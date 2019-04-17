Mazbatanın ucu göründü mü?

İSTANBUL seçimlerinde finale doğru yaklaşıyoruz.
Ama hangi final olduğundan emin değilim. Maltepe İlçe Seçim Kurulu’ndaki sayımın bugün bitmesi bekleniyor. AK Parti’nin daha önce sayılan 400 sandığın Seçim Kurulu’nun gözetiminde sayılmadığı gerekçesiyle yeniden sayılması yönünde başvurusunun nasıl değerlendirileceğini bilemiyoruz. Kabul edilirse 400 sandık yeniden sayılacak, edilmezse tartışması sürecek.
Maltepe’de sayımın tamamlanması üzerine tutanaklar birleştirilecek. İstanbul İl Seçim Kurulu en fazla oyu alan adaya mazbatasını verecek. Şimdiye kadarki sayımlarda Ekrem İmamoğlu önde çıktığı için mazbatasının kendisine verilmesi bekleniyor. Bu arada AK Parti “YSK’ya yapılan olağanüstü itiraz” sonuçlanıncaya kadar mazbatanın düzenlenmemesi için İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. İl Seçim Kurulu bu başvuruyu dikkate alabilir ya da kazanan adaya mazbatasını verebilir. Beklenti İmamoğlu’na mazbatanın verilmesi yönünde. Mazbatanın ucu göründü diyebiliriz. Böylece futbol karşılaşmalarından sosyal medyaya kadar uzanan bir yelpazede yaşanan “mazbata” tartışması da sonuca kavuşmuş olacak. Belirsizlik bir ölçüde giderilecek.
ÖNCE BAŞKAN OLACAK
Bu arada “Yenilenecek seçime usulsüz seçilen başkanla gidilemez, o nedenle Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmeyecek” şeklinde iddialar gündeme getiriliyor. Konuştuğum hukukçular, bunun mümkün olmadığı görüşündeler. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 44. maddesinde seçilme yeterliliğini kaybeden başkanın “Başkanlığı düşer” deniliyor. Başkanlığının düşebilmesi için, önce “başkan” olması gerekiyor. Yani Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının düzenlenip önce “başkan” olması gerekiyor. İptal kararı verildiği takdirde düşürülebilmesi için. Tabii YSK seçimleri iptal etmezse, o zaman görevine devam edecek.
YSK dün seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerlerde mazbata alıp göreve başlayan yeni belediye başkanlarının başkanlığının düşürülmesine karar verdi. Bu karar Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde uygulandı. 2014’te seçimleri yenilenen Yalova’da da uygulanmıştı.
İPTAL TALEBİNİN GEREKÇELERİ
Beklendiği gibi AK Parti, dün İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK’ya başvuruda bulundu. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, itiraz dilekçesiyle birlikte üç valiz halinde getirdiği delilleri YSK’ya sundu.
AK Parti’nin YSK’ya sunduğu belgeler arasında neler yer alıyor?
1- 19 bin kişinin kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurullarında görevlendirildiği öne sürülüyor. Erdoğan’ın milletvekili olduğu Siirt seçimleri, Doğan köyündeki sandıkların yasaya uygun teşekkül etmediği gerekçeyle yenilenmişti.
2- Kısıtlıların oy kullandığı iddiası. Mahkeme kararıyla kısıtlı durumunda olan 2300 kişinin seçimlerde oy kullandığı öne sürülüyor. Bu kişilerin isim, adres seçim bölgesi ve sandık numarası verilerek incelenmesi isteniyor. Kırıkkale’nin Keskin, Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçimler, “kısıtlı seçmen”lerin oy kullandığının tespit edilmesi üzerine iptal edildi.
3- 10 bin 240 tutuklunun hem cezaevinde hem kendi adreslerinde seçmen yazıldığı öne sürülüyor. “Örneğin Silivri Cezaevi’ndeki tutuklu hem orada seçmen görünüyor, hem Kadıköy’deki ikametgâh adresinde seçmen olarak yer alıyor” deniliyor. Cezaevinde oy kullanan tutukluların adına ayrıca ikametgâhlarında da oy kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi isteniyor.
4- AK Parti’nin iptal gerekçelerinden birini de hükümlüler oluşturuyor. 5287 hükümlünün ikametgâhlarına göre düzenlenen seçmen pusulalarında seçmen olarak yer aldıkları belirtiliyor. Örneğin “Isparta cezaevinde yatan hükümlü, ikametgâhındaki seçmen kütüğünde ise seçmen olarak görünüyor” deniliyor. Seçmen kütüklerinde hükümlülerin isimlerinin karşısında kısıtlı şerhinin yer alması gerekirken, herhangi bir şerhe rastlanmadığı ifade ediliyor. YSK’dan hükümlülerin adına oy kullanılıp kullanılmadığının tespiti isteniyor.
İstanbul seçimlerinde kritik bir aşamaya gelindi. YSK’nın vereceği kararın sadece hukuki boyutu olmayacağı artık belli. Çünkü 31 Mart gecesinden bu yana yaşanan itiraz süreciyle, İstanbul seçimleri amacının çok ötesinde bir anlam kazandı. YSK’nın kararı siyaseti yeniden şekillendirecek.
Mazbatanın ucu göründü mü?
İSTANBUL seçimlerinde finale doğru yaklaşıyoruz.
Ama hangi final olduğundan emin değilim. Maltepe İlçe Seçim Kurulu’ndaki sayımın bugün bitmesi bekleniyor. AK Parti’nin daha önce sayılan 400 sandığın Seçim Kurulu’nun gözetiminde sayılmadığı gerekçesiyle yeniden sayılması yönünde başvurusunun nasıl değerlendirileceğini bilemiyoruz. Kabul edilirse 400 sandık yeniden sayılacak, edilmezse tartışması sürecek.
Maltepe’de sayımın tamamlanması üzerine tutanaklar birleştirilecek. İstanbul İl Seçim Kurulu en fazla oyu alan adaya mazbatasını verecek. Şimdiye kadarki sayımlarda Ekrem İmamoğlu önde çıktığı için mazbatasının kendisine verilmesi bekleniyor. Bu arada AK Parti “YSK’ya yapılan olağanüstü itiraz” sonuçlanıncaya kadar mazbatanın düzenlenmemesi için İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. İl Seçim Kurulu bu başvuruyu dikkate alabilir ya da kazanan adaya mazbatasını verebilir. Beklenti İmamoğlu’na mazbatanın verilmesi yönünde. Mazbatanın ucu göründü diyebiliriz. Böylece futbol karşılaşmalarından sosyal medyaya kadar uzanan bir yelpazede yaşanan “mazbata” tartışması da sonuca kavuşmuş olacak. Belirsizlik bir ölçüde giderilecek.
ÖNCE BAŞKAN OLACAK
Bu arada “Yenilenecek seçime usulsüz seçilen başkanla gidilemez, o nedenle Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmeyecek” şeklinde iddialar gündeme getiriliyor. Konuştuğum hukukçular, bunun mümkün olmadığı görüşündeler. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 44. maddesinde seçilme yeterliliğini kaybeden başkanın “Başkanlığı düşer” deniliyor. Başkanlığının düşebilmesi için, önce “başkan” olması gerekiyor. Yani Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının düzenlenip önce “başkan” olması gerekiyor. İptal kararı verildiği takdirde düşürülebilmesi için. Tabii YSK seçimleri iptal etmezse, o zaman görevine devam edecek.
YSK dün seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerlerde mazbata alıp göreve başlayan yeni belediye başkanlarının başkanlığının düşürülmesine karar verdi. Bu karar Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde uygulandı. 2014’te seçimleri yenilenen Yalova’da da uygulanmıştı.
İPTAL TALEBİNİN GEREKÇELERİ
Beklendiği gibi AK Parti, dün İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK’ya başvuruda bulundu. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, itiraz dilekçesiyle birlikte üç valiz halinde getirdiği delilleri YSK’ya sundu.
AK Parti’nin YSK’ya sunduğu belgeler arasında neler yer alıyor?
1- 19 bin kişinin kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurullarında görevlendirildiği öne sürülüyor. Erdoğan’ın milletvekili olduğu Siirt seçimleri, Doğan köyündeki sandıkların yasaya uygun teşekkül etmediği gerekçeyle yenilenmişti.
2- Kısıtlıların oy kullandığı iddiası. Mahkeme kararıyla kısıtlı durumunda olan 2300 kişinin seçimlerde oy kullandığı öne sürülüyor. Bu kişilerin isim, adres seçim bölgesi ve sandık numarası verilerek incelenmesi isteniyor. Kırıkkale’nin Keskin, Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçimler, “kısıtlı seçmen”lerin oy kullandığının tespit edilmesi üzerine iptal edildi.
3- 10 bin 240 tutuklunun hem cezaevinde hem kendi adreslerinde seçmen yazıldığı öne sürülüyor. “Örneğin Silivri Cezaevi’ndeki tutuklu hem orada seçmen görünüyor, hem Kadıköy’deki ikametgâh adresinde seçmen olarak yer alıyor” deniliyor. Cezaevinde oy kullanan tutukluların adına ayrıca ikametgâhlarında da oy kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi isteniyor.
4- AK Parti’nin iptal gerekçelerinden birini de hükümlüler oluşturuyor. 5287 hükümlünün ikametgâhlarına göre düzenlenen seçmen pusulalarında seçmen olarak yer aldıkları belirtiliyor. Örneğin “Isparta cezaevinde yatan hükümlü, ikametgâhındaki seçmen kütüğünde ise seçmen olarak görünüyor” deniliyor. Seçmen kütüklerinde hükümlülerin isimlerinin karşısında kısıtlı şerhinin yer alması gerekirken, herhangi bir şerhe rastlanmadığı ifade ediliyor. YSK’dan hükümlülerin adına oy kullanılıp kullanılmadığının tespiti isteniyor.
İstanbul seçimlerinde kritik bir aşamaya gelindi. YSK’nın vereceği kararın sadece hukuki boyutu olmayacağı artık belli. Çünkü 31 Mart gecesinden bu yana yaşanan itiraz süreciyle, İstanbul seçimleri amacının çok ötesinde bir anlam kazandı. YSK’nın kararı siyaseti yeniden şekillendirecek.