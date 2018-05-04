Meral Akşener'in siyasi manevraları

Kulislerde Muharrem İnce ismi konuşuluyordu. İsmi Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İlhan Kesici, ”Sabah İnce’yi telefonla arayıp tebrik ettim” deyince Muharrem İnce ismi iyice ağırlık kazandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına girerken,”Karamımızı verdik, adayımız belli” dedi. Cumhurbaşkanı adayının da henüz bundan haberi olmadığını söyledi. “Yarın açıklayacağız, kendisi de orada öğrenecek” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP grubuna girdik. Muharrem İnce her zaman oturduğu yerde değil, ön sıralarda ve Kılıçdaroğlu’nun hemen hizasında yerini almıştı. Ama gergin bir hali vardı. İlhan Kesici ise sonucu öğrenmenin verdiği bir rahatlık içindeydi. Gelen telefonlara cevap vermeye çalışıyordu. Kesici ile konuştum. 'Muharrem İnce ismi kesin mi?' diye sordum. ”Kesin değil ama öyle gözüküyor” karşılığını verdi.

Konuştuğum CHP Milletvekilleri ise, “Muharrem İnce ismi kesinleşti” diyorlardı. İnce’nin Yalova’dan otobüslerle gelecek partililer için hazırlık yapılması talimatı verdiği söyleniyordu. CHP grubu bitti İnce neredeyse tebrikleri kabul ediyordu.



Yine de ”Sen CHP’yi pek tanımazsın. O nedenle yine de ihtiyatlı ol. Açıklanana kadar kesin bir dil kullanma”diye uyaranlar da yok değildi. Ama Muharrem İnce’nin adaylığı sadece resmi olarak ilan edilmenin ötesinde neredeyse kesinleşmiş gibiydi. Hatta salona asılacak posterler bile hazırdı. "Türkiye’ye güvence Muharrem İnce" sloğanı ile yola çıkıyor.



CHP milletvekilleri bugün saat 09.30’da Türkiye Barolar Birliği’ne ait Litai Oteli’nde basına kapalı olarak toplanacaklar, Cumhurbaşkanı adayının ismi imzaya açılacak. Orada Kemal beyin kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra saat 10.00’da hemen yan taraftaki Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonuna geçilecek. Kemal bey kürsüye çıkıp CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Daha doğrusu Muharrem İnce’nin ismini ilan edecek. Muharrem İnce’nin aday gösterilmesiyle birlikte CHP, partili bir adayla seçim yarışına girmiş olacak. Böylece CHP kendi oylarını bloke edecek.



Peki bu iş Meral Akşener’e yarar mı? Ege Bölgesi ve Trakya’da Meral Akşener’e kaymasından endişe edilen CHP’li kadın seçmenler var. Onlar için ise özel bir önlem geliştirilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun o bölgelerde milletvekili listelerinin ilk sıralarına kadın adayları yerleştirerek kadın seçmenlerin kaçmasını önleyeceği söyleniyor. Bakacağız.



KILIÇDAROĞLU, 'O İŞ TAMAM'

Siyaset CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına kilitlendi ancak asıl önemli gelişme dörtlü ittifakta yaşanıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ittifakının dün saat 15.00’de dört lider tarafından açıklanması bekleniyordu. Hatta Demokrasi İttifakı mı, yoksa Huzur İttifakı mı diye hangi adı alacağı konuşuluyordu.



Ama sürpriz bir gelişme yaşandı. İttifak bildirisinin, Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu’nda incelenmesi talebi nedeniyle cumartesi gününe bırakıldı. Kulislere İYİ Parti Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoplu’nu ziyaret ederek, ”CHP’siz bir ittifak” önerdiği söylentisi yayıldı .Bir ara kulisler bu söylenti ile çalkalandı ama Kılıçdaroğlu dörtlü ittifakta bir sorun olmadığını söyledi. “O iş bitti” dedi. Deklerasyonun liderler tarafından imzalanıp, yardımcılar tarafından açıklanacağını söyledi.



AKŞENER SİYASETİ

Nasıl ki, Cumhur İttifakı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkatli izlenmesi gereken bir liderse, muhalefet ittifakında da Meral Akşener benzer bir misyonu yerine getiriyor.

Meral Akşener, yaptığı hamlelerle muhalefet blokunu şekillendiriyor.

1-Cumhurbaşkanı adaylığını geri çekmeyerek, Abdullah Gül’ün ortak aday olarak çıkarılmasını önledi.

2-Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederek, Çatı aday yolunu kapattı, CHP ve Saadet Partisi’nin partili aday göstermesini zorunlu hale getirdi.

3-Kılıçdaroğlu’nun istemesine rağmen HDP’nin ittifaka girmesini önledi.

Meral Akşener’in hamlelerini dikkatlice izlemekte yarar var.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın dediği gibi,”siyasette her şey mümkün hiçbir sey imkansız değil” Hele şu kaypak zeminde