
24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan yüzde 52.6’yla ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Muharrem İnce’nin yüzde 30.6 oy aldığı seçimde, Akşener yüzde 7.3’te, Demirtaş ise 8.4’te kalmıştı. Akşener’in Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarını “şifreli konuşma” olarak takdim etmemin arkasında bu matematik yatıyor.
Şimdiye kadar siyaset seçim sistemlerini belirliyordu. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte, seçim sistemi siyasi dengeleri belirler oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50 artı 1 arandığı için ‘Cumhur İttifakı’ ve ‘Millet İttifakı’ diye iki blok oluştu. İttifak sistemi Erdoğan’ın ilk turda kazanmasını sağladı. İttifak sistemi yerel seçimlerde ise muhalefete kazandırdı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken siyasi dengeleri yeniden okumakta yarar var. Akşener’in “Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna verdiği “Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” yanıtını “şifreli” olarak tanımladım ama sizce gayet açık değil mi?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken AK Parti’nin yeni tabloyu iyi analiz etmesinde yarar var. Muhalefet, yerel seçimlerde kurduğu ittifakla İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin’i kazanmayı başardı. HDP’nin desteği İstanbul seçimlerinde belirleyici oldu. CHP’nin HDP desteğini korumaya çalıştığı anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu, kayyım kararından sonra Diyarbakır’a gitti. Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu, Diyarbakır’da ziyaret ettikleri Başak Demirtaş’ın İstanbul’daki tiyatro davetine de iştirak ettiler. Dört kadının tiyatro dayanışması fotoğraf karelerine yansıdı.
Bu fotoğraf, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı
seçimine yönelik olarak verildi. Bu bir. İkinci önemli nokta, Akşener’in “2023’te de cumhurbaşkanı adayıyım” demek yerine, “Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” diye konuşmasının bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
Bu konuda ileride daha çok şey yazabileceğim ama şimdilik iki soruyu gündeme bırakmak istiyorum:
1- Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüzde 8.4 oranında oy alan Selahattin Demirtaş girmezse ne olur?
2- Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüzde 7.3 oranında oy alan Meral Akşener girmezse ne olur?
Hesap belli. Muhalefet, 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına ortak bir adayla çıkma hazırlığı yapıyor.
EĞİTİM REFORMU HAZIR, PARASI YOK
KABİNE açıklandığında kamuoyunda en çok heyecan yaratan bakanlardan biriydi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Dün 2 saat süren sohbetimiz sırasında bir kez daha anladım ki milli eğitimle ilgili hedefleri olan, ne yapacağını iyi bilen bir isim. Bir perspektifi var. “Benim bu ülkenin bir çocuğu olarak gelecek hayallerim var” derken inanarak söylüyordu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la Hürriyet Ankara’nın geleneksel kahvaltısında bir araya geldik.
BAKANLIK GEÇİCİ HOCAM DEYİN
Önce bir hitap sorunu yaşadık. Kimimiz “Sayın Bakan”, kimimiz “hocam” deyince kargaşayı gidermek Milli Eğitim Bakanı’na kaldı. “Bakanlık geçici, ‘hocam’ deyin” dedi. Böylece işimiz kolaylaştı. Zaten kendisi de zaman zaman “Ziya Hoca” diyerek kendinden söz etti.
“Siyaset sizi sevdi mi?” sorumuza, “Siyaset beni sevdi mi?” sorusuyla karşılık verdi. “Milli eğitim ortak mutabakat ister. Ben onun için çaba gösteriyorum. Mıknatısın iki ucu var. Eksi ve artı ucu birbirine yaklaştırırsanız, enerji üretir. Ben mıknatısın iki ucunu birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum” dedi.
Çok proje açıklayan ama az sonuç alan bakan şeklinde eleştiriler yöneltildiğini hatırlattık. Hiç rahatsız olmadı. Sadece “Ben açıkladığım projelerin sonuçlarını simülasyonla takip ediyorum. Gerçekleşme oranı yüzde 84” dedi.
DARALMA VE GENİŞLEME LAZIM
Gelişmiş ülkelerin müfredatını incelediğini söyledi. “Bizde 15 ders var. Onlarda 5-6 ders var. Daralma ve derinleşme lazım” dedi. “Dünyanın 30-40 ülkesini sayın, bizimki kadar ders yok” diye ilave etti.
Ziya Selçuk, uzun uzun eğitimdeki dönüşüm projesini anlattı. Devrim niteliğinde değişiklikler öngörüyor. Çocuklarımızın geleceği adına heyecan duyduk. Ziya Selçuk’un eğitim reformu için projesi hazır ama parası yok. Finans desteğine ihtiyacı var. Eğitimi hep kalem, defter ve bir de masa ile tahta olarak gördüğümüz için Bakan’a “Parayı ne yapacaksınız?” diye sordum. Kalem kalem anlattı.
Canım, o kadar da atla deve değil. Hani Melih Gökçek’in Ankara’ya yaptırdığı ama şimdi çürümeye terk edilmiş Ankapark var ya, onun kadar bir miktar Milli Eğitim Bakanı’nın işinin yarısını karşılıyor.