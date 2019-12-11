Meclis kulisinde konuşulanlar

Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin isminin ‘Yaşam ve Adalet Partisi’, kısaca YAP olduğu haberi geldiğinde Meclis’te AK Parti kulisinde bir grup milletvekiliyle sohbet ediyorduk. İlk tepkileri, “AK Parti’nin çakması olmuş” oldu. İçlerinde “HAP yapsalardı, ‘Hak ve Adalet Partisi’ olurdu” diyen de çıktı, “Yapı market gibi” yorumunu yapan da. AK Parti milletvekilleri Davutoğlu’nun partisiyle pek ilgili gözükmediler. Yorumların ağırlığı, Davutoğlu partisinin ölü doğduğu ve ismin güzel olmadığı yönündeydi. Gerçi o ismin kesin olmadığı parti isminin bugün belirleneceği ortaya çıktı.
Meclis’te sohbet ettiğim AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a kurulacak yeni partileri sordum. Kurtulmuş, “Önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz siyasi olarak alanı doldurursak, onlar başarılı olamazlar. Yeni partilerin ne yapacağı değil, bizim partimizin ne yapacağı önemli. O nedenle onlar ne yapacak diye uğraşmıyoruz. Biz ne yapmalıyız diye çaba gösteriyoruz” dedi. Kurtulmuş önemli bir değerlendirmede bulundu. “Tabii onlar neye talip oraya bakmak lazım. Eğer ‘Biz yüzde üç-beş alalım, AK Parti’yi yüzde 50’nin altına çekelim’ diye kuruluyorlarsa o hesap başka” diye konuştu. Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan’ın o hesapla parti kurup kurmadıklarını bilmiyorum. Ama onları parti kurmaları yönünde teşvik edenlerin hesabı o. Her iki parti de AK Parti’den ne koparırsa koparsın, yeter ki 2023’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi önlensin.
Bütçe görüşmeleri sırasında tartışmalar sertleşince milletvekilleri genelkurul salonuna giriyorlar, ortam sakinleşince kulise çıkıyorlar. Meclis’te uzun bir süre geçirdiğim için değişik gruplar halinde milletvekilleriyle sohbet ettik. Bir ara ABD’lilerin Metropoll araştırma şirketine “Erdoğan dışında AK Parti’de kim lider olabilir?” diye araştırma yaptırdıkları yönündeki haber gündeme geldi. Öncelikle böyle bir araştırmanın olup olmadığını öğrenmek için Metropoll araştırma şirketinin sahibi Özer Sencer’i aradım. Özer Sencer içerik hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi ama araştırmayı doğruladı. 1 ay önce Amerikan İlerleme Merkezi isimli kuruluş yaptırmış. Bu bilgi üzerine AK Parti milletvekillerinin yorumu “Amerika bu kez de içimize fitne sokmaya çalışıyor” oldu.
Bir yanda yeni partiler, diğer yanda Erdoğan sonrası lider arayışı... Özal’dan sonra ANAP’tan 8 Türk büyüğü çıkarmışlardı, hepsi paramparça oldu. İsimler değişmiş, partiler değişmiş ama oyun aynı oyun...
MİLLETVEKİLİ KIRMIZI IŞIKTA GEÇECEK Mİ?
ARAÇLARDAKİ çakarlar sökülünce alkışladık. Milletvekillerinin kırmızı ışıkta geçmesi ve çakar kullanmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılınca bu kez de linç ediyoruz. Bu işin ortası yok. Dün Meclis kulislerindeydim. Milletvekilleri bu tartışmadan rahatsızlardı. Sosyal medyada konu çok tartışıldığı için buna neden ihtiyaç duyduklarını sordum. Tane tane anlattılar.
1) Milletvekillerine yeni bir imtiyaz tanımadık. Milletvekillerinin zaten bu hakları vardı. Dokunulmazlığı olan milletvekiline kimse trafik cezası yazmaz.
2) Bu tartışmalar bazı mesleklerin imtiyaz alanlarını daralttığımız için çıkıyor. Aralarında sanatçılar, sporcular, gazeteciler, iş insanları, hâkimlerin de bulunduğu 10-12 bin kişi bu imkândan yararlanıyor. Biz yasayla kimlerin bundan yararlanacağını belirledik. Bu sayıyı 10-12 binden 700 civarına indirdik.
3) Milletvekilleri için yeni bir şey yapmadık. İçişleri Bakanlığı’nın çakarların sökülmesine neden olan 1 Kasım 2019 tarihli genelgesini aldık, yasa olarak düzenledik. Hangi kurumların yararlanacağını tek tek kanuna yazdık. Artık sadece 35 meslek grubunda yer alan 700 civarındaki üst düzey yetkili bu haktan yararlanabilecek.
4) Can güvenliği tehlikede olanlar, tehdit alanlar, terörle mücadelede ve istihbarattaki görevleri nedeniyle hedef haline gelenlerle ilgi koruma kararı da alınıyor. “Koruma ile görevli ve korunan araçlar”ın geçiş üstünlüğüne ilişkin düzenleme ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesinin F fıkrasında yer alıyor. Bu madde yeni düzenlemede korunuyor. Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığı’na yetki veriliyor. Bakanlık bir yönetmelik çıkararak, bir düzenleme yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasayla ilgili kararını vermeden önce AK Parti yöneticilerinden bilgi istemiş. Aziz Nesin’in dediği gibi, “Du bakali ne olacak?”.
FALCAO’NUN YERİNE TRANSFER
MECLİS’in milletvekillerinden kurulu bir futbol takımı var. Antrenörlüğünü eski milli futbolcu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın yaptığı Meclis Spor, Ukrayna Parlamentosu’nun futbol takımıyla bir maç yaptı. Dişe diş bir mücadelenin yaşandığı maç, 1-1 sonuçlandı. Türkiye’nin golünü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız attı. Ama attığı gol jeneriklere girecek kadar güzel olunca, Halil İbrahim Yıldız milletvekili arkadaşlarının ilgi odağı oldu. Yıldız’ın golü sosyal medyada popüler olunca bu kez milletvekili arkadaşları, “Halil İbrahim, transfer teklifi alıyor musun?” diye sormaya başladı. Galatasaray bu yıl gol atmakta zorlanınca, büyük umutlarla transfer edilen Falcao sakatlığı nedeniyle bir türlü oynayamayınca, Galatasaray taraftarı olan milletvekilleri “Halil İbrahim Yıldız, seni Falcao’nun yerine Galatasaray’a transfer edelim” diye takılmaya başladı.
Buradan Falcao’yu uyarayım: Oynamaya başlamazsa yerine milletvekili transfer ediliyor, haberi olsun... Elini, pardon, ayağını çabuk tut.
Meclis kulisinde konuşulanlar
Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin isminin ‘Yaşam ve Adalet Partisi’, kısaca YAP olduğu haberi geldiğinde Meclis’te AK Parti kulisinde bir grup milletvekiliyle sohbet ediyorduk. İlk tepkileri, “AK Parti’nin çakması olmuş” oldu. İçlerinde “HAP yapsalardı, ‘Hak ve Adalet Partisi’ olurdu” diyen de çıktı, “Yapı market gibi” yorumunu yapan da. AK Parti milletvekilleri Davutoğlu’nun partisiyle pek ilgili gözükmediler. Yorumların ağırlığı, Davutoğlu partisinin ölü doğduğu ve ismin güzel olmadığı yönündeydi. Gerçi o ismin kesin olmadığı parti isminin bugün belirleneceği ortaya çıktı.
Meclis’te sohbet ettiğim AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a kurulacak yeni partileri sordum. Kurtulmuş, “Önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz siyasi olarak alanı doldurursak, onlar başarılı olamazlar. Yeni partilerin ne yapacağı değil, bizim partimizin ne yapacağı önemli. O nedenle onlar ne yapacak diye uğraşmıyoruz. Biz ne yapmalıyız diye çaba gösteriyoruz” dedi. Kurtulmuş önemli bir değerlendirmede bulundu. “Tabii onlar neye talip oraya bakmak lazım. Eğer ‘Biz yüzde üç-beş alalım, AK Parti’yi yüzde 50’nin altına çekelim’ diye kuruluyorlarsa o hesap başka” diye konuştu. Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan’ın o hesapla parti kurup kurmadıklarını bilmiyorum. Ama onları parti kurmaları yönünde teşvik edenlerin hesabı o. Her iki parti de AK Parti’den ne koparırsa koparsın, yeter ki 2023’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi önlensin.
Bütçe görüşmeleri sırasında tartışmalar sertleşince milletvekilleri genelkurul salonuna giriyorlar, ortam sakinleşince kulise çıkıyorlar. Meclis’te uzun bir süre geçirdiğim için değişik gruplar halinde milletvekilleriyle sohbet ettik. Bir ara ABD’lilerin Metropoll araştırma şirketine “Erdoğan dışında AK Parti’de kim lider olabilir?” diye araştırma yaptırdıkları yönündeki haber gündeme geldi. Öncelikle böyle bir araştırmanın olup olmadığını öğrenmek için Metropoll araştırma şirketinin sahibi Özer Sencer’i aradım. Özer Sencer içerik hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi ama araştırmayı doğruladı. 1 ay önce Amerikan İlerleme Merkezi isimli kuruluş yaptırmış. Bu bilgi üzerine AK Parti milletvekillerinin yorumu “Amerika bu kez de içimize fitne sokmaya çalışıyor” oldu.
Bir yanda yeni partiler, diğer yanda Erdoğan sonrası lider arayışı... Özal’dan sonra ANAP’tan 8 Türk büyüğü çıkarmışlardı, hepsi paramparça oldu. İsimler değişmiş, partiler değişmiş ama oyun aynı oyun...
MİLLETVEKİLİ KIRMIZI IŞIKTA GEÇECEK Mİ?
ARAÇLARDAKİ çakarlar sökülünce alkışladık. Milletvekillerinin kırmızı ışıkta geçmesi ve çakar kullanmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılınca bu kez de linç ediyoruz. Bu işin ortası yok. Dün Meclis kulislerindeydim. Milletvekilleri bu tartışmadan rahatsızlardı. Sosyal medyada konu çok tartışıldığı için buna neden ihtiyaç duyduklarını sordum. Tane tane anlattılar.
1) Milletvekillerine yeni bir imtiyaz tanımadık. Milletvekillerinin zaten bu hakları vardı. Dokunulmazlığı olan milletvekiline kimse trafik cezası yazmaz.
2) Bu tartışmalar bazı mesleklerin imtiyaz alanlarını daralttığımız için çıkıyor. Aralarında sanatçılar, sporcular, gazeteciler, iş insanları, hâkimlerin de bulunduğu 10-12 bin kişi bu imkândan yararlanıyor. Biz yasayla kimlerin bundan yararlanacağını belirledik. Bu sayıyı 10-12 binden 700 civarına indirdik.
3) Milletvekilleri için yeni bir şey yapmadık. İçişleri Bakanlığı’nın çakarların sökülmesine neden olan 1 Kasım 2019 tarihli genelgesini aldık, yasa olarak düzenledik. Hangi kurumların yararlanacağını tek tek kanuna yazdık. Artık sadece 35 meslek grubunda yer alan 700 civarındaki üst düzey yetkili bu haktan yararlanabilecek.
4) Can güvenliği tehlikede olanlar, tehdit alanlar, terörle mücadelede ve istihbarattaki görevleri nedeniyle hedef haline gelenlerle ilgi koruma kararı da alınıyor. “Koruma ile görevli ve korunan araçlar”ın geçiş üstünlüğüne ilişkin düzenleme ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesinin F fıkrasında yer alıyor. Bu madde yeni düzenlemede korunuyor. Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığı’na yetki veriliyor. Bakanlık bir yönetmelik çıkararak, bir düzenleme yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasayla ilgili kararını vermeden önce AK Parti yöneticilerinden bilgi istemiş. Aziz Nesin’in dediği gibi, “Du bakali ne olacak?”.
FALCAO’NUN YERİNE TRANSFER
MECLİS’in milletvekillerinden kurulu bir futbol takımı var. Antrenörlüğünü eski milli futbolcu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın yaptığı Meclis Spor, Ukrayna Parlamentosu’nun futbol takımıyla bir maç yaptı. Dişe diş bir mücadelenin yaşandığı maç, 1-1 sonuçlandı. Türkiye’nin golünü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız attı. Ama attığı gol jeneriklere girecek kadar güzel olunca, Halil İbrahim Yıldız milletvekili arkadaşlarının ilgi odağı oldu. Yıldız’ın golü sosyal medyada popüler olunca bu kez milletvekili arkadaşları, “Halil İbrahim, transfer teklifi alıyor musun?” diye sormaya başladı. Galatasaray bu yıl gol atmakta zorlanınca, büyük umutlarla transfer edilen Falcao sakatlığı nedeniyle bir türlü oynayamayınca, Galatasaray taraftarı olan milletvekilleri “Halil İbrahim Yıldız, seni Falcao’nun yerine Galatasaray’a transfer edelim” diye takılmaya başladı.
Buradan Falcao’yu uyarayım: Oynamaya başlamazsa yerine milletvekili transfer ediliyor, haberi olsun... Elini, pardon, ayağını çabuk tut.